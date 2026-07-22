/जंतर-मंतर पर बवाल के बाद बड़ा फैसला: हिंसा के बाद तैनात होंगी CRPF की 20 कंपनियां, ड्रोन उड़ाने पर FIR

राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. CJP के प्रस्तावित प्रदर्शनों, विभिन्न राजनीतिक दलों के विरोध कार्यक्रमों और संसद के मौजूदा सत्र को देखते हुए गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की 20 अतिरिक्त कंपनियां दिल्ली भेजने का आदेश दिया है. वहीं हाई सिक्योरिटी इलाके में अवैध तरीके से ड्रोन उड़ाने को लेकर दिल्ली पुलिस ने संसद मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज की है.
सूत्रों के मुताबिक, यह फैसला मंगलवार देर रात लिया गया. इसके बाद पश्चिम बंगाल में तैनात CRPF की कंपनियों को तत्काल दिल्ली रवाना करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई. जवानों को हवाई मार्ग से राजधानी लाया जा रहा है ताकि उन्हें जल्द से जल्द संवेदनशील इलाकों में तैनात किया जा सके.
सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में राजधानी में कई संगठनों और राजनीतिक दलों के प्रदर्शन प्रस्तावित हैं. इसके साथ ही संसद का सत्र भी जारी है, ऐसे में किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा बलों की अतिरिक्त मौजूदगी जरूरी मानी गई है. इसी वजह से गृह मंत्रालय ने पहले से मौजूद सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का फैसला किया है, ताकि प्रदर्शन, रैलियों और अन्य सार्वजनिक गतिविधियों के दौरान कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में रहे.
सुरक्षा प्रतिष्ठान से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, CRPF की कुल 20 कंपनियों को कोलकाता से विशेष व्यवस्था के तहत एयरलिफ्ट किया जा रहा है. इन जवानों को दिल्ली पहुंचने के बाद अलग-अलग संवेदनशील स्थानों, प्रमुख सरकारी परिसरों और जरूरत वाले इलाकों में तैनात किया जाएगा. अधिकारियों का कहना है कि अतिरिक्त बल की तैनाती पूरी तरह एहतियाती कदम है, ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा चुनौती का तुरंत और प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके.
प्रोटेस्ट के दौरान नई दिल्ली इलाके में अवैध तरीके से ड्रोन उड़ाए जा रहे थे. दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के संसद मार्ग थाने में BNS की धारा 223 के तहत और सरकारी आदेश की अवहेलना के मामले में FIR भी दर्ज करवाई है. ये ड्रोन उस समय उड़ाया गया था जब छात्र प्रोटेस्ट पर थे. सुरक्षा के नजरिए से हाई सिक्योरिटी एरिया में ड्रोन उड़ाने पर रोक है.
राजधानी में संसद सत्र के दौरान पहले से ही सुरक्षा के व्यापक इंतजाम रहते हैं. इस बार विभिन्न राजनीतिक दलों के विरोध प्रदर्शन और CJP से जुड़े कार्यक्रमों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने अतिरिक्त सतर्कता बरतने का फैसला किया है. सूत्रों का कहना है कि दिल्ली पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां और CRPF मिलकर सुरक्षा व्यवस्था की लगातार समीक्षा कर रहे हैं, ताकि राजधानी में शांति और सामान्य जनजीवन प्रभावित न हो.