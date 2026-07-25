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जंतर मंतर पर फिर बवाल! प्रदर्शनकारियों ने किया पथराव, RAF ने छोड़े आंसू गैस के गोले; ACP घायल

दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान भारी बवाल हो गया. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें एक ACP घायल हो गए. भीड़ को तितर-बितर करने के लिए RAF ने आंसू गैस के गोले छोड़े.

Reported ByBrajesh TiwariEdited ByAlkesh Kushwaha
Published: Jul 25, 2026, 01:53 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 02:02 PM IST
जंतर मंतर पर फिर बवाल! प्रदर्शनकारियों ने किया पथराव, RAF ने छोड़े आंसू गैस के गोले; ACP घायल
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर

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Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी होते हुए जी न्यूज हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर साल 2021 में ज्वाइन किया. तब से अल्केश जी न्यूज में फीचर टीम को लीड कर रहे हैं. अल्केश ने पत्रकारिता करियर में अशोक सिंघल, केशरी नाथ त्रिपाठी,  अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा, राजपाल यादव समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्य कर चुके हैं. जी न्यूज में उन्हें दो बार बेस्ट एम्प्लाई ऑफ द मंथ से नवाजा जा चुका है. यहां वह ट्रैवल, फीचर, ऑफ बीट, ट्रेंडिंग, वायरल की खबरें लिखते हैं. इसके अलावा इन्फोग्राफिक और एनालिसिस स्टोरी पर काफी अच्छी पकड़ है. 

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