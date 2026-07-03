जापान को नहीं सुहाया ट्रंप का फैसला, कहा- 'इंडो-पैसिफिक' पर भारत के साथ, दोनों देश मजबूत करेंगे आपसी संबंध

India and Japan Reach Consensus on Indo-Pacific: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अपने इशारों पर चलाने की कोशिश की, लेकिन मोदी सरकार ने उनके दबाव के आगे झुकने से साफ कर दिया. इससे बौखलाए ट्रंप अमेरिकी सेना की एक कमांड का नाम 'इंडो-पैसिफिक' से बदलकर 'यूएस-पैसिफिक' कर दिया. ऐसा करके उनकी मंशा भारत को नीचा दिखाने की थी. इस कदम से भारत का तो कुछ नहीं बिगड़ा, अब अमेरिका जरूर अकेला पड़ता जा रहा है. अमेरिका के करीबी देश जापान ने स्पष्ट किया है कि यह क्षेत्र इंडो-पैसिफिक है और इसे इसी नाम से ही पुकारा जाएगा.
भारत दौरे पर आईं जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की पीएम मोदी के साथ गुरुवार को 16वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में सीधी बातचीत हुई. इस बैठक में दोनों नेताओं ने रणनीतिक एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए मुक्त, खुले, समावेशी और नियम-आधारित 'इंडो-पैसिफिक' के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता जताई.
यह वाकया ऐसे वक्त सामने आया है, जब अमेरिका के पैसिफिक कमांड से शब्द 'इंडो' हटाने के फैसले को लेकर सवाल उठ रहे हैं. ऐसा करके ट्रंप प्रशासन ने स्पष्ट रूप से यह संकेत देने की कोशिश की है कि अगर वैश्विक और आंतरिक मामलों में भारत उसके हिसाब से नहीं चलेगा तो वह भी उसे एशिया में खास महत्व नहीं देगा.
लेकिन उसके इस नजरिये को जापान ने स्पष्ट रूप से ठुकरा दिया. दोनों नेताओं की बातचीत के बाद जारी संयुक्त बयान में दोनों देशों ने 'इंडो-पैसिफिक' शब्द का खासतौर पर वर्णन किया. साथ ही, क्वाड के तहत सहयोग को गहरा करने पर सहमति व्यक्त की. दोनों नेताओं ने जापान के अपडेटेड 'फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक' (FOIP) विजन को भारत की समुद्री पहल MAHASAGAR के साथ जोड़ने पर सहमति व्यक्त की.
शिखर सम्मेलन के बाद विशेष मीडिया ब्रीफिंग में विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने पुष्टि की कि दोनों नेताओं ने इंडो-पैसिफिक पर विस्तृत चर्चा की. जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका के नाम बदलाव पर चर्चा हुई तो मिसरी ने बताया कि दोनों नेताओं ने पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे की मूल दर्शन पर अपनी बातचीत को आधारित किया.
मिसरी ने बताया, प्रधानमंत्री तकाइची ने 2007 में आबे-सान की भारत यात्रा और भारतीय संसद में दिए गए उनके प्रसिद्ध भाषण 'Confluence of the Two Oceans' को याद किया, जिसमें उन्होंने इंडो-पैसिफिक की अवधारणा का चित्र खींचा था.
भारतीय विदेश सचिव ने बताया कि शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों से निपटने के तरीके में महत्वपूर्ण समानता उभरी. पीएम तकाइची ने जापान के 'अपडेटेड FOIP' ढांचे के बारे में बताया, जिसमें इंडो-पैसिफिक देशों की स्वायत्तता और लचीलापन बढ़ाने पर जोर दिया गया है. जापान का यह नया ढांचा क्षेत्रीय साझेदारों, खासकर क्वाड सदस्यों को अधिक स्वतंत्रता के साथ कार्य करने और बाहरी दबावों के खिलाफ आर्थिक व सुरक्षा लचीलापन विकसित करने का लक्ष्य रखता है.
तकाइची ने कहा कि यह विकसित ढांचा भारत के MAHASAGAR विजन से सीधे जुड़ा है, जिससे दोनों देशों के नौसेना और आर्थिक सहयोग के दायरे का विस्तार होगा. प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के इस दृष्टिकोण का स्वागत किया. दोनों नेताओं ने अपने साझा विजन को व्यावहारिक कार्रवाई में बदलने का ठोस इरादा भी जताया. तय किया गया कि इसके लिए क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग (Quad) के तहत प्रगति को तेज किया जाएगा, खासकर नवस्थापित इंडो-पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के जरिए यह काम किया जाएगा.
मिसरी ने घोषणा की कि जापान इस नेटवर्क का अगला टेबलटॉप सैन्य अभ्यास आयोजित करेगा. शिखर सम्मेलन के समापन पर जारी संयुक्त बयान में दोनों नेताओं ने जोर दिया कि दुनिया की प्रमुख लोकतांत्रिक और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में भारत और जापान का सामूहिक दायित्व है कि वे कानून के शासन पर आधारित वैश्विक व्यवस्था को बनाए रखें. अपने विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करके दोनों देशों ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अटलांटिक पार जो भी प्रशासनिक बदलाव हों, 'इंडो-पैसिफिक' उनके साझा भविष्य का निर्णायक क्षेत्र बना रहेगा.(ANI)