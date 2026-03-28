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Hindi Newsदेशमुझे डराने की कोशिश...अखिलेश यादव के समय में नोएडा का वो किस्सा, जेवर एयरपोर्ट से पीएम मोदी ने सबको सुना दिया

मुझे डराने की कोशिश...अखिलेश यादव के समय में नोएडा का वो किस्सा, जेवर एयरपोर्ट से पीएम मोदी ने सबको सुना दिया

जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन का मौका था. प्रधानमंत्री ने नोएडा के लोगों को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात देते हुए अखिलेश यादव की पिछली सरकार की एक 'सच्चाई' खोलकर रख दी. उन्होंने किस्सा सुनाते हुए कहा कि तब मुझे भी डराने की कोशिश की गई थी. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 28, 2026, 02:03 PM IST
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जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद रैली में बोलते पीएम मोदी.
जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद रैली में बोलते पीएम मोदी.

यूपी के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर एयरपोर्ट) का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस और सपा की पिछली सरकारों को खूब सुनाया. पीएम ने कहा कि इस एयरपोर्ट का शिलान्यास करने का सौभाग्य मुझे मिला था और इसका उद्घाटन करने का सौभाग्य भी मुझे ही मिला है. आगे उन्होंने नोएडा के उस अंधविश्वास की चर्चा करते हुए अखिलेश यादव को मंच से जमकर कोसा. उन्होंने कहा कि जिस नोएडा को पहले अंधविश्वास के कारण अपने हाल पर छोड़ दिया गया था, कुर्सी जाने के डर से पहले के सत्ताधारी यहां आने से डरते थे. मैं पीएम बना तो मुझे भी डराने की कोशिश की गई. 

यूपी में 2017 तक सपा की ही सरकार थी. पीएम मोदी ने कहा कि मुझे याद है, यहां सपा की सरकार थी और मैंने नोएडा आने का कार्यक्रम बनाया तो मुख्यमंत्री इतने डरे हुए थे कि वो उस कार्यक्रम में ही नहीं आए. और मुझे भी लोगों ने डराने की कोशिश की थी कि नोएडा मत जाओ मोदी जी, अभी-अभी प्रधानमंत्री बने हो. मैंने कहा था कि इस धरती का आशीर्वाद लेने जा रहा हूं, जो मुझे लंबे अरसे तक सेवा करने का मौका देगा. पीएम ने कहा कि अब वही इलाका पूरी दुनिया का स्वागत करने के लिए तैयार है. 

अटल जी ने फाइल मंजूर की लेकिन एयरपोर्ट अटका

हां, पीएम ने कांग्रेस और सपा पर बरसते हुए कहा कि पहले सपा वालों ने नोएडा को अपनी लूट का एटीएम बना लिया था लेकिन आज भाजपा सरकार में वही नोएडा यूपी के विकास का सशक्त इंजन बन रहा है. पीएम ने कहा कि जेवर का यह एयरपोर्ट डबल इंजन सरकार की कार्य संस्कृति का बहुत अच्छा उदाहरण है. आप सोचिए, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 2003 में ही फाइल पर मंजूरी दे दी थी. आपमें से बहुत से लोग होंगे, जिनका तब जन्म भी नहीं हुआ होगा. बहुत से लोग तब 25-30 साल के होंगे और आज रिटायर हो गए होंगे लेकिन एयरपोर्ट नहीं बना. 

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पढ़ें: आप उतना ही पेट्रोल भरवाइए... पंपों पर लगती लाइनों के बीच अमित शाह ने जनता से क्या अपील की?

मोदी ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस और यहां (यूपी) की पहले की सरकारों ने सालों तक इस एयरपोर्ट की नींव तक नहीं पड़ने दी. 2004 से 2014 तक यह एयरपोर्ट फाइलों में ही दबा रहा. जब हमारी सरकार बनी तो यूपी में सपा की सरकार थी. शुरू के 2-3 साल तक सपावालों ने इस पर काम ही नहीं होने दिया. लेकिन जैसे ही यहां भाजपा-एनडीए की सरकार बनी. दिल्ली में भाजपा-एनडीए की सरकार बनी तो जेवर एयरपोर्ट की नींव भी पड़ी, निर्माण भी हुआ और अब ये शुरू भी हो गया है. 

'नोएडा का शाप' क्या था?

यह यूपी की राजनीति में कई सालों से चला आ रहा अंधविश्वास है, जो अब खत्म हो गया है. पहले कहा जाता था कि जो मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान नोएडा जाता है, वह आगे का चुनाव हार जाता है या उसे किसी तरह अपनी कुर्सी गंवानी पड़ती है. यह अंधविश्वास 1988 में शुरू हुआ, जब मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह (कांग्रेस) नोएडा आए और पद से हटा दिए गए. उनके बाद एनडी तिवारी, मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह की भी नोएडा दौरे के बाद कुर्सी चली गई. आज पीएम ने अखिलेश यादव का जिक्र किया. वह भी सीएम रहते नोएडा आने से बचते रहे. वह कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन रिमोट से करते रहे. 

रैली में पीएम ने कहा कि एयरपोर्ट के अलावा ये क्षेत्र देश के दो बड़े फ्रेट कॉरिडोर का भी हब बन रहा है. ये फ्रेट कॉरिडोर मालगाड़ियों के लिए बिछाई गई स्पेशल पटरियां हैं. इससे उत्तर भारत से गुजरात और बंगाल के समंदर से कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है और दादरी वो स्थान है, जहां ये दोनों कॉरिडोर आपस में मिलते हैं. ऐसी मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के कारण यूपी दुनियाभर के निवेशकों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण बन रहा है.

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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