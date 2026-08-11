/DNA: 1200KM दूर दिल्ली की लाठियां दिखीं, रांची का लाठीचार्ज नहीं! इरफान अंसारी को दूर दृष्टि दोष हो गया

DNA: आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण सत्य से मुंह मोड़ लेता है और अज्ञानता को ही अपना सच मान बैठता है, उसका पतन निश्चित है. ऐसा मतिभ्रम मनुष्य को विवेकहीन बना देता है. आचार्य चाणक्य ने अज्ञानता को मतिभ्रम का मूल कारण माना है, लेकिन आज कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए मतिभ्रम और दृष्टिदोष को स्थाई गुण बना लेते हैं.
ऐसे ही दृष्टि दोष के लिए आज हमने DNA में एक विशेष नेत्र शिविर का आयोजन किया है. इसके तहत मैनेजिंग एडिटर राहुल सिन्हा DNA शो में आई ड्रॉप लेकर आए, ये आई ड्रॉप झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के लिए थी. ये आई ड्रॉप इसलिए जरूरी है क्योंकि मंत्री जी को दूर दृष्टि दोष हो गया है. दूर दृष्टि दोष में दूर की चीजें तो दिख जाती हैं लेकिन नजदीक की चीजें साफ साफ नहीं दिखाई देती. मंत्री जी को रांची में बैठकर दिल्ली के छात्रों पर चली लाठियां दिखीं लेकिन रांची में छात्रों पर हुआ लाठीचार्ज नहीं दिख रहा.
इरफान अंसारी कह रहे हैं कि रांची में आंदोलनकारियों पर लाठी चार्ज हुआ ही नहीं. कल यानी सोमवार को जब नौजवान विधानसभा घेराव करने पहुंचे थे, इरफान अंसारी के मुताबिक तब झारखंड पुलिस शांति की प्रतिमूर्ति बन गई थी. पुलिस ने किसी छात्र को लाठी नहीं मारा.
महात्मा बुद्ध ने कहा है कि सत्य को छिपाया नहीं जा सकता, वह सामने आकर रहता है. जो लोग अपने स्वार्थ के लिए जानबूझकर सच से आंखें मूंद लेते हैं, वे अंततः अपने ही बुने हुए भ्रम के जाल में उलझकर रह जाते हैं और दुख पाते हैं.
महात्मा बुद्ध के कालखंड में तो सोशल मीडिया भी नहीं था. तब भी सच को छिपाना मुश्किल था. आज तो सोशल मीडिया का समय है. मोबाइल कैमरे का समय है. कल रांची में विधानसभा भवन के बाहर क्या हुआ, इसकी तस्वीरें हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं. प्रदर्शन कर रहे नौजवानों के साथ क्या हुआ था इसका सच वीडियो क्लिप्स की शक्ल में हर जगह घूम रहा है, लेकिन डॉ इरफान अंसारी को ये दिखता ही नहीं. उन्हें दूर दृष्टि दोष है.
#DNAमित्रों | DNA वाले राहुल सिन्हा झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के लिए आई ड्रॉप लेकर क्यों आए?#DNA #DNAWithRahulSinha #Ranchi #RanchiProtest #IrfanAnsari@rahulsinhatv @Zeepramod pic.twitter.com/3xrIJfyNMI
— Zee News (@ZeeNews) August 11, 2026
इसलिए हम ये ऑई ड्रॉप लाएं हैं. हमने आज एक प्रतिष्ठित नेत्र चिकित्सक से बात की. उन्होंने बताया की जब आंखों से धुंधला दिखाई दे. जब आंखों के सामने हुई घटना ही नहीं दिखे तो आंखों के लिए ये आई ड्रॉप जरूरी हो जाती है. इसलिए आज हम ये आई ड्रॉप लाए हैं. नौजवान कैमरे पर कह रहे हैं हमें पुलिस ने लाठी से मारा... अपने जख्म दिखा रहे हैं, लेकिन मंत्री जी को नहीं दिखाई दे रहा है. उनकी आंखें कमजोर हो गई हैं. इसलिए उन्हें इस आई ड्रॉप की बहुत जरूरत है.
वैसे इरफान अंसारी खुद को MBBS डॉक्टर बताते हैं. उन्होंने यूक्रेन से MBBS और MD की डिग्री ली है. इसी विशेष योग्यता के कारण वो झारखंड के स्वास्थ मंत्री भी हैं. डॉक्टर होने के कारण उन्हें पता होना चाहिए था कि साफ दिखाई दे. उन्हें मालूम ही नहीं है कि उनकी नजर कमजोर हो गई है. अगर उनकी नजर कमजोर नहीं होती तो इरफान अंसारी इस सच से अनभिज्ञ नहीं होते की पुलिस ने नौजवानों को लाठी से पिटा.
