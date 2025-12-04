Advertisement
trendingNow13028287
Hindi NewsExplainer

हेमंत सोरेन की एक मुस्कुराहट दिखाकर कांग्रेस की बेचैनी कौन बढ़ा रहा? दिल्ली से रांची तक भाजपा की चर्चा होने लगी

Amid JMM-BJP alliance rumours: झारखंड की सियासत में पिछले कुछ दिनों से अफवाहों का दौर चल रहा है, खासकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की दिल्ली यात्रा को लेकर. पीएम मोदी के साथ हेमंत सोरेन की फोटो वायरल हो रही है. लोग अटकलें लगा रहे हैं कि क्या झारखंड में ‘खेला होबे’? आइए, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि क्या हो रहा है, कांग्रेस का रिएक्शन क्या है, और सोशल मीडिया पर JMM-BJP एलायंस क्यों ट्रेंड कर रहा है.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 04, 2025, 10:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हेमंत सोरेन की एक मुस्कुराहट दिखाकर कांग्रेस की बेचैनी कौन बढ़ा रहा? दिल्ली से रांची तक भाजपा की चर्चा होने लगी

Hemant Soren Join BJP Ally: बिहार चुनाव के बाद अब झारखंड की राजनीति में हलचल बढ़ गई है. खबरें उड़ रही हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) विपक्षी INDIA ब्लॉक को छोड़कर भाजपा (BJP) के साथ गठबंधन कर सकता है. ये अफवाहें तब शुरू हुईं जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अचानक दिल्ली पहुंचे. लोग कयास लगा रहे हैं कि वो BJP नेताओं से मिलकर नई सरकार बनाने की योजना बना रहे हैं. उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी इस चर्चा में शामिल बताई जा रही हैं. 

हेमंत सोरेन की दिल्ली यात्रा ने बढ़ाई अटकलें
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अचानक दिल्ली पहुंचे. उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी साथ थीं. कहा जा रहा है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिले. इसी के साथ झारखंड के राज्यपाल भी अमित शाह से मिले. इन मुलाकातों ने अफवाहों को और हवा दे दी है.

कांग्रेस का आया बयान
इन अटकलों को खारिज करते हुए, कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि झारखंड में INDIA ब्लॉक "रॉक-सॉलिड" है. वेणुगोपाल ने X पर एक पोस्ट में कहा, "आज झारखंड के CM श्री @HemantSorenJMM जी से बात की. इसमें कोई शक नहीं है - झारखंड में हमारा INDIA गठबंधन चट्टान की तरह मज़बूत, एकजुट है, और झारखंड के हर नागरिक की उम्मीदों को दिखाने वाली लोगों पर केंद्रित कल्याणकारी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है." वेणुगोपाल ने इन अफवाहों को BJP की राजनीतिक असुरक्षा की निशानी बताया. उन्होंने कहा, "राइटविंग ट्रोल नेटवर्क द्वारा फैलाई जा रही गलत सोच और मिलकर फैलाई जा रही अफवाह उनकी बढ़ती निराशा और राजनीतिक असुरक्षा की निशानी है."

Add Zee News as a Preferred Source

हमारी एकता बनी हुई है
वेणुगोपाल ने आगे कहा, "हम इस तरह की सस्ती ट्रोलिंग से प्रभावित नहीं होते हैं, और वे लोगों के हम पर जताए गए भरोसे को कभी कम नहीं कर सकते. हमारी एकता बनी हुई है, हमारा मकसद साफ है, और हमारा गठबंधन पहले से कहीं ज़्यादा मज़बूत है." रिपोर्ट्स के मुताबिक, झारखंड के मुख्यमंत्री अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ NDA में शामिल होने और राज्य में नई सरकार बनाने के लिए BJP लीडरशिप से बातचीत कर रहे हैं. खबर है कि कम से कम आठ कांग्रेस MLA पाला बदलकर नए पॉलिटिकल सिस्टम में शामिल हो सकते हैं.

बिहार चुनाव के बाद बदले समीकरण?
बिहार असेंबली इलेक्शन के दौरान INDIA ब्लॉक ने जिस तरह से JMM के साथ बर्ताव किया, उससे JMM नाराज़ थी. कांग्रेस और JMM दोनों ने JMM के लिए सीटें देने से मना कर दिया, जिससे ट्राइबल पार्टी ने बिहार इलेक्शन न लड़ने का फैसला किया.

मुस्कुराहट' का राज: वो फोटो जो सबको चौंका गई
2 दिसंबर 2025 को सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हुई, जिसमें हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और पीएम मोदी एक फॉर्मल मीटिंग रूम में बैठे हैं. हेमंत सोरेन खास तौर पर मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, जबकि पीएम मोदी भी हाव-भाव से गर्मजोशी भरे लग रहे हैं.  यह फोटो देखते ही अफवाहें फैल गईं कि हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह से गुप्त मुलाकात की है, और JMM कांग्रेस को छोड़कर BJP के साथ गठबंधन करने वाली है. फोटो में हेमंत की मुस्कान 'दोस्ताना' लग रही है, जो विपक्षी नेता के लिए असामान्य है. कल्पना सोरेन भी साड़ी में स्माइलिंग हैं, जबकि पीएम मोदी किताब या फाइल पकड़े आराम से बैठे हैं. यह 'कॉर्डियल' वाइब ने स्पेकुलेशन को हवा दी कि शायद कोई 'डील' हो रही है.

