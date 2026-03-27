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कश्मीर में हाई अलर्ट, घाटी में रची जा रही 'IED ब्लास्ट' की साजिश, हाईवे पर 'ड्राई डे'

IED Threat in Kashmir: कश्मीर इस वक्त हाई अलर्ट पर है, क्योंकि खुफिया एजेंसियों को IED हमलों की जानकारी मिली है. आतंकी हमलों से बचने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय अपनाने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं हाईवे और अंदरूनी सड़कों पर काफिलों और अन्य सुरक्षा गतिविधियों के लिए 'ड्राई डे' रखा गया है.

 

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: Reetika Singh|Last Updated: Mar 27, 2026, 08:08 PM IST
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कश्मीर में हाई अलर्ट, घाटी में रची जा रही 'IED ब्लास्ट' की साजिश, हाईवे पर 'ड्राई डे'

Kashmir High Alert: जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़े IED हमले की जानकारी मिली है, जिसके बाद कश्मीर हाई अलर्ट पर है. दरअसल, खुफिया एजेंसियों को खास जानकारी मिली है कि हाईवे और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा काफिलों या उनकी गतिविधियों को निशाना बनाया जा सकता है. खुफिया जानकारी से पता चला है कि आतंकी संगठन बड़े IED हमलों की योजना बना रहे हैं, जिनका खास निशाना सेना, CRPF और J&K पुलिस के काफिले या उनकी अन्य गतिविधियां हैं. अगले 72 घंटों तक यहां खतरा बहुत ज्यादा रहने वाला है. 

खुफिया एजेंसियों को मिली IED हमले की जानकारी 

खुफिया एजेंसियों को एक ऐसी रणनीति का डर है, जिसमें IED धमाके के तुरंत बाद अंधाधुंध गोलीबारी की जाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान जाए और बचाव के लिए आने वाले लोग भी घात लगाकर किए गए हमले (ambush) में फंस जाएं. हालांकि, आधिकारिक तौर पर अभी इसकी जानकारी नहीं दी गई है कि कौन सा आतंकी संगठन हमला करने वाला है. लेकिन सूत्रों का इशारा पाकिस्तान समर्थित संगठनों जैसे जैश-ए-मोहम्मद (JeM), लश्कर-ए-तैयबा (LeT) या उनके ही एक गुट TRF की ओर है.

कड़े सुरक्षा उपाय अपनाने के निर्देश

खतरे की गंभीरता को देखते हुए, सभी सुरक्षा बलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जोखिम को कम करने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय अपनाएं. सुरक्षा बलों को सलाह दी गई है कि वे गैर-जरूरी गश्त और आवाजाही को सीमित रखें. सुरक्षा काफिलों या गतिविधियों के लिए दो दिनों का 'ड्राई डे' घोषित किया गया है. इस दौरान कोई भी सुरक्षा काफिला किसी भी हाईवे पर आवाजाही नहीं करेगा. इसमें जम्मू-कश्मीर हाईवे, श्रीनगर-लेह हाईवे, श्रीनगर-बारामूला, श्रीनगर-कुपवाड़ा या श्रीनगर-उरी शामिल हैं.

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लोगों से सतर्क रहने की अपील 

हाईवे, कस्बों, शहरों और उन चौकियों पर, जहां तलाशी ली जा रही है, आवाजाही या ऑपरेशन के दौरान सैनिकों के लिए बुलेटप्रूफ गाड़ियों और बुलेटप्रूफ जैकेट का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है. शहरों के भीड़भाड़ वाले इलाकों में मोबाइल चेकपॉइंट बनाए गए हैं. वहां से गुजरने वाली हर गाड़ी और बाइक की ठीक से जांच और तलाशी ली जा रही है. लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है. अगर उन्हें कोई संदिग्ध गतिविधि, आवाजाही, व्यक्ति या गाड़ी दिखाई दे, तो वे तुरंत नजदीकी पुलिस थाने या कैंप में इसकी सूचना दें.

LoC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निगरानी बढ़ी

रास्तों, कैंपों और सुरक्षा ठिकानों की सघन जांच पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि वहां छिपाकर रखे गए विस्फोटकों का पता लगाया जा सके. नियंत्रण रेखा (LoC) और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निगरानी भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि ऐसी रिपोर्टें मिली हैं कि सीमा पार लॉन्चिंग पैड्स पर लगभग 150 आतंकवादी घुसपैठ की फिराक में मौजूद हैं. ऐसे में अगर कोई हमला होता है, तो आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ की कोशिशें भी की जा सकती हैं.

IED हमलों को किया नाकाम

आतंकवादियों ने पहले भी IED हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन सतर्क सुरक्षा बलों ने समय रहते उस हमले को नाकाम कर दिया. 18-21 फरवरी, 2026 के बीच, सुरक्षा बलों ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला, जानबाजपोरा और सफापोरा में IEDs का सफलतापूर्वक पता लगाया और उन्हें नष्ट कर दिया. हाल ही में, 14-15 मार्च, 2026 की रात को उरी सेक्टर में घुसपैठ की एक नाकाम कोशिश के दौरान एक पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया गया. पिछले 24 घंटों से, जम्मू-कश्मीर के जंगली इलाकों और जंगलों के पास बसे गांवों में, साथ ही चिनाब घाटी में भी बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं. शोपियां जिले के दुनाडू, पहलपोरा, ज़मपत्री, बटफोजन और शुक्रू के जंगली इलाकों और आस-पास के गांवों में SOG केलर, CRPF की 14वीं बटालियन और 20 RR द्वारा एक संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया गया है.

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