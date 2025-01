Manipur: मणिपुर में NDA सरकार से पहले समर्थन वापस की घोषणा, आधे घंटे में JDU ने स्टेट प्रेसिडेंट को ही फायर कर दिया

Manipur Politics: मणिपुर की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर उस समय देखने को मिला.. जब जनता दल (यूनाइटेड) ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नीत एनडीए सरकार से समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दी. मणिपुर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष क्षेत्रीमयुम बीरेन सिंह ने राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी. इस पत्र में जेडीयू ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और समर्थन वापस लेने का कारण बताया. आधे घंते बाद ही जेडीयू ने मणिपुर सरकार से समर्थ वापसी को खारिज किया और स्टेट प्रेसिडेंट को पद से हटा दिया.

आधे घंटे बाद बदला घटनाक्रम

लगभग आधे घंटे बाद ही जेडीयू ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए अपने प्रदेश अध्यक्ष क्षेत्रीमयुम बीरेन सिंह को अनुशासनहीनता के आरोप में उनके पद से हटा दिया. पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन ने बयान जारी कर स्पष्ट किया कि जेडीयू एनडीए सरकार का समर्थन जारी रखेगी.

VIDEO | JD(U) spokesperson Rajiv Ranjan (@RajivRanjanJDU) says the party's Manipur unit president has been removed due to indiscipline. He says the JD(U) will continue to support the state government and to strengthen the BJP-led NDA across the country.

— Press Trust of India (@PTI_News) January 22, 2025