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'नालायक जमाई बाबू' हैं जेडी वेंस! मुनीर की तारीफ करने वाले अमेरिकी उप राष्ट्रपति पर प्रियंका का करारा तंज

अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत डिरेल होती दिख रही है. इस बीच जेडी वेंस ने एक बयान में कहा कि उनके जीवन में एक हिंदुस्तानी और एक पाकिस्तानी का अहम रोल है. उनके इसी बयान पर शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने करारा तंज किया है.

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Jun 22, 2026, 08:23 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 08:32 AM IST
'नालायक जमाई बाबू' हैं जेडी वेंस! मुनीर की तारीफ करने वाले अमेरिकी उप राष्ट्रपति पर प्रियंका का करारा तंज

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Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

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