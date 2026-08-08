/ट्रंप के दबाव के बीच PM मोदी और जेडी वेंस की ‘सीधी बात’, भारत-अमेरिका रिश्तों में क्या पक रहा है?

JD Vance Phone Call to PM Modi: अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने शनिवार को पीएम मोदी को कॉल कियाकरीब 10 मिनट चली इस बातचीत में दोनों नेताओं के बीच भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा हुई. इस दौरान प्रधानमंत्री ने वेंस को पुत्र के जन्म की बधाई भी दी. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट लिखकर इस बारे में जानकारी दी.
पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, 'अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस का फ़ोन आया. हमने अहम क्षेत्रों में भारत-अमेरिका की व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मज़बूत करने के तरीकों पर चर्चा की. उनके बेटे के जन्म पर उन्हें और सेकंड लेडी को गर्मजोशी से बधाई दी और पूरे परिवार को शुभकामनाएं दीं.'
दोनों नेताओं के बीच यह फोन कॉल ऐसे वक्त में हुई है, जब टैरिफ और FCRA को लेकर दोनों मुल्कों में तनाव बना हुआ है. सीनेट ने शुक्रवार को रूस से तेल-गैस खरीदने वाले वाले मुल्कों पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने का प्रस्ताव पास किया था, जिसके निशाने पर भारत और चीन जैसे देश थे. इस बिल के कानून बनने के बाद अगर अमेरिका टैरिफ लगाता है तो इससे अमेरिका को होने वाला भारतीय निर्यात खतरे में पड़ सकता है.
यही नहीं, अमेरिकी कांग्रेस सदस्य राइली मूर ने खुलकर भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश की है. मूर ने NGO, ट्रस्ट, शिक्षण संस्थानों और धार्मिक संगठनों को मिलने वाले विदेशी चंदे से जुड़े भारत के कानूनों में प्रस्तावित बदलावों पर चिंता जताई और चेतावनी दी कि इस कदम का दोनों देशों के रिश्तों पर असर पड़ सकता है. उन्होंने इस कदम को ईसाई समुदाय पर सीधा हमला बताया.
भारतीय विदेश मंत्रालय ने मूर की इस टिप्पणी पर नाराजगी जताते हुए खारिज कर दिया. साथ ही कहा कि विधायी मामले भारत का आंतरिक विषय हैं और देश अपने कानूनों के हिसाब से आगे बढ़ेगा. अमेरिका को आइना दिखाते हुए मंत्रालय ने यह भी कहा कि विदेशी फंडिंग को रेग्युलेट करने वाला भारत कोई पहला देश नहीं है. अमेरिका समेत तमाम देशों में विदेशी फंडिंग को नियंत्रित करने वाले कानून पहले से बने हुए हैं.
बताते चलें कि इससे पहले वेंस ने आखिर बार फोन कॉल पिछले साल मई 2025 में किया था. पीएम मोदी ने बाद में लोकसभा में इस बारे में जानकारी दी थी. उन्होंने बताया था कि उन्होंने वेंस की ओर से की गई 4 मिस्ड कॉल देखी थी. इसके बाद जब उन्हें कॉल किया तो वेंस ने पाकिस्तान की ओर से बड़े हमले की चेतावनी दी थी. इस पर मोदी ने ने उन्हें कड़े लहजे में बता दिया था कि अगर पाकिस्तान ने ऐसी गलती की तो भारत का जवाब और भी कड़ा होगा.