/ट्रंप के दबाव के बीच PM मोदी और जेडी वेंस की ‘सीधी बात’, भारत-अमेरिका रिश्तों में क्या पक रहा है?

बताते चलें कि इससे पहले वेंस ने आखिर बार फोन कॉल पिछले साल मई 2025 में किया था. पीएम मोदी ने बाद में लोकसभा में इस बारे में जानकारी दी थी. उन्होंने बताया था कि उन्होंने वेंस की ओर से की गई 4 मिस्ड कॉल देखी थी. इसके बाद जब उन्हें कॉल किया तो वेंस ने पाकिस्तान की ओर से बड़े हमले की चेतावनी दी थी. इस पर मोदी ने ने उन्हें कड़े लहजे में बता दिया था कि अगर पाकिस्तान ने ऐसी गलती की तो भारत का जवाब और भी कड़ा होगा.