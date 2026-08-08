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ट्रंप के दबाव के बीच PM मोदी और जेडी वेंस की ‘सीधी बात’, भारत-अमेरिका रिश्तों में क्या पक रहा है?

PM Modi-JD Vance Phone Call Nnews: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के बीच PM मोदी और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की ‘सीधी बात’ हुई है. शनिवार को वेंस ने पीएम मोदी को कॉल किया, जिसमें दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई. सवाल है कि भारत-अमेरिका रिश्तों में आखिर क्या पक रहा है?

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 08, 2026, 11:31 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 11:49 PM IST
ट्रंप के दबाव के बीच PM मोदी और जेडी वेंस की ‘सीधी बात’, भारत-अमेरिका रिश्तों में क्या पक रहा है?
Image Credit: फाइल फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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