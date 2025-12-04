हेमंत सोरेन की एक मुस्कुराहट दिखाकर कांग्रेस की बेचैनी कौन बढ़ा रहा? दिल्ली से रांची तक भाजपा की चर्चा होने लगी

Hemant Soren Join BJP Ally: बिहार चुनाव के बाद अब झारखंड की राजनीति में हलचल बढ़ गई है. खबरें उड़ रही हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) विपक्षी INDIA ब्लॉक को छोड़कर भाजपा (BJP) के साथ गठबंधन कर सकता है. ये अफवाहें तब शुरू हुईं जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अचानक दिल्ली पहुंचे. लोग कयास लगा रहे हैं कि वो BJP नेताओं से मिलकर नई सरकार बनाने की योजना बना रहे हैं. उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी इस चर्चा में शामिल बताई जा रही हैं.

हेमंत सोरेन की दिल्ली यात्रा ने बढ़ाई अटकलें

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अचानक दिल्ली पहुंचे. उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी साथ थीं. कहा जा रहा है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिले. इसी के साथ झारखंड के राज्यपाल भी अमित शाह से मिले. इन मुलाकातों ने अफवाहों को और हवा दे दी है.

कांग्रेस का आया बयान

इन अटकलों को खारिज करते हुए, कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि झारखंड में INDIA ब्लॉक "रॉक-सॉलिड" है. वेणुगोपाल ने X पर एक पोस्ट में कहा, "आज झारखंड के CM श्री @HemantSorenJMM जी से बात की. इसमें कोई शक नहीं है - झारखंड में हमारा INDIA गठबंधन चट्टान की तरह मज़बूत, एकजुट है, और झारखंड के हर नागरिक की उम्मीदों को दिखाने वाली लोगों पर केंद्रित कल्याणकारी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है." वेणुगोपाल ने इन अफवाहों को BJP की राजनीतिक असुरक्षा की निशानी बताया. उन्होंने कहा, "राइटविंग ट्रोल नेटवर्क द्वारा फैलाई जा रही गलत सोच और मिलकर फैलाई जा रही अफवाह उनकी बढ़ती निराशा और राजनीतिक असुरक्षा की निशानी है."

Add Zee News as a Preferred Source

Spoke to Jharkhand CM Shri @HemantSorenJMM ji today. Let there be no doubts - our INDIA alliance in Jharkhand is rock-solid, cohesive, and fully committed to advancing people-centric welfare policies that reflect the aspirations of every citizen of Jharkhand. The malicious… — K C Venugopal (@kcvenugopalmp) December 3, 2025

हमारी एकता बनी हुई है

वेणुगोपाल ने आगे कहा, "हम इस तरह की सस्ती ट्रोलिंग से प्रभावित नहीं होते हैं, और वे लोगों के हम पर जताए गए भरोसे को कभी कम नहीं कर सकते. हमारी एकता बनी हुई है, हमारा मकसद साफ है, और हमारा गठबंधन पहले से कहीं ज़्यादा मज़बूत है." रिपोर्ट्स के मुताबिक, झारखंड के मुख्यमंत्री अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ NDA में शामिल होने और राज्य में नई सरकार बनाने के लिए BJP लीडरशिप से बातचीत कर रहे हैं. खबर है कि कम से कम आठ कांग्रेस MLA पाला बदलकर नए पॉलिटिकल सिस्टम में शामिल हो सकते हैं.

बिहार चुनाव के बाद बदले समीकरण?

बिहार असेंबली इलेक्शन के दौरान INDIA ब्लॉक ने जिस तरह से JMM के साथ बर्ताव किया, उससे JMM नाराज़ थी. कांग्रेस और JMM दोनों ने JMM के लिए सीटें देने से मना कर दिया, जिससे ट्राइबल पार्टी ने बिहार इलेक्शन न लड़ने का फैसला किया.

Jharkhand Governor Meets Home Minister Amit Shah Ji

Jharkhand CM Hemant Soren Meets PM Modi Ji Baaki Modi Hai To Mumkin Hai...#Jharkhand pic.twitter.com/QpIo2pcjYP — Aanand Krishna (@aanand_krishnaa) December 2, 2025

मुस्कुराहट' का राज: वो फोटो जो सबको चौंका गई

2 दिसंबर 2025 को सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हुई, जिसमें हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और पीएम मोदी एक फॉर्मल मीटिंग रूम में बैठे हैं. हेमंत सोरेन खास तौर पर मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, जबकि पीएम मोदी भी हाव-भाव से गर्मजोशी भरे लग रहे हैं. यह फोटो देखते ही अफवाहें फैल गईं कि हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह से गुप्त मुलाकात की है, और JMM कांग्रेस को छोड़कर BJP के साथ गठबंधन करने वाली है. फोटो में हेमंत की मुस्कान 'दोस्ताना' लग रही है, जो विपक्षी नेता के लिए असामान्य है. कल्पना सोरेन भी साड़ी में स्माइलिंग हैं, जबकि पीएम मोदी किताब या फाइल पकड़े आराम से बैठे हैं. यह 'कॉर्डियल' वाइब ने स्पेकुलेशन को हवा दी कि शायद कोई 'डील' हो रही है.

अभी झारखंड में क्या है सीटों का खेल, किसके पास ताकत?

झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं. बहुमत के लिए 41 सीटें चाहिए. नवंबर 2024 के चुनावों के बाद फिलहाल महागठबंधन (INDIA) सत्ता में है, लेकिन NDA की नजरें हैं. हाल ही में अफवाहें उड़ी हैं कि JMM NDA में जा सकती है, जिसके बाद सीट नंबर का खेल भी लोग देखने लगे हैं. वर्तमान स्थिति में विधानसभा की तस्वीर इस प्रकार है- JMM के 34, कांग्रेस के 16, RJD के 4 और लेफ्ट के 2 विधायक मिलाकर कुल 56 हो जाते हैं. बता दें कि नवंबर 2024 के चुनाव में JMM ने शानदार वापसी की थी, लेकिन अब NDA की नजरें गड़ाई हैं. हालांकि, समानांतर रूप से अफवाहें भी हवा में तैर रही हैं. इसके मुताबिक, अगर JMM, NDA में चली गई तो नया समीकरण ऐसा बनेगा- JMM 34, BJP 21, LJP(RV) 1, AJSU 1 और JDU की 1 सीट मिलाकर कुल 58 हो जाते हैं. ऐसे में महागठबंधन की सरकार गिर जाएगी.