पूर्व टॉप आतंकवादी कमांडर जावेद अहमद मीर गिरफ्तार, लगे थे गंभीर आरोप

J&K Police: पूर्व टॉप आतंकवादी कमांडर जावेद अहमद मीर को 1996 के मामले में गिरफ्तार किया गया. आतंकवादी से अलगाववादी बना जावेद, यासीन मलिक का करीबी सहयोगी रह चुका है.
Javed Nalka arrest: पूर्व आतंकवादी कमांडर से अलगाववादी नेता बने जावेद अहमद मीर उर्फ 'जावेद नलका' को मंगलवार को श्रीनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. उन्हें शेरगढ़ी पुलिस ने ज़ैना कदल स्थित उनके घर से 1996 के दशकों पुराने आतंकवाद से जुड़े मामले में हिरासत में लिया गया. यह गिरफ्तारी FIR नंबर 192/1996 से संबंधित है, जिसमें RPC, आर्म्स एक्ट और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13 के तहत आरोप शामिल हैं. मीर को फिलहाल शेरगढ़ी पुलिस स्टेशन में हिरासत में रखा गया है, और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.
जावेद नलका प्रतिबंधित जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) से जुड़ा एक टॉप आतंकवादी था, यह समूह अतीत में आतंकवादी गतिविधियों और क्षेत्र में अलगाववादी राजनीति में शामिल था. उसे 90 के दशक में JKLF के टॉप आतंकवादी कमांडरों में से एक माना जाता था और उसे JKLF प्रमुख यासीन मलिक के सबसे करीबी लोगों में से एक माना जाता था.
उसे पहले भी 2019 में चार भारतीय वायु सेना कर्मियों की 1990 में हुई हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था और जमानत मिल गई थी, जिसमें यासीन मलिक पर मुकदमा चल रहा है.
जावेद को 1996 के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है जो भीड़ और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प से संबंधित है. जिस खास मामले में उसे गिरफ्तार किया गया है, वह FIR नंबर 192/1996 के तहत आता है, जो 17 जुलाई, 1996 को श्रीनगर के शेरगढ़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था.
इस मामले में आरोपों में भारतीय दंड संहिता (RPC) की धारा 341, 148, 336 और 332 शामिल हैं. वहीं आर्म्स एक्ट की धाराएं (7/27). गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13. केस रिकॉर्ड और FIR के अनुसार, आरोप उस घटना से जुड़े हैं जिसमें मीर और अन्य लोगों ने कथित तौर पर जुलाई 1996 में एक बड़ी शव यात्रा निकाली थी. भीड़ पर श्रीनगर के नाज़ क्रॉसिंग पर पुलिस के साथ झड़प करने का आरोप है, जिसके कारण पत्थरबाज़ी, दंगे, भारत विरोधी नारे, पुलिसकर्मियों को चोटें और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ था.
जावेद की गिरफ्तारी एक दिन बाद हुई, जब कल पुलिस ने शकील अहमद बख्शी को भी गिरफ्तार किया, जो एक आतंकवादी से अलगाववादी बन गया था. उसे भी उसी 1996 के नाज़ क्रॉसिंग हिंसा मामले (FIR नंबर 192/1996) के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, जिसके लिए आज जावेद 'नलका' मीर को गिरफ्तार किया गया.दोनों व्यक्तियों के नाम 17 जुलाई, 1996 की मूल फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (FIR) में थे.
ये दोनों गिरफ्तारियां 29 साल पुराने मामले (FIR नंबर 192/1996) से जुड़ी हैं, जो श्रीनगर के नाज़ क्रॉसिंग पर एक हिंसक भीड़ की शव यात्रा से जु़ड़ी हैं. मूल पुलिस रिपोर्ट में कई अलगाववादी नेताओं के नाम थे, जो भीड़ का नेतृत्व करने और उसे उकसाने में शामिल थे, जिनमें जावेद अहमद मीर और शकील अहमद बख्शी शामिल हैं. बख्शी को सोमवार, 8 दिसंबर को और मीर को मंगलवार, 9 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया. अधिकारियों ने बताया कि ये कवायद लंबे समय से पेंडिग मामलों में वांछित व्यक्तियों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के चल रहे प्रयास का हिस्सा है.
