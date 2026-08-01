/Gen-Z का गाली विमर्श.. क्या भाषा और भावना के बीच झूल रहा विरोध का कल्चर?

ये सावन का महीना है. उत्सवधर्मिता के लिए लोकप्रिय दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा भू-भाग अपने आंचलिकता में फिर से मशगूल होने को है. मगर साहित्य, मीडिया और सोशल मीडिया के वैचारिक समूहों में एक विमर्श चल रहा है. गाली विमर्श. अभी चंद रोज पहले जंतर-मंतर पर इस देश की सबसे जवान नस्ल जमा हुई थी. इसे जेन-जी भी कहा जा रहा है. इन युवाओं की सरकार से कुछ मांगें थीं. पेपर लीक और एक मंत्री का इस्तीफा उन मांगों को लीड कर रहा था. सरकार ने कुछ मांगें पूरी भी कर दीं. युवा शांत हुए. घर गए. मगर इनकी भाषा को लेकर विमर्श खड़ा हो गया. जमाना सोशल मीडिया का है. कैमरा चुपचाप सारी विनम्रताएं और सारी आक्रामकताएं कैद कर रहा होता है. ऐसी तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए जिनकी छाप इतिहास में भी पड़ती दिखाई देंगी. प्रधानमंत्री तक के लिए अपशब्द यूज हुए. अब विमर्श इसी भाषा पर बंटा हुआ है. सही और गलत क्या है?
जुलाई 2026 में जंतर-मंतर पर युवाओं ने प्रदर्शन किया. वे असंतुष्ट थे. असंतोष एक दिन अपने साथ प्रदर्शन ही लेकर आता है वो चाहे किसी भी रूप में लेकर आए. और इसी प्रदर्शन का माध्यम भाषा और भावना भी है. सड़क पर उतरी जेन जी की भीड़ ने कथित तौर पर अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणियां कर दीं. राजधानी से सटे नोएडा की एक बच्ची का वीडियो आया प्रधानमंत्री के खिलाफ उसकी भाषा को लेकर थाने में शिकायत भी दर्ज हुई. फिलहाल अब इस डिस्कोर्स में वैचारिक विभाजन दिख रहा है. क्या एक सांस्कृतिक लोकतंत्र के लिए ये विभाजन भी जायज ही माना जाएगा सवाल यह भी है.
इस पूरे विमर्श में एक तरफ वे लोग हैं जिन्हें यह देखकर तकलीफ हुई कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल हुआ. उनका तर्क सीधा है पद की गरिमा और असहमति दो अलग चीजें हैं. असहमति जताने के लिए गाली कोई जरूरी औजार नहीं. दूसरी तरफ सरकार के आलोचकों का एक तबका है जिसने इस भाषा को उचित नहीं तो कम से कम समझने लायक जरूर बताया है. हालांकि कुछ ने तो उचित भी बताया है. उनका कहना है कि शब्दों पर मत जाइए उस गुस्से और हताशा को समझिए जो रोजगार, परीक्षा और भविष्य की अनिश्चितता से उपजा है.
इसमें दिलचस्प यह भी दिख रहा कि कुछ आलोचक इस बात से खुश भी दिखे कि आज की पीढ़ी बिना डरे अपनी भाषा में बोल पा रही है. और उन्हें इसमें कोई समस्या नजर नहीं आई. एक ही घटना पर बंटवारा सिर्फ पक्ष-विपक्ष का नहीं, बल्कि इस बात पर भी था कि भाषा को नैतिकता के तराजू पर तौला जाना चाहिए या नहीं. इसमें एक पक्ष उस वर्ग का है जो सरकार के राजनैतिक विरोधी हैं. वो सरकार में बैठे लोगों की भाषाओं की याद दिला रहे हैं कि पूर्व में उन्होंने अपने विपक्षियों पर क्या-क्या शब्द यूज किए हैं.
भारतीय समाज और राजनीति में तीखी और अपमानजनक भाषा कोई नई बात नहीं.