अभी झारखंड में क्या है सीटों का खेल, किसके पास ताकत?
झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं. बहुमत के लिए 41 सीटें चाहिए. नवंबर 2024 के चुनावों के बाद फिलहाल महागठबंधन (INDIA) सत्ता में है, लेकिन NDA की नजरें हैं. हाल ही में अफवाहें उड़ी हैं कि JMM NDA में जा सकती है, जिसके बाद सीट नंबर का खेल भी लोग देखने लगे हैं.  वर्तमान स्थिति में विधानसभा की तस्वीर इस प्रकार है- JMM के 34, कांग्रेस के 16, RJD के 4 और लेफ्ट के 2 विधायक मिलाकर कुल 56 हो जाते हैं. बता दें कि नवंबर 2024 के चुनाव में JMM ने शानदार वापसी की थी, लेकिन अब NDA की नजरें गड़ाई हैं. हालांकि, समानांतर रूप से अफवाहें भी हवा में तैर रही हैं. इसके मुताबिक, अगर JMM, NDA में चली गई तो नया समीकरण ऐसा बनेगा- JMM 34, BJP 21, LJP(RV) 1, AJSU 1 और JDU की 1 सीट मिलाकर कुल 58 हो जाते हैं. ऐसे में महागठबंधन की सरकार गिर जाएगी.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Hemant Soren

Trending news

पुतिन का प्लेन भारत लैंड करने से पहले जयशंकर ने अमेरिका-यूरोप को क्यों चेताया?
S Jaishankar
पुतिन का प्लेन भारत लैंड करने से पहले जयशंकर ने अमेरिका-यूरोप को क्यों चेताया?
भारत में अंग्रेज की मूर्ति हटाने में क्यों लग गए 80 साल? इलाहाबाद के कसाई की कहानी
indian freedom strugle
भारत में अंग्रेज की मूर्ति हटाने में क्यों लग गए 80 साल? इलाहाबाद के कसाई की कहानी
Russia President India Visit 2025 Live: शाम 6 बजे भारत पहुंचेंगे पुतिन...सुरक्षा के कड़े इंतजाम...क्यों खास है यह दौरा?
Vladimir Putin
Russia President India Visit 2025 Live: शाम 6 बजे भारत पहुंचेंगे पुतिन...सुरक्षा के कड़े इंतजाम...क्यों खास है यह दौरा?
हेमंत सोरेन की एक मुस्कुराहट दिखाकर कांग्रेस की बेचैनी कौन बढ़ा रहा? दिल्ली तक बवाल!
Hemant Soren
हेमंत सोरेन की एक मुस्कुराहट दिखाकर कांग्रेस की बेचैनी कौन बढ़ा रहा? दिल्ली तक बवाल!
भारत के दोनों हाथों में लड्डू! एक तरफ पुतिन तो दूसरे तरफ ट्रंप, ताकते रह गए चीन-पाक
Vladimir Putin
भारत के दोनों हाथों में लड्डू! एक तरफ पुतिन तो दूसरे तरफ ट्रंप, ताकते रह गए चीन-पाक
सुबह-सुबह लेह, लद्दाख में भूकंप के झटके! लोगों में मचा हड़कंप, जानें पूरी रिपोट
Leh Ladakh
सुबह-सुबह लेह, लद्दाख में भूकंप के झटके! लोगों में मचा हड़कंप, जानें पूरी रिपोट
कोलकाता एयरपोर्ट के रनवे पर कैसे बन गई बांकरा मस्जिद? 130 साल से हो रही नमाज
Kolkata Airport
कोलकाता एयरपोर्ट के रनवे पर कैसे बन गई बांकरा मस्जिद? 130 साल से हो रही नमाज
बाबरी मस्जिद पर नेहरू की मंशा का मिला प्रूफ? कांग्रेस ने झूठ कहा, BJP ने सबूत दिया
Babri Masjid
बाबरी मस्जिद पर नेहरू की मंशा का मिला प्रूफ? कांग्रेस ने झूठ कहा, BJP ने सबूत दिया
सिद्दारमैया से मिलने के बाद दिल्ली पहुंचे DK शिवकुमार, चर्चा हुई तेज
karnataka
सिद्दारमैया से मिलने के बाद दिल्ली पहुंचे DK शिवकुमार, चर्चा हुई तेज
आरती उतारी जा रही... पुतिन के दौरे से 'रॉकेट' बनेगी भारत-रूस की दोस्ती,
putin visit to india
आरती उतारी जा रही... पुतिन के दौरे से 'रॉकेट' बनेगी भारत-रूस की दोस्ती,