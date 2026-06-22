अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता खटाई में पड़ती दिख रही है. जब लगता है कि अब सब ठीक होने वाला है, तभी या तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसा कह देते हैं जो ईरान को भड़का देता है या फिर इजरायल कुछ ऐसा कर देता है जो तेहरान को नागवार गुजरता है. अमेरिकी उप राष्ट्रपति जेडी वेंस इस समय ईरान के साथ चल रही डील को लीड कर रहे हैं. पाकिस्तान इस डील में असफल बिचौलिया बना हुआ है. वेंस ने कहा है कि उनकी लाइफ में दो लोगों का बहुत अहम रोल है, जिनमें एक है हिंदुस्तानी और दूसरा है पाकिस्तानी. उनका इशारा पत्नी उषा वेंस और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल असीम मुनीर की ओर था. उनके इस बयान पर शिवसेना (UBT) की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने करारा तंज किया है.