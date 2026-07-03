जापान को नहीं सुहाया ट्रंप का फैसला, कहा- 'इंडो-पैसिफिक' पर भारत के साथ, दोनों देश मजबूत करेंगे आपसी संबंध

India and Japan Reach Consensus on Indo-Pacific: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अपने इशारों पर चलाने की कोशिश की, लेकिन मोदी सरकार ने उनके दबाव के आगे झुकने से साफ कर दिया. इससे बौखलाए ट्रंप अमेरिकी सेना की एक कमांड का नाम 'इंडो-पैसिफिक' से बदलकर 'यूएस-पैसिफिक' कर दिया. ऐसा करके उनकी मंशा भारत को नीचा दिखाने की थी. इस कदम से भारत का तो कुछ नहीं बिगड़ा, अब अमेरिका जरूर अकेला पड़ता जा रहा है. अमेरिका के करीबी देश जापान ने स्पष्ट किया है कि यह क्षेत्र इंडो-पैसिफिक है और इसे इसी नाम से ही पुकारा जाएगा.