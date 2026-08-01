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Gen-Z का गाली विमर्श.. क्या भाषा और भावना के बीच झूल रहा विरोध का कल्चर?

जब भी सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ सिविल सोसाइटी का आक्रोश दिखा है उसने पारंपरिक शिष्टाचार की सीमाओं को तोड़ा है. इतिहास गवाह है. मगर ये सही समय है जब भविष्य पर नजर डालना जरूरी है. वर्तमान सामने है. इसमें समाज और संस्कृति भी जवाबदेह है. और जवाबदेही का एक हिस्सा सवाल भी है.

Written ByGaurav Prabhat Pandey
Published: Aug 01, 2026, 02:07 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 02:28 PM IST
Gen-Z का गाली विमर्श.. क्या भाषा और भावना के बीच झूल रहा विरोध का कल्चर?
Image Credit: Zee Archive (Creative)

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Gaurav Prabhat Pandey

Gaurav Prabhat Pandey

Gaurav is a multimedia journalist writing across a wide range of subjects, including politics, sports, cinema, explainers, opinion and Delhi Haryana civic issues. With analysis, he regularly covers social issues and public policy through in-depth. With around nine years of experience, he has worked with India Today, Hindustan Times, and Network18, producing stories with a strong focus on facts and ground reality. He studied journalism at IIMC Delhi.

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