/Gen-Z का गाली विमर्श.. क्या भाषा और भावना के बीच झूल रहा विरोध का कल्चर?

ये सावन का महीना है. उत्सवधर्मिता के लिए लोकप्रिय दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा भू-भाग अपने आंचलिकता में फिर से मशगूल होने को है. मगर साहित्य, मीडिया और सोशल मीडिया के वैचारिक समूहों में एक विमर्श चल रहा है. गाली विमर्श. अभी चंद रोज पहले जंतर-मंतर पर इस देश की सबसे जवान नस्ल जमा हुई थी. इसे जेन-जी भी कहा जा रहा है. इन युवाओं की सरकार से कुछ मांगें थीं. पेपर लीक और एक मंत्री का इस्तीफा उन मांगों को लीड कर रहा था. सरकार ने कुछ मांगें पूरी भी कर दीं. युवा शांत हुए. घर गए. मगर इनकी भाषा को लेकर विमर्श खड़ा हो गया. जमाना सोशल मीडिया का है. कैमरा चुपचाप सारी विनम्रताएं और सारी आक्रामकताएं कैद कर रहा होता है. ऐसी तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए जिनकी छाप इतिहास में भी पड़ती दिखाई देंगी. प्रधानमंत्री तक के लिए अपशब्द यूज हुए. अब विमर्श इसी भाषा पर बंटा हुआ है. सही और गलत क्या है?