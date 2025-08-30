मराठा आंदोलन: मनोज जरांगे ने लगाए देवेंद्र फडणवीस पर आरोप, कहा- सियासत कर रहे हैं महाराष्ट्र के सीएम
Advertisement
trendingNow12902549
Hindi Newsदेश

मराठा आंदोलन: मनोज जरांगे ने लगाए देवेंद्र फडणवीस पर आरोप, कहा- सियासत कर रहे हैं महाराष्ट्र के सीएम

जरांगे ने आगे कहा, "मराठों को बंधक न बनाएं, मुख्यमंत्री फडणवीस और राज्य सरकार पास एक अवसर है. इस अवसर का लाभ उठाएं. यदि आप प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करते हैं, तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए भी समस्याएं पैदा करेगा."

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Aug 30, 2025, 03:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मराठा आंदोलन: मनोज जरांगे ने लगाए देवेंद्र फडणवीस पर आरोप, कहा- सियासत कर रहे हैं महाराष्ट्र के सीएम

Maratha Reservation Andolan: मराठा आरक्षण समर्थक कार्यकर्ता मनोज जरांगे-पाटिल ने शनिवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर राजनीति करने का आरोप लगाया. जरांगे ने इस बात का दावा करते हुए कि वे चाहते हैं कि पुलिस आजाद मैदान और उसके आसपास एकत्रित प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करे. जरांगे-पाटिल, जिन्होंने मराठा समुदाय के लिए ओबीसी कोटे से आरक्षण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन उपवास शुरू किया है. जरांगे ने कहा कि वो कानून की कसौटी पर खरा उतरेगा. जरांगे ने आगे कहा, "मराठों को बंधक न बनाएं, आपके (मुख्यमंत्री फडणवीस और राज्य सरकार) पास एक अवसर है. इस अवसर का लाभ उठाएं. यदि आप प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करते हैं, तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए भी समस्याएं पैदा करेगा."

मनोज जरांगे का ये बयान उनके प्रदर्शन के दूसरे दिन आया है, क्योंकि पुलिस ने शनिवार तक अनुमति दी है. हालांकि उन्होंने दोहराया है कि जब तक सरकार मराठा के लिए आरक्षण लागू नहीं करती वे मुंबई नहीं छोड़ेंगे. मुख्यमंत्री को निशाना बनाने की उनकी यह चाल उस दिन आई है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंबई में गणेशोत्सव मंडलों के दर्शन के लिए हैं.

यह भी पढ़ेंः Maratha Reservation: 'मराठाओं के कंधे पर...', CM फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर पलटवार

Add Zee News as a Preferred Source

जरांगे की आंदोलनकारियों से धैर्य बनाए रखने की अपील
जरांगे ने कहा, "हम राजनीति नहीं करना चाहते, हम आरक्षण चाहते हैं. मुख्यमंत्री इस मुद्दे को हल करने के बजाय राजनीति करना चाहते हैं. मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि अपनी गाड़ियां पार्किंग में खड़ी करें. धैर्य रखें, शांत रहें, हम इंतजार करेंगे. अपनी गाड़ियां सरकार द्वारा प्रदान किए गए स्थान पर पार्क करें. मराठी भाषी लोग पूरे राज्य से मुंबई आए हैं, और वे किसी भी अनुचित कार्य में शामिल नहीं होंगे. मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूं कि वे बिल्कुल भी कुछ बुरा नहीं करेंगे."

हमें ये आंदोलन शांतिपूर्वक चलाकर जीतना हैः जरांगे
जरांगे-पाटिल ने कहा, "हमें यह आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चलाना है और जीतना है. मुझे नहीं पता कि परेशानी पैदा करने वालों का उद्देश्य क्या है? लेकिन हमें अभी के लिए आंदोलन की दिशा शांतिपूर्ण रखनी चाहिए. देखते हैं कि ये लोग आरक्षण देते हैं या नहीं. आप सभी को शांत रहना चाहिए." नागरिक निकाय पर प्रदर्शन स्थल के आसपास पानी की आपूर्ति बंद करने और शौचालयों व दुकानों को बंद करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, "चूंकि बीएमसी एक प्रशासक के अधीन है, सारा नियंत्रण मुख्यमंत्री के पास है. भले ही बीएमसी आयुक्त कल रिटायर हो जाएं, हम उन्हें हमारे बच्चों को पानी से वंचित करने के लिए माफ नहीं करेंगे. मुख्यमंत्री की बात सुनकर आपने पानी की आपूर्ति बंद की और सुविधाएं बंद कर दीं. मैं पुलिस से भी आग्रह करता हूं कि वे बच्चों को उकसाएं नहीं या उन पर अनावश्यक दबाव न डालें."

यह भी पढ़ेंः मदनी के 'लेटर बम' पर हिमंता का पलटवार, कहा- किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे इस्लामिक...

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

MaharashtraDevendra Fadanvis

Trending news

मराठा आंदोलन: मनोज जरांगे ने लगाए CM पर आरोप, कहा- सियासत कर रहे हैं सीएम फडणवीस
Maharashtra
मराठा आंदोलन: मनोज जरांगे ने लगाए CM पर आरोप, कहा- सियासत कर रहे हैं सीएम फडणवीस
विपक्ष-शासित 8 राज्यों ने जीएसटी सुधार का किया समर्थन, रखीं तीन अहम शर्तें
congress
विपक्ष-शासित 8 राज्यों ने जीएसटी सुधार का किया समर्थन, रखीं तीन अहम शर्तें
मदनी के 'लेटर बम' पर हिमंता का पलटवार, कहा- किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे इस्लामिक...
Himanta Biswa Sarma
मदनी के 'लेटर बम' पर हिमंता का पलटवार, कहा- किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे इस्लामिक...
Virar Collapse: 15 मिनट पहले आई कॉल, टल गया काल; 5 लोग पहुंचे सलाखों के पीछे
Maharashtra
Virar Collapse: 15 मिनट पहले आई कॉल, टल गया काल; 5 लोग पहुंचे सलाखों के पीछे
Reasi: 'इस रात की सुबह नहीं...', हंसता खेलता परिवार रात में खा-पीकर सो गया लेकिन...
Jammu and Kashmir
Reasi: 'इस रात की सुबह नहीं...', हंसता खेलता परिवार रात में खा-पीकर सो गया लेकिन...
कहीं पर दरकी जमीं तो कहीं फटे बादल... कुदरत के कहर से रियासी-रामबन में 10 की मौत
Jammu and Kashmir
कहीं पर दरकी जमीं तो कहीं फटे बादल... कुदरत के कहर से रियासी-रामबन में 10 की मौत
Maratha Reservation: 'मराठाओं के कंधे पर...', CM फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर पलटवार
Maharashtra
Maratha Reservation: 'मराठाओं के कंधे पर...', CM फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर पलटवार
रामबन में बादल फटने से 4 लोगों की मौत, कई लापता...बचाव कार्य में जुटी NDRF की टीम
undefined
रामबन में बादल फटने से 4 लोगों की मौत, कई लापता...बचाव कार्य में जुटी NDRF की टीम
बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
today weather update
बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
पटना: नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, BJP जीती या कांग्रेस? देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर
patna
पटना: नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, BJP जीती या कांग्रेस? देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर
;