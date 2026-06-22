अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता खटाई में पड़ती दिख रही है. जब लगता है कि अब सब ठीक होने वाला है, तभी या तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसा कह देते हैं जो ईरान को भड़का देता है या फिर इजरायल कुछ ऐसा कर देता है जो तेहरान को नागवार गुजरता है. अमेरिकी उप राष्ट्रपति जेडी वेंस इस समय ईरान के साथ चल रही डील को लीड कर रहे हैं. पाकिस्तान इस डील में असफल बिचौलिया बना हुआ है. वेंस ने कहा है कि उनकी लाइफ में दो लोगों का बहुत अहम रोल है, जिनमें एक है हिंदुस्तानी और दूसरा है पाकिस्तानी. उनका इशारा पत्नी उषा वेंस और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल असीम मुनीर की ओर था. उनके इस बयान पर शिवसेना (UBT) की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने करारा तंज किया है.
प्रियंका ने कहा है कि जेडी वेंस 'नालायक जमाई बाबू' बने हुए हैं. फिर भी हम लोग दुनिया की भलाई के लिए चाहते हैं कि वेंस अपने मिशन में कामयाब हों, जो फिलहाल मुश्किल लग रहा है. इस डील को डन कराने में अमेरिका को भी शर्मिंदा होना पड़ रहा है.
VP Vance is turning out to be India’s Nalayak Jamai Babu.
But for the sake of world peace we must wish him a successful mission, which is clearly looking tough again & humiliating for US to boot. pic.twitter.com/yeGJcBDvOg
— Priyanka Chaturvedi (@priyankac19) June 21, 2026
जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस की जड़ें भारत से जुड़ी हैं. उषा के माता-पिता मूल रूप से आंध्र प्रदेश के कृष्णा और गोदावरी जिले के हैं. जेडी वेंस के उप राष्ट्रपति बनने पर उनकी पत्नी उषा ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थीं. हिंदुस्तानी संस्कृति और हिंदू रीति-रिवाजों का अक्सर वे जिक्र करती रहती हैं.
यूपी, बिहार से लेकर बंगाल तक जमाई बाबू बेटी के पति को कहते हैं. इस संबोधन में प्यार और सम्मान दोनों ही झलकता है. लेकिन प्रियंका ने जमाई बाबू के आगे नालायक जोड़ दिया है. उनकी ये प्रतिक्रिया वेंस की उस टिप्पणी के बाद आई है, जिसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने अपनी पत्नी का जिक्र करते हुए हिंदुस्तान का हवाला दिया था. दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान वेंस के साथ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर मौजूद थे. वेंस मुनीर की तारीफ कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने कहा कि उनके जीवन में दो लोगों का गहरा प्रभाव है. पहला उनकी पत्नी ऊषा वेंस और दूसरे पाकिस्तानी फील्ड मार्शल असीम मुनीर का.
अमेरिका और ईरान की बातचीत स्विट्जरलैंड में चल रही है. उम्मीद की जा रही थी कि दोनों देशों में बात बन जाएगी, लेकिन हुआ उलटा. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आदतन फिर से ईरान को उकसाने वाला बयान दिया, जिसके बाद ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने फोटो सेशन का बायकॉट कर दिया. साथ ही अमेरिका से दो टूक कहा कि वे इजरायल का साथ देना बंद कर दें. वो एक दिन में ही इजरायल को घुटने पर ला देंगे. हालांकि, दोनों देशों में 60 दिनों का एक रोडमैप बना है, जिस पर सहमति बनने के आसार हैं.