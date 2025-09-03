आखिर बिक गया देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू का आधिकारिक बंगला, सालों से खरीदने की हो रही थी कोशिश, हुई देश की सबसे महंगी डील
Advertisement
trendingNow12907225
Hindi Newsदेश

आखिर बिक गया देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू का आधिकारिक बंगला, सालों से खरीदने की हो रही थी कोशिश, हुई देश की सबसे महंगी डील

Jawaharlal Nehru first official residence sold for Rs 1,100 crore: देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आधिकारिक बंगला अब ‌बिक गया है. इस बंगले को खरीदने की कोशिश तो वैसे बहुत हुई लेकिन आखिरकर अब डील पक्‍की हो गई है. जानें कौन बना इस बंगले का मालिक.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 03, 2025, 02:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आखिर बिक गया देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू का आधिकारिक बंगला, सालों से खरीदने की हो रही थी कोशिश, हुई देश की सबसे महंगी डील

Jawaharlal Nehru first official residence sold: देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आधिकारिक बंगला बिक गया  हैं. जी हां, आपने सही सुना. लुटियंस दिल्ली के मोतीलाल नेहरू मार्ग (पहले 17 यॉर्क रोड) पर बना यह बंगला आखिरकार 1100 करोड़ रुपये में बिक गया है. यह सौदा भारत के रियल एस्टेट इतिहास में सबसे महंगा माना जा रहा है. सालों से इस बंगले को खरीदने की कोशिशें चल रही थीं, और अब यह डील पक्की हो चुकी है.

1100 करोड़ की हुई डील
इकोनॉमिक टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग 3.7 एकड़ में फैले 14,973 वर्ग मीटर में बने इस बंगले की शुरुआती कीमत 1400 करोड़ रुपये थी. बहुत लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन पैसों को लेकर बात नहीं बनी. आखिरकर बेवरेज इंडस्ट्री (beverage industry) के बड़े और मशहूर बिजनेसमैन ने इसे 1100 करोड़ रुपये में खरीद लिया. सौदे को अंतिम रूप देने के लिए एक प्रमुख लॉ फर्म ने पब्लिक नोटिस जारी किया है.

बंगले की बिक्री के बाद नोटिस जारी
नोटिस में कहा गया "हमारे क्लाइंट प्लॉट नंबर 5, ब्लॉक नंबर 14, 17, मोतीलाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली में 14,973.383 वर्ग मीटर की रिहायशी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं. मौजूदा मालिक राज कुमारी कक्कड़ और बीना रानी के टाइटल की जांच की जा रही है.अगर किसी को इस प्रॉपर्टी पर कोई दावा है, तो वह 7 दिनों के अंदर लिखित दस्तावेज के साथ हमें सूचित करे." 

Add Zee News as a Preferred Source

लुटियंस दिल्ली का क्यों खास है यह बंगला
यह बंगला लुटियंस बंगलो ज़ोन (LBZ) में स्थित है, जिसे 1912-1930 के बीच ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने डिज़ाइन किया था.यह दिल्ली का सबसे प्रतिष्ठित और वीआईपी इलाका है, जो 28 वर्ग किलोमीटर में फैला है.यहां करीब 3000 बंगले हैं, जिनमें से ज्यादातर मंत्रियों, जजों और सीनियर सरकारी अधिकारियों के लिए हैं. हालांकि, करीब 600 प्रॉपर्टी निजी मालिकों के पास हैं, जो देश के सबसे अमीर लोग हैं. इस बंगले का क्षेत्रफल 3.7 एकड़ है, जिसमें 24,000 वर्ग फीट हिस्सा बना हुआ है.

किसने खरीदी ये प्रॉपटी?
खरीदार का नाम अभी उजागर नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक, वह बेवरेज इंडस्ट्री का एक बड़ा कारोबारी है. एक सूत्र ने बताया, "इस बंगले की शानदार लोकेशन, वीआईपी स्टेटस और बड़ा क्षेत्र इसे अनोखा बनाता है.लेकिन इसकी कीमत इतनी थी कि केवल कुछ अरबपति ही इसे खरीद सकते थे." इस सौदे की जांच पिछले एक साल से चल रही थी और अब यह अपने अंतिम चरण में है.मीडिया में छपी रिपोर्ट की माने तो यह सौदा रियल एस्टेट मार्केट में ऐतिहासिक है. यह डील न केवल दिल्ली बल्कि पूरे भारत के रियल एस्टेट इतिहास में एक मील का पत्थर है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Jawaharlal Nehru

Trending news

भारत में बैगर पासपार्ट रह सकेंगे पाकिस्तान समेत इन 3 देशों से आए लोग, बस एक शर्त
CAA Cut Off
भारत में बैगर पासपार्ट रह सकेंगे पाकिस्तान समेत इन 3 देशों से आए लोग, बस एक शर्त
वोट चोरी के चक्कर में खुद फंसे पवन खेड़ा, पत्नी पर लगा 2 वोटर ID कार्ड रखने का आरोप
Indian politics
वोट चोरी के चक्कर में खुद फंसे पवन खेड़ा, पत्नी पर लगा 2 वोटर ID कार्ड रखने का आरोप
जरांगे का अनशन खत्म अब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन शुरू, पुलिस ने दर्ज किए मामले
Manoj Jarange
जरांगे का अनशन खत्म अब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन शुरू, पुलिस ने दर्ज किए मामले
बिक गया प्रधानमंत्री नेहरू का पहला आधिकारिक बंगला, हुई देश की सबसे महंगी डील
Jawaharlal Nehru
बिक गया प्रधानमंत्री नेहरू का पहला आधिकारिक बंगला, हुई देश की सबसे महंगी डील
आरक्षण पर फूटा छगन भुजबल का गुस्सा, सरकार पर भड़के, कैबिनेट बैठक का करेंगे बहिष्कार
Maratha Reserveation Movement
आरक्षण पर फूटा छगन भुजबल का गुस्सा, सरकार पर भड़के, कैबिनेट बैठक का करेंगे बहिष्कार
स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियमों में किया बदलाव, फार्मा बिजनेस में होगी आसानी
drug clinical trial New rules
स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियमों में किया बदलाव, फार्मा बिजनेस में होगी आसानी
मंडी में भारी बारिश का कहर, भूस्खलन में दबे घर, अबतक 6 शव बरामद
Himachal Pradesh
मंडी में भारी बारिश का कहर, भूस्खलन में दबे घर, अबतक 6 शव बरामद
महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद
congress politics
महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद
इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
Bairabi Sairang Railway Line
इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी अलर्ट
Weather
पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी अलर्ट
;