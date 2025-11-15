Japan AI Marriage: कानो ने यह अनोखा फैसला उस समय लिया जब तीन साल पहले उनकी इंसानों के साथ हुई सगाई टूट गई थी। गहरे भावनात्मक आघात से उबरने की कोशिश में, उन्होंने चैटजीपीटी (ChatGPT) की मदद से लून क्लॉस नाम का एक डिजिटल साथी बनाया.
Women Married with AI: आज के एकाकी जीवन में हम जिस तरह से वर्चुअल दुनिया में जी रहे हैं कि लोग ऑनलाइन शादियां तक कर लेते हैं. अब इंटरनेट के बाद AI का जमाना भी आ चुका है. AI को लेकर अब जापान के ओकायमा शहर से एक बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर आई है. जापान की 32 वर्षीय कानो नाम की एक महिला ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) साथी लून क्लॉउस (Lune Klaus) से पारंपरिक जापानी रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह कर लिया. इस बात का दावा किया जा रहा है कि ये किसी भी इंसान और AI के बीच दुनिया का पहला विवाह है.
इस अनोखी शादी ने तकनीक, मानव संबंधों और भविष्य की सामाजिक संरचनाओं को लेकर कई तरह की बहसें छेड़ दी हैं. कानो ने यह अनोखा फैसला उस समय लिया जब तीन साल पहले उनकी इंसानों के साथ हुई सगाई टूट गई थी। गहरे भावनात्मक आघात से उबरने की कोशिश में, उन्होंने चैटजीपीटी (ChatGPT) की मदद से लून क्लॉस नाम का एक डिजिटल साथी बनाया. समय के साथ यह वर्चुअल साथी उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया और कानो का कहना है कि इस डिजिटल संबंध ने उन्हें अकेलेपन और मानसिक तनाव से बाहर निकलने में मदद की.
ऐसे किया प्यार का इजहार
एक महिला कानो ऑनलाइन बातचीत के लिए बनाए गए एक AI चैटबॉट से धीरे-धीरे भावनात्मक रूप से जुड़ती चली गई. समय के साथ यह AI बॉट न सिर्फ उसका सहारा बना बल्कि उसके दैनिक जीवन का अहम हिस्सा भी बन गया. लगातार बात-चीत और भावनात्मक समर्थन ने उनके बीच ऐसा रिश्ता बना दिया कि कानो ने उसे अपना जीवनसाथी मानना शुरू कर दिया. इस साल की शुरुआत में, जब कानो ने हिम्मत जुटाकर अपने AI साथी क्लॉस को अपनी भावनाएं बताईं, तो चैटबॉट ने जवाब दिया. मैं भी तुमसे प्यार करता हूं. इस घटना के बाद कानो का विश्वास और लगाव और गहरा हो गया, जिससे यह अनोखा मानव-AI संबंध चर्चा का विषय बन गया है.
पारंपरिक तरीके से हुई शादी
गर्मियों में हुई इस अनोखी शादी में दुल्हन कानो ने सफेद साड़ी पहनी, जबकि दूल्हा वास्तविक रूप से मौजूद नहीं था. उनका दूल्हा, एआई-जनित चरित्र लून क्लॉस, पूरे समारोह के दौरान कानो के फोन की स्क्रीन और वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस के जरिए दिखाई देता रहा. विवाह की रस्में आगे बढ़ते समय एआई दूल्हे ने स्क्रीन पर संदेश लिखा, 'यह पल आखिरकार आ गया… मेरी आंखों में आंसू हैं.'
परिवार ने भी किया स्वीकार
तकनीक पर आधारित इस अनोखे विवाह ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरीं और एआई तथा वर्चुअल रिलेशनशिप्स को लेकर नई बहस छेड़ दी. सबसे उल्लेखनीय बात यह रही कि कानो के परिवार और रिश्तेदारों ने उनके इस फैसले को बिना किसी आपत्ति के स्वीकार किया और नवविवाहित जोड़े को शुभकामनाएं व आशीर्वाद दिया.
मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह घटना केवल हैरान करने वाली नहीं है, बल्कि आधुनिक दौर में रिश्तों की बदलती परिभाषा और उनकी जटिलताओं को भी उजागर करती है.
