/जंतर-मंतर प्रोटेस्ट साइट पर फूड डिलीवरी सेवाओं पर कोई रोक नहीं, दिल्ली पुलिस का बड़ा बयान

Delhi Jantar Mantar Protest Breaking News: 24 जुलाई यानी शुक्रवार की रात 09.17 मिनट पर दिल्ली पुलिस ने एक फेक न्यूज अलर्ट जारी किया. इस अलर्ट में दिल्ली पुलिस ने बताया- 'सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें फैल रही हैं कि दिल्ली की पुलिस ने नई दिल्ली इलाके में फूड डिलीवरी ऐप सेवाओं पर रोक लगा दी है. यह दावा पूरी तरह से झूठा, बेबुनियाद और गुमराह करने वाला है. दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली इलाके में फ़ूड डिलीवरी सेवाओं पर कोई रोक नहीं लगाई है.'
दिल्ली पुलिस ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे बिना पुष्टि वाली और गुमराह करने वाली जानकारी पर विश्वास न करें और न ही उसे शेयर करें. कृपया सही और पक्की जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें.
दिल्ली प्रोटेस्ट यानी जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने संबंधित इलाके में ऐप-बेस्ड फूड डिलीवरी सेवाओं और कैब कंपनियों को एडवाइजरी जारी की थी. उसके बाद सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें वायरल होने लगीं कि पुलिस ने प्रोटेस्ट साइट पर फूड डिलीवरी प्लेटफार्म्स को प्रतिबंधित किया है, ऐसी खबरों को दिल्ली पुलिस ने अपने अधिकारिक हैंडल से ट्वीट करके फेक न्यूज़ बताया है.
FAKE NEWS ALERT
Rumours are circulating on social media claiming that Delhi Police has imposed a ban on food delivery app services across the New Delhi area.
This claim is completely false, baseless, and misleading. Delhi Police has not imposed any ban on food delivery…
— Delhi Police (@DelhiPolice) July 24, 2026
दिल्ली पुलिस ने बताया है कि धारा 163 के तहत जारी निषेधाज्ञा को देखते हुए, सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे नोटिफाई किए गए इलाके में अनावश्यक यात्रा से बचें और जहां भी संभव हो, वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें.
इसी तरह ऐप-आधारित मोबिलिटी, राइड-हेलिंग, फूड डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को सलाह दी गई है कि वो सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू रहने के दौरान प्रतिबंधित इलाके में अपने कामकाज को नियंत्रित करें.
आपको बताते चलें कि इससे पहले एहतियातन डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो की कुछ सेवाओं को प्रतिबंधित किया गया था.
Traffic Advisory
In view of the prohibitory orders under Section 163 BNSS, 2023, citizens are advised to avoid unnecessary travel to the notified area and use alternate routes wherever possible.
App-based mobility, ride-hailing, food delivery, logistics and e-commerce… pic.twitter.com/k3mYGU0I52
— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) July 24, 2026
दिल्ली पुलिस ने एहतियातन दिल्ली मेट्रो के कुछ स्टेशनों पर सेवा बंद की है. दिल्ली के जंतर-मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन के चलते सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया था. इस तरह से दिल्ली मेट्रो के कुल 18 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास पर रोक लगा दी गई है. DMRC ने यह भी बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इंटरचेंज की सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी.
दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के बयान के मुताबिक सुरक्षा कारणों से 18 स्टेशन - नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग, शिवाजी स्टेडियम और झंडेवालान सुबह साढ़े सात बजे से अगले आदेश तक बंद रहेंगे.
इसी तरह से दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े 480 सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान करके उन्हें ब्लॉक किया, जो सुनियोजित तरीके से गलत जानकारी फैलाने के अभियान में शामिल थे. इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने छात्रों और युवाओं से अपील की है कि वह उन सभी विदेशी अकाउंट्स से सावधान रहें जो हालात को गुमराह करने के लिए अफवाहें फैला रहे हैं.
दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया पोस्ट में आगे क्या लिखा था, जानिए
आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे बहुत जरूरी होने पर ही नोटिफाई किए गए इलाके में जाएं और अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें. नागरिकों से अनुरोध है कि वे दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों का सहयोग करें, मौके पर दिए गए सभी कानूनी निर्देशों का पालन करें और जहां भी संभव हो, वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें.
इमरजेंसी सेवाएं, जिनमें एम्बुलेंस, फ़ायर सर्विस, अधिकृत सरकारी गाड़ियां और सक्षम अधिकारी द्वारा नोटिफ़ाई की गई अन्य छूट प्राप्त कैटेगरी शामिल हैं, वे अनुमति के अनुसार चलती रहेंगी.
जनता से यह भी अनुरोध है कि वे अफवाहें या बिना पुष्टि वाली जानकारी न फैलाएं और केवल दिल्ली पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक एडवाइजरी का पालन करें.
दिल्ली पुलिस सभी नागरिकों और डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स से अपील करती है कि वे सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पूरा सहयोग दें.
सभी संबंधित लोगों से अनुरोध है कि जब तक निषेधाज्ञा (prohibitory orders) लागू है, तब तक लागू सभी प्रतिबंधों का पालन करें.
किसी भी इमरजेंसी या मदद के लिए नागरिक दिल्ली पुलिस हेल्पलाइन 112 पर संपर्क कर सकते हैं.
पुलिस ने अपनी रिलीज में वाहन चालकों से अपील की है कि धैर्य बनाए रखते हुए ट्रैफिक नियमों का पालन करें. ट्रैफिक कर्मचारियों का पूरा सहयोग करें. मुख्य चौराहों पर तैनात पुलिस के निर्देशों का पालन करें और किसी भी रियल-टाइम अपडेट और मदद के लिए, नीचे बताए गए चैनलों के जरिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से जुड़ें.