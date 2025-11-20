DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी चलाने वाला निकला 'पाक प्रेमी', कर चुका है पाकिस्तान विजिट; पास में है सीक्रेट बेसमेंट

DNA: फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में है. यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी पर लगे कई गंभीर आरोपों को लेकर एजेंसियां जांच कर रही हैं. आइए यूनिवर्सिटी के मालिक जवाद सिद्दीकी के टेरर वाले 'ट्रैक रिकॉर्ड' के बारे में जानते है साथ ही आज आपको हम जवाद के उस महल का तहखाने के बारे में भी बताएंगे, जिसे लेकर चौंकाने वाले दावे किये जा रहे हैं और जिसपर बुलडोजर चलनेवाला है. आज आप ये भी जानेंगे कि जवाद कितना बड़ा पाकिस्तान प्रेमी है. बता दें, माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी के नाम पर आतंक का अड्डा चलानेवाले जवाद अहमद सिद्दीकी का नेटवर्क बहुत बड़ा था. दिल्ली से दुबई तक उसका आर्थिक साम्राज्य फैला हुआ था. जवाद की यूनिवर्सिटी को आतंक का हेडक्वार्टर बनानेवाले 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' के रिश्ते पाकिस्तानी आंतकियों से थे. जवाद अहमद सिद्दीकी पाकिस्तान प्रेमी गैंग का मेंबर है. जवाद सिद्दीकी उसकी आतंकी यूनिवर्सिटी और 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' पर कई बड़े खुलासे हुए है.

1. पहला खुलासा जवाद सिद्दीकी के पाकिस्तान कनेक्शन पर है.

2. दूसरा खुलासा ये है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी का टेरर रिकार्ड बहुत पुराना है. इस यूनिवर्सिटी से पहली बार आतंकी नहीं निकले हैं. इसी यूनिवर्सिटी से निकले एक आतंकी ने 2008 में धमाके किए थे.

3. तीसरा बड़ा खुलासा ये है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में चल रहे टेरर नेटवर्क की जानकारी जवाद सिद्दकी को थी. वो चाहता तो 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' की जानकारी एजेंसियों को दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया.

4. चौथा खुलासा ये है कि शातिर जवाद सिद्दीकी ने मध्य प्रदेश में एक महलनुमा घर भी बनाया था. जवाद का परिवार महू में नहीं रहता था. इसलिए सवाल ये है कि ये महल उसने किसके लिए बनाया था.

बता दें, आज जी मीडिया रिपोर्टर महू में जवाद के घर गए. वहां जवाद के काले अतित से जुड़ी कई सनसनीखेज जानकारियां मिली. ये जानकारी आपको शॉक्ड कर देंगी. आज हम आपको जवाद परिवार के घर के उस तहखाने के बारे में बताएंगे जहां संदिग्धों का हथियार छिपाने का आरोप है. लेकिन आइए सबसे पहले आपको जवाद के पाकिस्तान प्रेम के बारे में बताते है.

भारत में आतंकियों का कट्टरपंथियों का और देशविरोधी गतिविधियों में शामिल हर शख्स का पाकिस्तान से कनेक्शन होता है. ऐसे में भला जवाद अहमद सिद्दीकी का पाकिस्तान से कनेक्शन कैसे नहीं होता. जवाद अहमद सिद्दीकी भी पाकिस्तान प्रेमी गैंग का मेंबर है. जवाद 2003 में पाकिस्तान गया था. 23 मई 2003 को जवाद 3 दिन के लिए पाकिस्तान गया था. 2003 में जवाद का पाकिस्तान जाना बहुत अहम है. क्योंकि 2003 में जवाद को ठगी के केस में कोर्ट ने दोषी ठहराया था. 2003 में ही जवाद 37 महीने जेल में बंद रहने के बाद रिहा हुआ था. तो जवाद जेल से रिहा होने के बाद सीधे पाकिस्तान गया था. ये टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण हैं. और ये सवाल भी बड़ा है कि जेल से रिहा होने के बाद जवाद ने सीधे पाकिस्तान की फ्लाइट क्यों पकड़ी थी. जानकारी के अनुसार, अल-फलाह यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार मोहम्मद परवेज भी 2007 में पाकिस्तान गया था. तब मोहम्मद परवेज अल-फलाह का अकाउंटेंट था.

