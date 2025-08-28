DNA: जानकी मंदिर कांग्रेस समर्थकों का है! बिहार चुनाव में क्या सीता की जन्मभूमि बनेगी 'सियासी रणभूमि'

आज सीतामढ़ी के जानकी मंदिर में दर्शन करके कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने हिंदुओं को संदेश दिया है. साथ ही बीजेपी की हिंदुत्व वाली राजनीति का भी जवाब दिया है. राहुल गांधी की इस मंदिर यात्रा को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है क्योंकि राहुल गांधी के माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम नहीं जाने पर कांग्रेस की एक नेता ने विवादित बयान दिया है. दलील दी है कि पुनौरा धाम BJP-RSS का मंदिर है जबकि जानकी मंदिर कांग्रेस समर्थकों का है. क्या मंदिर भी राजनीतिक दलों का होता है?

इस सवाल से पहले आपको जानकी मंदिर में राहुल गांधी की पूजा-अर्चना के बारे में बताते हैं. राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा सीतामढ़ी पहुंची तो वो आज सुबह दर्शन करने के लिए मां जानकी के मंदिर पहुंचे. उनके साथ बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, VIP के नेता मुकेश सहनी, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव समेत कई विपक्षी नेता मौजूद थे.

425 साल पुराने मंदिर पर राजनीति

ये मंदिर 425 साल पुराना है. कहा जाता है कि सीता जी के प्रकट होने के बाद उन्हें यहीं लाया गया था. आजादी के आंदोलन के दौरान गांधी जी भी इस मंदिर में आए थे. जानकी मंदिर का दर्शन करने के बाद राहुल अपनी धर्म यात्रा को लेकर बिना कुछ कहे अपनी राजनीतिक यात्रा पर आगे के लिए रवाना हो गए. दोनों नेता मां सीता की जन्मस्थली कहे जाने वाले पुनौरा धाम नहीं गए जबकि सीतामढ़ी से पुनौरा धाम की दूरी मात्र 2 किलोमीटर है.

राहुल गांधी क्यों नहीं गए पुनौरा

पुनौरा धाम नहीं जाने को लेकर सवाल किया गया तो कांग्रेस नेता वीणा शाही ने उसे BJP और संघ का मंदिर बता दिया. साथ ही ये दावा भी कर दिया कि जानकी मंदिर कांग्रेस का है. समय न होने की वजह से पुनौरा धाम नहीं जाना अलग बात है लेकिन किसी मंदिर को BJP का बताकर खारिज करना लोगों की धार्मिक भावनाओं का अपमान है. पुनौरा धाम के बारे में इस तरह के आरोप लगाने का कारण शायद ये हो सकता है कि बिहार की NDA सरकार यहां भव्य मंदिर बनाने जा रही है. इसी महीने की 8 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह ने पुनौरा धाम में भव्य सीता माता मंदिर की आधारशिला रखी थी. ये मंदिर 67 एकड़ जमीन पर अयोध्या के श्रीराम मंदिर की तर्ज पर बनाया जा रहा है. मंदिर की लागत 883 करोड़ रुपये है और इसे 2028 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है.

राम मंदिर के बाद अब सीता मंदिर बनाने का टारगेट

BJP और JDU इस मंदिर को बिहार चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है. राम मंदिर निर्माण का श्रेय BJP पहले से लेती रही है और अब बिहार चुनाव में माता सीता के मंदिर का क्रेडिट भी अपने नाम करने का दांव चला है. शायद यही वजह है कि कांग्रेस के नेता इसे BJP का मंदिर बता रहे हैं. ज़ी न्यूज़ ने कांग्रेस नेता के आरोपों की सच्चाई का पता लगाने के लिए पुनौरा धाम की यात्रा की और वहां मौजूद लोगों से इस मंदिर को लेकर लगाए गए आरोपों के बारे में पूछा.

राजनीतिक फायदा उठाने का उद्देश्य

वैसे मंदिर को राजनीतिक आधार पर बांटने की कोशिश कोई नई नहीं है. पिछले साल राम मंदिर को लेकर भी इसी तरह की राजनीतिक बयानबाजी की गई थी. राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का विपक्ष के नेताओं ने बहिष्कार किया था. इसके पीछे विपक्षी नेताओं ने ये दलील दी कि ये BJP और RSS का राजनीतिक आयोजन है. उस समय विपक्ष ने आरोप लगाया था कि 2024 के लोकसभा चुनावों में राजनीतिक फायदा उठाने के उद्देश्य से अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है. 20 महीने गुजर जाने के बाद भी अभी तक राहुल-प्रियंका जैसे कांग्रेस के नेताओं ने रामलला के दर्शन नहीं किए हैं.

