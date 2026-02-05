Advertisement
कश्मीर में तेज हुई स्टेटहुड और ऑटोनोमी की मांग? सैफुल्लाह मीर के बयान को बारामूला विधायक का समर्थन, कहा- संसद में पास हुई चीज बदल सकती...

कश्मीर में तेज हुई स्टेटहुड और ऑटोनोमी की मांग? सैफुल्लाह मीर के बयान को बारामूला विधायक का समर्थन, कहा- संसद में पास हुई चीज बदल सकती...

Jammu-Kashmir Politics: बारामूला से नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक जावेद बेग ने सैफुल्लाह मीर के ऑटोनोमी वाले बयान का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि अगर कोई चीज पार्लियामेंट में पास हुई है तो उसमें बदलाव भी हो सकता है.    

 

Feb 05, 2026, 04:41 PM IST
कश्मीर में तेज हुई स्टेटहुड और ऑटोनोमी की मांग? सैफुल्लाह मीर के बयान को बारामूला विधायक का समर्थन, कहा- संसद में पास हुई चीज बदल सकती...

Jammu-Kashmir News: बारामूला से नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक ने भी सैफुल्लाह मीर के ऑटोनोमी वाले बयान के समर्थन में कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा से ये बात करती रही है. उन्होंने कहा कि हम देश में रह कर देश की सरकार से ऑटोनोमी की बात करते हैं. 'ZEE NEWS' की ओर से जब जावेद बेग से पूछा गया कि जब उमर अब्दुल्लाह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तब पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास हुआ था कि ऑटोनोमी की बात नहीं होगी तो इसपर उन्होंने कहा कि अगर कोई चीज पार्लियामेंट में पास हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें बदलाव नहीं हो सकता है. 

सरकार से की स्टेटहुड की मांग 

जावेद बेग ने कहा,' भले की आज हालात हमारे हिसाब से नहीं हैं लेकिन हम इस मुद्दे पर कायम रहेंगे और जो वादा हमसे 1947 में किया गया था उसे हम सरकार को याद दिलाकर हासिल करके रहेंगे.' कांग्रेस नेता ने कहा कि हमारी मांग है कि हम स्टेटहुड जल्द से जल्द मिले और उसके अंतर्गत अगर हमें ऑटोनोमी मिलती है तो हम क्यों मना करेंगे. उन्होंने कहा कि अगर संविधान के अंदर हमें ऑटोनोमी मिलती है तो हम लेने के लिया तैयार हैं.  

बयान से पलटे नेता 

'ZEE NEWS' की ओर से पूछे गए सवाल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता सैफुल्लाह मीर अपने बयान से पलटते हुए दिखे. मीर ने कहा कि हमे साल 2019 से पहले और साल 1953 से पहले वाला जम्मू-कश्मीर चाहिए, जिसमें हमारी अपनी पॉवर्स थी. और हम अपने स्टैंड पे कायम हैं. जब उनसे पूछा गया कि पिछले साल आपने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को ज्यादा तरक्की वाला बताया था तो इसपर सैफुल्लाह मीर अपने बयान से पलटे और कहा कि मैने ऐसा नहीं कहा था. मैं एक देश प्रेमी हूं मैने सिर्फ अपने बॉर्डर के इलाके की बात की थी.     

PoK से की थी तुलना 

बता दें कि बीते साल नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता सैफुल्लाह मीर ने भारत के हिस्से वाले केरन सेक्टर की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से (PoK) से की थी. उन्होंने कहा था कि सीमावर्ती बुनियादी ढांचा इस तरफ से बेहतर है. इसको लेकर भाजपा ने काफी विवाद खड़ा किया था. पार्टी की ओर से उनके इस बयान को असंवैधानिक करार दिया गया. भाजपा ने सैफुल्लाह के इस बयान को भारत विरोधी मानसिकता वाला बताया था.  

Kashmir Politics

