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Hindi Newsदेशआतंकियों के निशाने पर आया झालमुड़ी विक्रेता! धमकी मिली तो सरकार ने दी सुरक्षा, घर के बाहर जवानों की तैनाती

आतंकियों के निशाने पर आया झालमुड़ी विक्रेता! धमकी मिली तो सरकार ने दी सुरक्षा, घर के बाहर जवानों की तैनाती

PM मोदी के चुनाव प्रचार के अगले ही दिन से इलाके में बिक्रम को लोग नए नाम से पहचानने लगे. कोई उन्हें “मोदी जी के झालमुड़ी वाले” कहकर बुलाने लगा, तो कोई उनकी दुकान पर सिर्फ उन्हें देखने पहुंचने लगा. 

 

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: May 22, 2026, 11:08 PM IST
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आतंकियों की 'हिट लिस्ट' में झालमुड़ी वाला! रातों-रात छावनी में बदला घर
आतंकियों की 'हिट लिस्ट' में झालमुड़ी वाला! रातों-रात छावनी में बदला घर

पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम का एक सी गिमटी में झालमुड़ी बेचने वाले बिक्रम साऊ की जिंदगी कुछ ही मिनटों में बदल गई. विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक उनकी झालमुड़ी की दुकान पर पहुंचे और वहां रुककर न सिर्फ झालमुड़ी खाई, बल्कि बिक्रम से थोड़ी बातचीत भी की. बिक्रम का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ. बाद में बंगाल में बीजेपी की जीत हुई और अब बिक्रम को पाकिस्तान और बांग्लादेश से जान से मारने की धमकी के फोन आ रहे हैं. इसके बाद अब सरकार ने बिक्रम को सुरक्षा मुहैया करवाई है. 

पाकिस्तान में बैठे वैचारिक कॉकरोच जहां भारत के युवाओं को भड़का रहे हैं. वहीं पाकिस्तान में कुछ कॉकरोच ऐसे भी हैं जिन्हें बंगाल में सत्ता परिवर्तन पसंद नहीं आ रहा है. अब यही पाकिस्तानी कॉकरोच बंगाल में सत्ता परिवर्तन का प्रतीक बनी एक तस्वीर के साथ जुड़े... झाल-मुड़ी बेचने वाले एक सामान्य दुकानदार को धमकी दे रहे हैं. बंगाल चुनाव के दौरान झारग्राम के जिस दुकानदार के यहां पीएम नरेंद्र मोदी ने झाल-मुड़ी खाई थी, उन्हें पाकिस्तान के नंबर से धमकी मिल रही है. विक्रम नाम के इस दुकानदार को पहले फोन और वीडियो कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई. कॉल करने वाले लोग उनकी दुकान उड़ाने की धमकी दे रहे थे.

वीडियो कॉल में हथियार दिखाकर दी थी धमकी

एक वीडियो कॉल में कुछ लोगों ने उन्हें हथियार भी दिखाए. इसके बाद उन्हें धमकियों से भरा मैसेज भी किया गया. पाकिस्तान के अलावा उन्हें बांग्लादेश से भी धमकियां मिली हैं. धमकी मिलने के बाद से विक्रम चिंता में हैं. अब उन्होंने अज्ञात नंबर से फोन उठाना भी बंद कर दिया है. उनका परिवार भी घबराया हुआ है. विक्रम ने धमकी मिलने की शिकायत स्थानीय पुलिस से की. पुलिस ने FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. विक्रम को सुरक्षा भी दी गई है. CRPF को विक्रम की सुरक्षा में लगाया गया है. 3 जवानों को विक्रम की सुरक्षा में तैनात किया गया है. साथ ही पुलिस को भी सुरक्षा ड्यूटी में लगाया गया है. लेकिन सवाल ये है कि आख़िर एक छोटे-मोटे दुकानदार से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है. वो भी पाकिस्तान में बैठे किसी शख़्स को, जिसने उसे कभी देखा भी नहीं होगा. ये समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा.

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बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने खाई थी झालमुड़ी

बंगाल चुनाव के दौरान विक्रम की दुकान पर प्रधानमंत्री मोदी का झाल-मुड़ी ख़रीदकर खाना एक टर्निंग प्वाइंट बना था. पहले चरण के चुनाव से पहले पीएम मोदी झारग्राम में रैली के बाद अचानक काफिला रोककर विक्रम की छोटी सी झाल-मुड़ी की दुकान पर रुके थे. सिर्फ 40 सेकेंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गया. 
झाल-मुड़ी बंगाल का स्ट्रीट फूड है. पीएम का इसे खाना बंगाल के लोगों की भावनाओं को छू गया. TMC चुनाव में बाहरी बनाम बंगाली अस्मिता का नैरेटिव चला रही थी. वो नैरेटिव इससे ध्वस्त हो गया. झारग्राम की चारों सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की.

बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बंगाल जीत पर झालमुड़ी बांटकर मनाया था जश्न

यहां तक कि जब बंगाल चुनाव के रुझान में बीजेपी की जीत होने लगी तो देश भर में BJP कार्यकर्ताओं ने झाल-मुड़ी बांटकर जश्न मनाया. कुल मिलाकर पीएम का झाल-मुड़ी खाना चुनावी राजनीति में छोटे-छोटे पलों के बड़े असर का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया. शायद यही बात पाकिस्तान में बैठे कॉकरोच और भारत में मौजूद उनके वैचारिक साथियों को खटक रही है. वो बीजेपी की जीत, शुभेंदु अधिकारी की जीत को पचा नहीं पा रहे हैं. मित्रो, ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में बैठकर, धमकी देने वाले कॉकरोच को विक्रम का नंबर पता हो. उसे ज़रूर यहां मौजूद किसी व्यक्ति ने विक्रम के बारे में बताया होगा. उसे विक्रम का नंबर दिया होगा.

यह भी पढ़ेंः चीन-पाक की खैर नहीं! शाह का नया ‘मास्टरप्लान’, क्या है स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट?

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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