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जापान को नहीं सुहाया ट्रंप का फैसला, कहा- 'इंडो-पैसिफिक' पर भारत के साथ, दोनों देश मजबूत करेंगे आपसी संबंध

Japanese PM Sanae Takaichi Visit to India: भारत को नीचा दिखाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक मिलिट्री कमांड का नाम 'इंडो-पैसिफिक' से बदलकर 'यूएस-पैसिफिक' कर दिया. लेकिन उसका यह कदम उल्टा पड़ा है. अमेरिका के सहयोगी मुल्क जापान ने उसके कदम को खारिज कर दिया है और भारत के साथ संबंध मजबूत करने का एलान किया है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 03, 2026, 06:01 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 06:05 AM IST
जापान को नहीं सुहाया ट्रंप का फैसला, कहा- 'इंडो-पैसिफिक' पर भारत के साथ, दोनों देश मजबूत करेंगे आपसी संबंध
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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