चुनाव में हार के बाद संगठन के नेताओं पर RLD का बड़ा एक्शन, जयंत चौधरी ने मांगी रिपोर्ट

RLD Action Against Its Workers After Election: राष्ट्रीय जनता दल ने एक कमेटी बनाई है जो यूपी विधान सभा चुनाव के परिणाम की समीक्षा करेगी. ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि पार्टी चुनाव क्यों हार गई?