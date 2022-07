Bihar Politics: RCP सिंह को CM बताए जाने को लेकर लगे नारे तो JDU हुई सख्त, कहा- नीतीश कुमार ही हमारे नेता

JDU Strict on Slogans in Favor of RCP Singh: बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल (यूनाइटेड) यानी कि JDU ने पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को भविष्य के मुख्यमंत्री के रूप में प्रायोजित करने के लिए की जा रही नारेबाजी को लेकर नाखुशी जाहिर की है. पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी संजय कुमार झा ने चेतावनी दी कि जो लोग इस तरह की नारेबाजी कर रहे हैं, उन्हें पार्टी का सदस्य नहीं माना जाएगा.

नारेबाजी करने वाले लोग पार्टी के नहीं

संजय कुमार झा ने कहा कि नीतीश कुमार पार्टी के अविवादित नेता हैं. इस तरह की नारेबाजी कर रहे लोगों को पार्टी का सदस्य नहीं माना जाएगा. इस तरह की नारेबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने यह बात कही.

विश्वस्त सिंह दे चुके हैं इस्तीफा

मुख्यमंत्री के पूर्व करीबी विश्वस्त सिंह ने हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था. दरअसल, JDU ने उन्हें फिर से राज्यसभा भेजने से इनकार कर दिया था. भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी सिंह इस्तीफे के बाद नालंदा जिले में अपने पैतृक गांव में रह रहे हैं और संभवत: अपना जनाधार बनाने की कोशिश के तहत आसपास के गांवों का दौरा कर रहे हैं.

अजय आलोक निष्कासित

हालांकि, सिंह को पार्टी की ओर से अब तक किसी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ा है, लेकिन JDU के प्रवक्ता अजय आलोक सहित अन्य को हाल में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था.

विश्वस्त सिंह ने कही थी ये बात

बता दें कि विश्वस्त सिंह ने हाल में कहा था कि उनका जन्म नालंदा में हुआ था, जबकि मुख्यमंत्री का इस जिले से ताल्लुक रहा है, लेकिन उनका (नीतीश का) जन्म और परवरिश पटना के पास बख्तियारपुर में हुई थी.

(इनपुट-भाषा)

ये खबर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर

LIVE TV