इसके तुरंत बाद 2008 में देश के दो शहरों अहमदाबाद और दिल्ली में धमाके हुए थे. इन धमाकों में 76 लोगों की जान गई थी. इन धमाकों में पहली बार अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम आया था. जानकारी के अनुसार, इन हमलों का आरोपी शादाब अल फलाह यूनिवर्सिटी का छात्र रहा था. 2007 में उसने अल फलाह यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी. 2007 तक शादाब अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ता था. 2008 में उसने अहदाबाद-दिल्ली को बम धमाके से दहलाया. यानी जवाद की आतंकी शोधशाला में पढ़ते हुए ही शादाब इंडियन मुजाहिदीन का एक्टिव मेंबर बना. अल-फलाह में पढ़ते हुए ही उसने धमाकों की ट्रेनिंग ली और एक साल बाद उसने दो शहरों में धमाके किए. साफ है कि अल-फलाह में पढ़ाई के दौरान ही शादाब आतंकी गतिविधियों में शामिल था. सोचिए अगर उसी समय सही तरीके से जांच हुई होती तो शायद अल-फलाह 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' का हेडक्वार्टर नहीं बनता.

जवाद सिद्दीकी यूनिवर्सिटी की हर जानकारी रखता था फिर उसे यूनिवर्सिटी में चल रहे कट्टरपंथी और आतंकी नेटवर्क की जानकारी नहीं हो, ऐसा सोचना बेईमानी है. आतंकी शादाब देश में हुए 5 धमाकों का मास्टमाइंड है.सोचिए क्या ऐसे संदिग्ध की जानकारी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट और जवाद सिद्दीकी को नहीं होगी. जरूर रही होगी. इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या जवाद ने खुद यूनिवर्सिटी कैंपस में 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' को शरण दी थी. सवाल गंभीर है. इसलिए इसे गंभीरता से समझिए की ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं...



बता दें, 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' के मास्टरमाइंड शाहीन, मुजम्मिल और उमर अल-फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस में ही रहते थे. यूनिवर्सिटी कैंपस में ही ये अमोनियम नाइट्रेट से बम बनाने का प्रयोग कर रहे थे. शाहीन, मुजम्मिल और उमर के फ्लैट से केमिकल की बदबू आती थी. लाल किला बम धमाके से करीब 3 हफ्ते पहले छात्रों ने संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत वार्डन से की थी लेकिन वार्डन ने शिकायत को अनसुना कर दिया था. शिकायत के बाद भी शाहीन, मुजम्मिल और उमर के फ्लैट की तलाशी के आदेश नहीं दिए गए. सोचिए अगर उसने शिकायत पर कार्रवाई की होती तो 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' का पर्दाफाश हो जाता. और लाल किला धमाका नहीं होता. सवाल ये है कि वार्डन ने छात्रों की शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं की. इसकी दो ही वजह हो सकती है. या तो वार्डन लापरवाह था. या उसपर दबाव रहा होगा. हालात ऐसे हैं कि लापरवाही वाले तर्क पर भरोसा करना मुश्किल है. फिर सोचिए वार्डन पर किसका दवाब रहा होगा. साफ है जवाद सिद्दीकी का दवाब रहा होगा इसलिए संदेह जताया जा राह है कि जवाद को 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' की साजिश की पूरी जानकारी रही होगी क्योंकि अल-फलाह ग्रुप का चेयरमैन होने के नाते वो अपनी यूनिवर्सिटी की हर छोटी-छोटी जानकारी रखता था.