विरोध प्रदर्शनों की भाषा हमेशा से तीखी ही रही है. फर्क सिर्फ इतना है कि पहले ऐसे नारे संगठित राजनीतिक दलों के मंच से गढ़े जाते थे. या जो प्रेशर ग्रुप्स होते थे उनकी तरफ से होते थे. अब सोशल मीडिया के दौर में हर हाथ में मौजूद कैमरा किसी भी आम प्रदर्शनकारी के एक पल के आवेश को स्थायी दस्तावेज बना देता है. पहले जो भीड़ के शोर में दब जाता था अब वह वायरल क्लिप बनकर हफ्तों बहस का विषय बना रहता है. यही तकनीकी बदलाव है जिसने इस बार की बहस को इतना बड़ा बना दिया. ऐसे में मामला सिर्फ भाषा का भी नहीं बल्कि दस्तावेजीकरण और स्थायित्व का भी है.
पश्चिमी लोकतंत्रों की तस्वीर इस मामले में भारत से थोड़ी सी अलग है. अमेरिका और यूरोप के कई देशों में सत्ता के खिलाफ तीखी, यहां तक कि अपशब्दों से भरी भाषा का इस्तेमाल विरोध-संस्कृति का पुराना हिस्सा रहा है.
फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पम्फलेटों में इस्तेमाल की गई भाषा इतिहास के हर छात्र को मालूम है. पेरिस का छात्र आंदोलन तो अभी सौ साल पुराना भी नहीं हुआ है. क्यूबा की क्रांति के नायकों का आक्रामक आकर्षण आज भी युवाओं की टीशर्ट में दिख जाता है. पंक रॉक का भी जिक्र इसमें जरूरी है. फिर कॉमेडी और राजनीतिक कार्टूनों ने भी परंपरा को आगे बढ़ाया.
यूरोप और अमेरिका में तो शायद किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के खिलाफ तीखी टिप्पणी पर आमतौर पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलता है. मगर यह भी सच है कि अगर इस विधा में मां बहन की गालियां शामिल होती दिख जाएं तो सार्वजनिक शिष्टाचार के विमर्श पर एक अजीब सवाल तो खड़ा होगा. आलोचकों का मानना है कि जंतर मंतर पर ये हुआ है और वायरल वीडियोज में शायद ये दिखा भी है.
ये एक ओपन सीक्रेट है कि दुनिया के हर समाज में वो समाज कितना भी सभ्य और सांस्कृतिक हो वहां गाली निजी बातचीत में एक स्थान घेरती है. वो गाली हो सकता है उनके लिए गाली ना हो मगर कहीं ना कहीं उसका रूप गाली हो सकता है. लेकिन औपचारिक या सार्वजनिक मंचों पर मंच पर अब भी उसे अशिष्टता ही माना जाता है. एक सामाजिक संकोच बना रहता है.
भारत में गांव और शहर की भाषा-संस्कृति में भी यह बहस अलग-अलग रंग लेती है. गांव-कस्बों में मुहावरों और गालियों का इस्तेमाल अक्सर आत्मीयता, चुहलबाजी या तात्कालिक गुस्से जताने का माध्यम रहा है. इसे स्थानीय समाज बहुत गंभीरता से नहीं लेता. शहरी, खासकर महानगरीय मध्यवर्गीय समाज में भाषा को लेकर संवेदनशीलता कहीं ज्यादा है. वहां शालीनता को शिक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता है. कम से कम सार्वजिनक तौर पर तो ऐसा ही है. लेकिन डिजिटल मीडिया ने यह भेद धुंधला कर दिया है. रील्स, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर गांव और शहर का युवा एक जैसी भाषा, एक जैसे मीम्स और एक जैसे लहजे में बात करता दिख जाता है. जेन जी की भाषा भौगोलिक सीमाओं से कम, डिजिटल कल्चर से ज्यादा तय हो रही है.
इस पूरे विमर्श में एक चीज मिसिंग है. इसके लैंगिक पहलू को इस बहस से अलग नहीं किया जा सकता.