राहुल-प्रियंका क्यों नहीं गए महाकुंभ

राम मंदिर की तरह ही प्रयागराज महाकुंभ को भी कांग्रेस ने BJP का आयोजन बताया. और इसी को आधार बनाकर राहुल-प्रियंका ने महाकुंभ से दूरी बनाई. कांग्रेस का मानना था कि महाकुंभ में भाग लेने से बीजेपी के हिंदुत्व के नैरेटिव को और मजबूती मिलेगी. यानी सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं, वो इस तरह का कोई पहला मामला नहीं है. राजनीतिक सुविधा के हिसाब से पहले भी मंदिरों और धार्मिक आयोजनों का राजनीतिक बंटवारा होता रहा है.

राहुल गांधी का बीजेपी को जवाब

पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के भी जानकी मंदिर जाने की चर्चा थी लेकिन वो सीतामढ़ी नहीं पहुंचीं. कल वो मुजफ़्फरपुर से ही वापस दिल्ली चली गई. राहुल गांधी ने मंदिर की ये यात्रा मुंगेर में खानकाह रहमानी जाने के बाद की है. राहुल गांधी ने पिछले हफ्ते अपनी यात्रा के दौरान खानकाह रहमानी कैंपस का दौरा किया था. राहुल के साथ तेजस्वी यादव, CPI ML के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और VIP के नेता मुकेश सहनी मौजूद थे. राहुल के खानकाह रहमानी जाने को BJP ने मुस्लिम तुष्टिकरण से जोड़ा था. खानकाह रहमानी कैंपस जाने के 5 दिन बाद राहुल ने सीता जी के मंदिर में दर्शन करके न केवल BJP के आरोपों का जवाब दिया है बल्कि अपनी मंदिर यात्रा से बिहार के हिंदू मतदाताओं को साधने का प्रयास भी किया है. साथ ही बिहार चुनाव में BJP के सीता मंदिर के मुद्दे का जवाब देने की कोशिश की है. राहुल का ये कदम हिंदू मतदाताओं को ये संदेश देने का प्रयास है कि कांग्रेस हर धर्म के लोगों की आस्था का सम्मान करती है. हालांकि BJP इससे सहमत नहीं है.

विवादों में राहुल की जानकी मंदिर यात्रा

हालांकि राहुल के मंदिर जाने के बाद भी उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं. कल्कि पीठ के पीठाधीश्वर और किसी जमाने में कांग्रेस नेता रहे प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी के दौरे पर तंज कसते हुए लिखा... राम मंदिर के “निमंत्रण” को ठुकराओगे और जानकी मन्दिर जाओगे, इस “पाखंड” से जीत नहीं पाओगे. यानी राहुल की जानकी मंदिर यात्रा भी विवादों से दूर नहीं रही. जब भी वो मंदिर के दर्शन करने जाएंगे तो अयोध्या मंदिर न जाने का सवाल जरूर उठेगा. साथ ही वीणा शाही जैसे नेताओं के बयान की वजह से भी उनकी धार्मिक यात्रा विवादों में घिरेगी. राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा. एक विवाद खत्म होता नहीं है कि दूसरा शुरू हो जाता है. राहुल की मंदिर यात्रा को लेकर जारी विवाद के बीच एक वायरल वीडियो पर भी हंगामा शुरू हो गया है.

प्रधानमंत्री को दी गाली वीडियो वायरल

ये वायरल वीडियो बुधवार यानी कल का बताया जा रहा है. कहा जा रहा है कि ये वीडियो दरभंगा जिले का है. राहुल गांधी जब दरभंगा से मुजफ़्फ़रपुर जाने के रास्ते में थे तो बिठौली नाम के गांव में यूथ कांग्रेस का एक मंच बनाया गया था. राहुल गांधी के यहां से जाने के बाद मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया. ऐसे-ऐसे अपशब्द बोले गए जो हम आपको सुना भी नहीं सकते. कहा जा रहा है कि मोहम्मद नौशाद नाम के एक कांग्रेस नेता की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. नौशाद दरभंगा की जाले विधानसभा सीट से कांग्रेस टिकट के दावेदार हैं. नौशाद करीब 20 साल से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और दिल्ली में भी यूथ कांग्रेस के लिए काम कर चुके हैं. लेकिन मंच का इस्तेमाल राहुल गांधी की यात्रा के मकसद को पूरा करने के बदले प्रधानमंत्री को गाली देने के लिए किया गया. ये वीडियो सामने आने के बाद पूरी BJP कांग्रेस पर हमलावर है. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा जा रहा है. मोदी के खिलाफ इस अभद्र नारेबाजी से नाराज BJP और LJP के नेताओं ने पटना के गांधी मैदान थाने में केस दर्ज कराया है. हालांकि दरभंगा की पुलिस को अभी तक इस वीडियो के बारे में पता नहीं है. वहीं विवाद बढ़ने के बाद कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद ने माफी मांगी है.