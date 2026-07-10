'जंतर-मंतर प्रदर्शन नहीं, देश विरोधी षड्यंत्र'... NC के ऐलान पर भड़की BJP, मीरवाइज को दिए न्योते पर मचा बवाल

जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन अब बड़े राजनीतिक विवाद में बदल गया है. भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदर्शन को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तीखा हमला बोला है. जे एंड के में बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविंद्र रैना ने ज़ी मीडिया से विशेष बातचीत में कहा कि यह प्रदर्शन राज्य के दर्जे की लड़ाई नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है.
रैना ने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस प्रदर्शन के बहाने उन लोगों को मंच पर लाने की कोशिश कर रही है, जो पहले देश के खिलाफ बयान देते रहे हैं और भारत को तोड़ने की बात करते रहे हैं.
रविंद्र रैना ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि उचित समय आने पर जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी हड़बड़ी में प्रदर्शन क्यों कर रही है.उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रदर्शन के पीछे कोई बड़ा राजनीतिक एजेंडा और षड्यंत्र छिपा हुआ है.
नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने 20 जुलाई के प्रदर्शन के लिए 52 नेताओं को आमंत्रित किया है. आमंत्रण सूची में कांग्रेस, विभिन्न क्षेत्रीय दलों और भारतीय जनता पार्टी के साथ-साथ मीरवाइज उमर फारूक का नाम भी शामिल होने के बाद विवाद और गहरा गया है. बीजेपी ने इसी मुद्दे को आधार बनाते हुए प्रदर्शन को देश विरोधी करार दिया है और सवाल उठाए हैं कि आखिर ऐसे लोगों को मंच पर बुलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी.
वहीं, इस पूरे विवाद पर जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने ज़ी मीडिया से बातचीत में नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष रखा.उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा जम्मू-कश्मीर के लोगों का अधिकार है और इसी मुद्दे पर व्यापक समर्थन जुटाने के लिए सभी राजनीतिक दलों और विभिन्न वर्गों को आमंत्रित किया गया है.
जब सुरेंद्र चौधरी से मीरवाइज उमर फारूक को निमंत्रण दिए जाने को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि मीरवाइज को एक धार्मिक नेता के तौर पर आमंत्रित किया गया है. उन्होंने कहा कि मीरवाइज के खिलाफ यदि कोई मामला है या उनके पिछले बयानों पर कोई कार्रवाई होनी है तो यह केंद्र सरकार का विषय है.नेशनल कॉन्फ्रेंस का उससे कोई संबंध नहीं है.
20 जुलाई के प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले मीरवाइज को भेजे गए निमंत्रण ने जम्मू-कश्मीर की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है.एक ओर भाजपा इसे देश विरोधी तत्वों को साथ लाने की कोशिश बता रही है, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस इसे राज्य का दर्जा बहाल करने की लड़ाई में व्यापक समर्थन जुटाने का प्रयास बता रही है.