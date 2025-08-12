Watch: 'क्या कर रहे हैं आप...', कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शख्स पर अचानक क्यों भड़क गईं जया बच्चन?
Watch: 'क्या कर रहे हैं आप...', कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शख्स पर अचानक क्यों भड़क गईं जया बच्चन?

Viral News: सोशल मीडिया पर 32 सेकंड का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें समाजवादी नेता जया बच्चन के साथ एक शख्स को सेल्फी लेने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है. लेकिन जया बच्चन गुस्सा हो गईं.

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 12, 2025, 03:56 PM IST
Watch: 'क्या कर रहे हैं आप...', कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शख्स पर अचानक क्यों भड़क गईं जया बच्चन?

Jaya Bachchan: कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जब विपक्षी पार्टियों के सदस्य इकट्ठा हुए, तो दिग्गज अभिनेत्री व राज्यसभा सदस्य जया बच्चन से जुड़ी एक घटना ने जमकर सुर्खियां बटोरीं. समाजवादी पार्टी की सांसद जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के गेट पर पहुंचीं वे अचानक गुस्सा हो गईं और वहां पर खड़े एक आदमी को उन्होंने धक्का दे दिया. ये घटना तब हुई जब वो शख्स उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे. इस दौरान वहां पर कई सांसद मौजूद थे. तभी जया बच्चन के ठीक पीछे से लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी व लोकसभा सदस्य मीसा भारती कुछ कहते हुए वहां से गुजरती हैं. फिलहाल ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल है और लोगों की खूब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

सोशल मीडिया पर 32 सेकंड के वायरल वीडियो में समाजवादी नेता जया बच्चन के साथ एक शख्स को सेल्फी लेने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है. इस वे दौरान गुस्सा होकर कहती हैं कि 'क्या कर रहे हो आप?'. वीडियो पर कई यूजर्स ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं. एक यूजर ने लिखा, 'इतना घटिया कोई कैसे हो सकते. जया जी का जो घमंड है वो ऊपरवाला ऐसे तोड़ेगा वो रो भी नहीं पायेगी. वहीं, एक अन्य ने कहा, ' कोई क्यों इनके साथ सेल्फी ले.' 

जबकि एक और दूसरे यूजर ने लिखा, 'उनके कुलीन, असभ्य और अहंकारी व्यवहार को देखिए. वह एक आदमी को सिर्फ़ इसलिए पीट रही हैं, क्योंकि वह सेल्फी ले रहा था. वह जनता के लिए लड़ने का दावा करती हैं.'हालांकि, इस वीडियो पर राज्यसभा सदस्य जया बच्चन और पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रया नहीं आई है.

विपक्षी पार्टियों के सदस्यों का हल्ला बोल

दरअसल, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के विपक्षी पार्टियों के सदस्यों  ने सोमवार, 11 अगस्त को संसद भवन स्थित मकर द्वार से चुनाव आयोग दफ्तर तक मार्च निकाला था. यह मार्च सुबह 11:30 बजे शुरू हुआ और ट्रांसपोर्ट बिल्डिंग से होकर गुजरा. लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस मार्च को रोक दिया और राहुल गांधी समेत कई सांसदों को हिरासत में ले लिया. हालांकि, उन्हें कुछ देर बाद छोड़ दिया गया. इसके बाद वह पार्लियामेंट कैंपस पहुंचे.

'अगर 300 सांसद आ गए और उनकी सच्चाई सामने आ गई तो क्या होगा?'

पुलिस ने कहा कि विपक्षी सांसदों की तरफ से इस मार्च के लिए कोई इजजात नहीं ली गई थी. वहीं, राहुल गांधी ने कहा, 'भारत के लोकतंत्र की हालत देखिए. 300 सांसद चुनाव आयोग से मिलकर एक दस्तावेज पेश करना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी गई. वे डरे हुए हैं. अगर 300 सांसद आ गए और उनकी सच्चाई सामने आ गई तो क्या होगा? यह लड़ाई अब सियासी नहीं रही, बल्कि यह लड़ाई संविधान और एक व्यक्ति एक वोट के लिए है.'

मोहम्मद अमजद शोएब

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ...

Jaya Bachchan, Angry, Constitution Club

;