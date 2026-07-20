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जंतर-मंतर पर भारी हंगामा, संसद मार्च पर अड़े प्रदर्शनकारी; पुलिस ने किया लाठीचार्ज

दिल्ली के जंतर-मंतर पर उस समय भारी हंगामा और तनाव की स्थिति बन गई, जब सैकड़ों की संख्या में छात्र और युवा कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए सड़क पर उतर आए. प्रदर्शनकारियों द्वारा आगे बढ़ने की जिद के बाद भीड़ को नियंत्रित करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस व सुरक्षा बलों को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Jul 20, 2026, 10:20 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 11:03 AM IST
जंतर-मंतर पर भारी हंगामा, संसद मार्च पर अड़े प्रदर्शनकारी; पुलिस ने किया लाठीचार्ज
Image Credit: प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज (फोटो- सोशल मीडिया)

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Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी होते हुए जी न्यूज हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर साल 2021 में ज्वाइन किया. तब से अल्केश जी न्यूज में फीचर टीम को लीड कर रहे हैं. अल्केश ने पत्रकारिता करियर में अशोक सिंघल, केशरी नाथ त्रिपाठी,  अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा, राजपाल यादव समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्य कर चुके हैं. जी न्यूज में उन्हें दो बार बेस्ट एम्प्लाई ऑफ द मंथ से नवाजा जा चुका है. यहां वह ट्रैवल, फीचर, ऑफ बीट, ट्रेंडिंग, वायरल की खबरें लिखते हैं. इसके अलावा इन्फोग्राफिक और एनालिसिस स्टोरी पर काफी अच्छी पकड़ है. 

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