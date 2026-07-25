/जंतर मंतर पर फिर बवाल! प्रदर्शनकारियों ने किया पथराव, RAF ने छोड़े आंसू गैस के गोले; ACP घायल

Jantar Mantar Protest Clash: दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक बार फिर भारी हंगामा और बवाल देखने को मिला है. प्रदर्शन के दौरान अचानक माहौल बिगड़ गया और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बल पर पथराव शुरू कर दिया. इस हिंसक झड़प में दिल्ली पुलिस के एक एसीपी रैंक के अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनके सिर में चोट लगी है. स्थिति को बेकाबू होते देख रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा. सुरक्षाबलों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े.
अपनी मांगों को लेकर जमा हुए प्रदर्शनकारी अचानक उग्र हो गए और सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी. जी न्यूज की रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुरुआत में प्रदर्शन शांत चल रहा था, लेकिन अचानक प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया.
जंतर मंतर के पास बढ़ाई गई सुरक्षा
पूरे जंतर-मंतर क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. आसपास के रास्तों पर बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है ताकि प्रदर्शनकारी दूसरे अन्य हिस्सों में न फैल सकें. अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर तैनात कर दिया गया है और वरिष्ठ अधिकारी खुद स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. ट्रैफिक को भी डायवर्ट कर दिया गया है ताकि आम लोगों को परेशानी न हो.
दिल्ली पुलिस ने 1 बजे की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस
दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच दिल्ली पुलिस ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. वहां से वायरल हुए कई वीडियोज पर उठे सवाल के बीच आरोप है कि जंतर-मंतर प्रोटेस्ट से जुड़ी गुमराह करने वाली और झूठी जानकारी भी सामने आई हैं. DCP सेंट्रल रोहित राजबीर सिंह ने दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया कि कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से पिछले कई सप्ताह से जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है. सोशल मीडिया पर जानकारी बहुत तेजी से वायरल होती है लेकिन हर पोस्ट, वीडियो या फोटो जरूरी नहीं कि सही हो. उन्होंने सोनम वांगचुक के एक वीडियो का उदाहरण दिया है.