'मुझे हेमा मालिनी नहीं बनना है,', जानिए जयंत चौधरी ने ऐसा क्यों कहा?

मथुरा: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में विधान सभा चुनाव (Assembly Election) है और इस बीच राष्ट्रीय लोक दल (RLD) के अध्यक्ष जयंत चौधरी (Jayant Chaudhary) ने कहा कि उन्हें हेमा मालिनी (Hema Malini) नहीं बनना है. जयंत चौधरी यूपी के मथुरा में आरएलडी उम्मीदवार योगेश नौहवार का प्रचार करने पहुंचे थे. तब उन्होंने ये बयान दिया.

जयंत चौधरी ने कहा, 'योगेश अभी कह रहा था कि अमित शाह ने उससे कहा है कि आ जा तेरा हेमा मालिनी बना दूंगा. ना जानें कैसी-कैसी बातें कर रहे हैं? कोई प्यार नहीं है, कोई लगाव नहीं है हमारे लिए. और मैं कह रहा हूं कि मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे तो हेमा मालिनी नहीं बनना है. जनता के लिए आप क्या करोगे? उन सातों किसानों के परिवारों के लिए आपने क्या किया? टेनी क्यों मंत्री बने बैठे हैं? सुबह उठते ही वो नफरत घोलने का काम शुरू कर देते हैं. इनके पास कोई काम नहीं है.'

#WATCH | ...I don't want to be Hema Malini, what will you get by pleasing me?...What have they (BJP) done for the families of 7 farmers, why is (Ajay Mishra) Teni a minister?: RLD chief Jayant Chaudhary in Mathura (1.02) pic.twitter.com/qsc5liHlC4

