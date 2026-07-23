/जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन और जमावड़े से छात्र रहें दूर, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जारी की एडवाइजरी

DU Advisory: दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने सभी छात्रों और फैकल्टी शिक्षकों से जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन से दूर रहने और सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की है. इसके साथ ही दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के उस ट्वीट पर दिल्ली पुलिस ने ये साफ किया है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आज रात कोई कार्रवाई करने की उनकी योजना नहीं है. हालांकि केजरीवाल भी एकदम मुस्तैद थे, जैसे ही दिल्ली पुलिस का रिप्लाई आया, फौरन बोले- 'धन्यवाद! लेकिन ये बता दीजिए कि आगे ऐसा कब करेंगे.'
डीयू ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, छात्रों और फैकल्टी सदस्यों की सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है. कृपया ध्यान दें कि जंतर-मंतर, नई दिल्ली में किसी भी तरह की गैर-कानूनी सभा या प्रदर्शन, जिन पर भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार कड़े नियम लागू हैं के कारण कानूनी कार्रवाई हो सकती है. ऐसी गतिविधियों से छात्रों की व्यक्तिगत सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है और उनकी पढ़ाई-लिखाई की प्रगति और करियर के अवसरों पर भी बुरा असर पड़ सकता है.
Dear students and faculty, your safety matters to us. Please note that any unlawful assemblies or demonstrations at Jantar Mantar, New Delhi, which are strictly regulated as per the directives of the Hon’ble Supreme Court of India, may invite legal action. Such activities can…
— University of Delhi (@UnivofDelhi) July 23, 2026
डीयू ने अपनी पोस्ट में आगे यह भी लिखा, 'सभी छात्रों से आग्रह है कि वे जंतर-मंतर से दूर रहें और अपनी सुरक्षा तथा कानून का पालन करने को प्राथमिकता दें. साथ ही आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है क्योंकि स्थिति को भड़काने के लिए काफी मात्रा में नकली और गुमराह करने वाली जानकारी बनाई और फैलाई जा रही है.'
पुलिस ने भी छात्रों और युवाओं को गुमराह करने वाली पोस्ट पर भरोसा न करने और ऐसे लोगों से सचेत रहने की अपील की है, जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं.
पाकिस्तान से जुड़े 480 सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान करके ब्लॉक किया गया है. वो सुनियोजित तरीके से गलत जानकारी फैलाने के अभियान में शामिल थे. दिल्ली पुलिस की युवाओं से अपील है कि विदेशी अकाउंट्स से सावधान रहें, जो अफवाहें फैला रहे #JantarMantarProtest #DelhiPolice #Pakistan pic.twitter.com/zIHKVs4Jsm
— Shwetank Ratnamber (@swwetanksr) July 23, 2026
इससे पहले गुरुवार की शाम को नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने पूरे क्षेत्र के मौजूदा हालातों का हवाला देते हुए कनॉट प्लेस के सभी ऑफिसों, दुकानों और रेस्तरां को गुरुवार शाम 6:30 बजे तक अपने प्रतिष्ठान बंद करने की सलाह दी थी. व्यापारी संघ के मुताबिक ये फैसला एनडीएमसी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की टेलीफोन पर बातचीत के बाद लिया गया.