जांच के मुताबिक 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' के आतंकी देश में चार बड़े शहरों को टारगेट करने की साजिश रच रहे थे. सोचिए अगर आतंकियों की साजिश कामयाब होती तो कितना बड़ा नुकसान होता. आतंक की यूनिवर्सिटी खड़ी करनेवाले जवाद सिद्दीकी ने खुद को बचाने के लिए बेहद शातिराना प्लान बनाया था. जांच एजेंसियों ने आशंका जताई है कि जवाद विदेश भागने की फिराक में था. इसके लिए उसने तैयारी भी शुरू कर दी थी. दुबई में रियल एस्टेट में उसका करोड़ों का निवेश है. जवाद ने अपनी पत्नी और बेटियों को दुबई शिफ्ट कर दिया था इस बीच आपको बता दें कि जवाद के परिवार ने मध्य प्रदेश के महू में 4 करोड़ की लागत से चार मंजिला घर बनवाया था. हालांकि ये घर भी अतिक्रमण कर और बिना नक्शा पाश कर बनाया गया है. महू छावनी परिषद ने इसे गिराने का नोटिस दिया है.

लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जब जवाद का परिवार दुबई में था और जवाद खुद दिल्ली-फरीदाबाद और दुबई में रहता था तो उसने करोड़ों रुपए खर्च कर फरीदाबाद से 775 किलोमीटर दूर इतना बड़ा महल किसके लिए बनवाया था. क्या ये बिल्डिंग संदिग्धों के छिपने के लिए बनाई गई थी. जी न्यूज संवददाता महू में जवाद के घर पहुंचे. यहां बड़ा खुलासा हुआ. महू के जिस मोहल्ले में जवाद का घर है वहां लोगों ने बताया कि जवाद पहले कट्टरपंथी संगठन SIMI से जुड़ा हुआ था. यानी जवाद का कट्टरपंथियों से जुड़ाव पुराना रहा है. उसका अतीत पहले से दागदार रहा है. जी न्यूज से बातचीत में लोगों ने बताया कि जवाद के महलनुमा घर में एक सिक्रेट तहखाना है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस तहखाने में आतंकियों के हथियार छिपाए जाते थे. सोचिए अल-फलाह यूनिवर्सिटी में बम बनाने का प्रयोग हो रहा था और जवाद के महू वाले महल में हथियार छिपाए जाते थे. नाराज लोगों का कहना था कि प्रशासन कई बार इस घर को गिराने का नोटिस जारी कर चुका है लेकिन अब तक इसे गिराया नहीं गया. लोगों ने कहा कि अब अगर एक्शन नहीं हुआ तो हम खुद इस घर को गिरा देंगे. स्थानीय लोगों का दावा यहां तक है कि जवाद की फैमिली का कनेक्शन महू में हुए दंगे से भी रहा है. लोग कह रहे हैं कि जवाद के पिता शहर-काजी थे और उन्होंने महू में दंगे को भड़काने में अहम भूमिका निभाई थी. सिर्फ फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी मे ही आतंक और कट्टरपंथी की क्लास नहीं चल रही थी.

इस बीच आपको बता दें कि फरीदाबाद से 510 किलोमीटर दूर लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में भी 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' का नेटवर्क एक्टिव था. परवेज अंसारी ने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में कितने छात्रों को कट्टरपंथ और आतंकवाद के जहर से संक्रमित किया इसकी जानकारी एजेंसियों की पूछताछ में सामने आएगी.

बता दें कि जुलाई 2021 में यूपी एटीएस ने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से आतंकी संगठन अंसार गजवत-उल-हिंद से जुड़े दो संदिग्धों को पकड़ा था. इनमें से एक मिनहाज अहमद इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का लैब असिस्टेंट था. 2021 की छापेमारी में ही अंसार गजवत-उल-हिंद का एक संदिग्ध मुसीरुद्दीन फरार हो गया था. ये भी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से जुड़ा था. 2021 से 2024 के दौरान लखनऊ में गिरफ्तार कई संदिग्धों से पूछताछ में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के पूर्व कर्मचारी का नाम आया. यानी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में भी कट्टरपंथी एक्टिव थे. इसलिए जरूरी है कि इस यूनिवर्सिटी की भी जांच हो. ताकी पता चले कि यहां 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' का नेटवर्क कितना फैला हुआ था.