यह अकारण नहीं कि सबसे ज्यादा आलोचना और कानूनी कार्रवाई का सामना एक युवती को करना पड़ रहा है. जबकि ऐसी भाषा के उपयोग में और भी शामिल थे. यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या महिलाओं की तीखी भाषा को समाज पुरुषों की तुलना में ज्यादा कठोरता से आंकता है. हालांकि दूसरी तरफ एक विमर्श यह भी है कि अधिकतर गालियां महिलाओं को ही टारगेट करती हैं. चाहे वो किसी को भी दी जाएं. यह एक ऐसा पहलू है जो पूरी बहस को सिर्फ राजनीति या भाषा तक सीमित नहीं रहने देता बल्कि इसमें जेंडर की एक परत और जुड़ जाती है.
फिलहाल इस विमर्श के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों असर हैं. सकारात्मक पक्ष यह है कि इसने भाषा, असहमति और लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति की सीमाओं पर एक जरूरी सार्वजनिक बहस छेड़ी है. यह सवाल कि आलोचना और अपमान के बीच रेखा कहां खींची जाए, हर समाज को समय-समय पर पूछना चाहिए. लेकिन नकारात्मक पक्ष भी उतना ही वास्तविक है. जब भाषा पर बहस मूल मुद्दे को पीछे धकेल देती है तो असली सवाल गौण हो जाता है.
इन सबमें यह भी ध्यान देने की बात है कि प्रधानमंत्री की हाल की प्रतिक्रिया इस विमर्श में खुद एक दिलचस्प मोड़ दिख रही है. इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए लेटेस्ट सेल्फी वीडियो में उन्होंने कहा कि गाली देने वाले बच्चों को वे माफ करते हैं. उधर इस वीडियो के प्रतिकिया में आलोचकों का ये मत है कि इसके अलावा प्रधानमंत्री के पास और कोई विकल्प भी नहीं था. शायद यही वह बिंदु है जहां भाषा की बहस राजनीति में घुलने लगती है. हर पक्ष घटना को अपनी सुविधा के मुताबिक इस्तेमाल कर लेता है.
इस विमर्श में कानून का भी एक एंगल है कि भारत में स्थिति इससे पश्चिम देशों से कुल अलग है. यहां कानून हैं. मानहानि, सार्वजनिक उपद्रव और अपमान से जुड़ी धाराएं मौजूद हैं. नोएडा वाली बच्ची के मामले में कुछ ऐसा ही दिखा. लेकिन सामाजिक स्तर पर गाली का इस्तेमाल इतना सामान्य है कि नागरिक अधिकार संगठनों के प्रतिनिधि तक यह कहते नजर आते हैं कि इस देश में लोग चलते-फिरते गाली देते हैं, तो यह अपराध कैसे है. यहां गाली कई बार एक्शन है तो कई बार रिएक्शन है. यही विरोधाभास है. निजी दायरे में लगभग स्वीकार्य मगर सार्वजनिक और राजनीतिक दायरे में कम स्वीकार्य. यह फर्क शायद गरिमा और असहमति या असंतोष से भी हो सकता है.
मगर आगे क्या? बहस का सही जवाब खोजना है
ये विमर्श किसी एक सीधे नतीजे पर पहुंचे, इसकी भी संभावना कम ही दिख रही है. ये सही है या नहीं ये बहस खुली है. मगर ये तो तय है कि भाषा हमेशा समाज, संस्कृति और समय के त्रिकोण से तय होती है. जो भाषा एक पीढ़ी के लिए अपमानजनक है वही दूसरी पीढ़ी के लिए सिर्फ आक्रोश की स्वाभाविक अभिव्यक्ति हो सकती है. भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में जहां भाषा, क्षेत्र और वर्ग के आधार पर शालीनता के पैमाने अलग-अलग हैं, इस बहस का सही जवाब खोजना मुश्किल है. भाषा बदलती रहेगी, सत्ता और असंतोष का रिश्ता भी बदलता रहेगा.