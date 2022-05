JDU Tussle For Rajya Sabha Seat: राज्य सभा के लिए जेडीयू में रार! अधर में केंद्रीय मंत्री का भविष्य, जानिए Inside स्टोरी

Tussle Between RCP Singh And Lalan Singh For Rajya Sabha: बिहार (Bihar) में सत्ता पर काबिज जनता दल-यूनाइटेड (JDU) की टॉप लीडरशिप ने अभी तक राज्य सभा (Rajya Sabha) के लिए अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है. ऐसे में केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह (RCP Singh) दोबारा राज्य सभा भेजे जाएंगे या नहीं, इस पर पेंच फंसा हुआ है. केंद्र सरकार में JDU की तरफ से आरसीपी सिंह अकेले मंत्री हैं. उनका राज्य सभा सांसद के रूप में कार्यकाल 7 जुलाई को खत्म होने जा रहा है.

आरसीपी सिंह को राज्य सभा भेजने को तैयार नहीं जेडीयू!

बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने सोमवार को राज्य सभा के उम्मीदवारों में से एक के रूप में अनिल हेगड़े के नाम का ऐलान किया था, लेकिन एक अन्य सीट पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है. सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ललन सिंह समेत जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व आरसीपी सिंह को राज्य सभा में भेजने को तैयार नहीं है. जब राज्य सभा के लिए उम्मीदवारों के चयन की बात आती है, तो पार्टी के नेता नीतीश कुमार पर जिम्मेदारी डालते थे, लेकिन वह अब फैसले लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं.

राजा महेंद्र के निधन के बाद खाली हुई सीट

राजा महेंद्र के निधन के बाद खाली हुई सीट के लिए ललन सिंह ने सोमवार को पार्टी के राज्य सभा उम्मीदवार के रूप में हेगड़े के नाम की घोषणा की. पार्टी के पास अपने कोटे के तहत एक सीट है, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार इस मुद्दे से दूर रह रहे हैं, उससे लगता है कि उन्होंने आरसीपी सिंह के भाग्य का फैसला करने की जिम्मेदारी ललन सिंह को दे दी है.

आरसीपी सिंह और ललन सिंह के बीच खटास क्यों?

दोनों ने अपने संबंधों में तब से खटास देखी है जब से आरसीपी सिंह, जो तब जेडीयू के अध्यक्ष थे, ने नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कैबिनेट विस्तार के दौरान खुद को आगे किया था. पार्टी ने उन्हें बीजेपी के साथ बातचीत करने की जिम्मेदारी दी थी, क्योंकि वह दो कैबिनेट और दो राज्य स्तर के मंत्री चाहते थे, लेकिन आरसीपी सिंह ने खुद मंत्री बनने का फैसला किया. उस मौके पर ललन सिंह की नजर नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने पर भी थी. आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने ललन सिंह को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिया था.

आरसीपी सिंह के लिए यह जानना दिलचस्प होगा कि कितने विधायक उनका समर्थन कर रहे हैं. अगर वह शीर्ष नेतृत्व के सामने अपनी ताकत दिखाने में कामयाब हो जाते हैं, तो वह नीतीश कुमार और ललन सिंह के साथ सौदेबाजी की स्थिति में हो सकते हैं.

(इनपुट- आईएएनएस)

