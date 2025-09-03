आखिर बिक गया देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू का आधिकारिक बंगला, सालों से खरीदने की हो रही थी कोशिश, हुई देश की सबसे महंगी डील

Jawaharlal Nehru first official residence sold for Rs 1,100 crore: देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आधिकारिक बंगला अब बिक गया है. इस बंगले को खरीदने की कोशिश तो वैसे बहुत हुई लेकिन आखिरकर अब डील पक्की हो गई है. जानें कौन बना इस बंगले का मालिक.
Jawaharlal Nehru first official residence sold: देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आधिकारिक बंगला बिक गया हैं. जी हां, आपने सही सुना. लुटियंस दिल्ली के मोतीलाल नेहरू मार्ग (पहले 17 यॉर्क रोड) पर बना यह बंगला आखिरकार 1100 करोड़ रुपये में बिक गया है. यह सौदा भारत के रियल एस्टेट इतिहास में सबसे महंगा माना जा रहा है. सालों से इस बंगले को खरीदने की कोशिशें चल रही थीं, और अब यह डील पक्की हो चुकी है.
1100 करोड़ की हुई डील
इकोनॉमिक टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग 3.7 एकड़ में फैले 14,973 वर्ग मीटर में बने इस बंगले की शुरुआती कीमत 1400 करोड़ रुपये थी. बहुत लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन पैसों को लेकर बात नहीं बनी. आखिरकर बेवरेज इंडस्ट्री (beverage industry) के बड़े और मशहूर बिजनेसमैन ने इसे 1100 करोड़ रुपये में खरीद लिया. सौदे को अंतिम रूप देने के लिए एक प्रमुख लॉ फर्म ने पब्लिक नोटिस जारी किया है.
बंगले की बिक्री के बाद नोटिस जारी
नोटिस में कहा गया "हमारे क्लाइंट प्लॉट नंबर 5, ब्लॉक नंबर 14, 17, मोतीलाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली में 14,973.383 वर्ग मीटर की रिहायशी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं. मौजूदा मालिक राज कुमारी कक्कड़ और बीना रानी के टाइटल की जांच की जा रही है.अगर किसी को इस प्रॉपर्टी पर कोई दावा है, तो वह 7 दिनों के अंदर लिखित दस्तावेज के साथ हमें सूचित करे."
लुटियंस दिल्ली का क्यों खास है यह बंगला
यह बंगला लुटियंस बंगलो ज़ोन (LBZ) में स्थित है, जिसे 1912-1930 के बीच ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने डिज़ाइन किया था.यह दिल्ली का सबसे प्रतिष्ठित और वीआईपी इलाका है, जो 28 वर्ग किलोमीटर में फैला है.यहां करीब 3000 बंगले हैं, जिनमें से ज्यादातर मंत्रियों, जजों और सीनियर सरकारी अधिकारियों के लिए हैं. हालांकि, करीब 600 प्रॉपर्टी निजी मालिकों के पास हैं, जो देश के सबसे अमीर लोग हैं. इस बंगले का क्षेत्रफल 3.7 एकड़ है, जिसमें 24,000 वर्ग फीट हिस्सा बना हुआ है.
किसने खरीदी ये प्रॉपटी?
खरीदार का नाम अभी उजागर नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक, वह बेवरेज इंडस्ट्री का एक बड़ा कारोबारी है. एक सूत्र ने बताया, "इस बंगले की शानदार लोकेशन, वीआईपी स्टेटस और बड़ा क्षेत्र इसे अनोखा बनाता है.लेकिन इसकी कीमत इतनी थी कि केवल कुछ अरबपति ही इसे खरीद सकते थे." इस सौदे की जांच पिछले एक साल से चल रही थी और अब यह अपने अंतिम चरण में है.मीडिया में छपी रिपोर्ट की माने तो यह सौदा रियल एस्टेट मार्केट में ऐतिहासिक है. यह डील न केवल दिल्ली बल्कि पूरे भारत के रियल एस्टेट इतिहास में एक मील का पत्थर है.