जहां प्रदर्शन हुआ वहां से इरफान अंसारी का ऑफिस और घर दोनों बहुत दूर नहीं है. फिर भी उन्हें लाठीचार्ज दिखाई नहीं दिया, लेकिन इन्हीं इरफान अंसारी को रांची में बैठे-बैठे 1200 किलोमीटर दूर दिल्ली में 20 जुलाई को हुए छात्रों के प्रदर्शन की तस्वीरें दिख गई थी. उन्हें दिख गया था कि दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था. 21 जुलाई को बाकायदा उन्होंने एक बयान जारी कर इसपर सवाल भी पूछे थे.
आपको बिहार की आयुष डॉक्टर डॉ नुसरत परवीन याद हैं. दिसंबर 2025 में नुसरत को नियुक्ति पत्र देते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका नकाब हटाने की कोशिश की थी. इसपर विवाद हुआ था. कट्टरपंथियों ने इसे इस्लाम का अपमान बताया था. तब रांची में बैठे-बैठे इरफान अंसारी को कट्टरपंथियों की नाराजगी साफ-साफ दिख गई थी. उन्होंने बिहार की डॉ नुसरत परवीन को झारखंड में लाखों की नौकरी और सुविधाएं देने की घोषणा कर दी थी.
झारखंड में नौजवानों के आंदोलन का आज 18वां दिन है. शाम 7 बजे के आंदोलनकारियों ने लाठीचार्ज के विरोध में मौन मार्च निकाला. आंदोलनकारियों का मार्च जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट इक्का चौक तक गया.
थोड़ी देर पहले इरफान अंसारी रांची के अस्पताल पहुंचे. यहां उन नौजवानों को रखा गया है, जो भूख हड़ताल कर रहे थे. आज भूख हड़ताल कर रहे दो नौजवानों की तबीयत खराब हो गई. उन्हें अस्पताल ले जाया गया. एक छात्र की शुरुआती ट्रीटमेंट के बाद अस्पताल से छुट्टी दे गई. एक छात्रा अब भी अस्पताल में भर्ती है. उसी से मिलने इरफान अंसारी पहंचे थे. अस्पताल पहुंचकर भी इरफान अंसारी को फिक्र छात्रों की नहीं अपने नेतृत्व की थी. वो बार-बार यही जिक्र करते रहे की हमारे नेता आपके साथ हैं.
आज एसडीएम रांची और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर आंदोलनकारियों से मिलने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे. उन्होंने व्यवस्था का जायजा लिया. आंदोलनकारियों को संदेश दिया की संवाद का रास्ता बंद नहीं करना चाहिए. आंदोलनकारियों ने भी कहा कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं. उन्हें सरकार की तरफ से अगले राउंड की वार्ता के प्रस्ताव का इंतजार हैं. यानी आंदोलनकारी अब भी झारखंड सरकार से संवाद चाहते हैं. वो संवाद के जरिए विवाद सुलझाना चाहते हैं.
संवाद से केरलम के आंदोलनकारियों का मुद्दा सुलझता दिख रहा है. 8 अगस्त के DNA में हमने केरलम में आंदोलन कर रहे नौजवानों की कहानी बताई थी. जब किसी नेशनल मीडिया ने 34 दिन से नौकरी के लिए तिरुवनंतपुरम में सचिवालय के बाहर घास और मिट्टी खाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे नौजवानों का दर्द नहीं दिखाया था तब हमने ये मुद्दा उठाया था.
मिट्टी और घास खाकर प्रदर्शन कर रहे इन नौजवानों की आवाज केरलम की सरकार ने 37 दिन बात सुनी. आज केरलम के शिक्षा मंत्री और आंदोलनकारियों के बीच बैठक हुई. सरकार ने आंदोलनकारियों की मांगों की समीक्षा के लिए 45 दिन का समय मांगा है. 45 दिन में सरकार स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात बदलने की मांग की समीक्षा करेगी. आंदोलनकारी छात्र शिक्षक अनुपात 1:30, यानी 30 छात्रों पर एक शिक्षक के कम करके 1:25 करने की मांग कर रहे हैं. इससे राज्य में शिक्षकों के नए पद बनेंगे.
हेड टीचर की सीधी भर्ती के दौरान पदों के निर्धारण पर भी सरकार फैसला करेगी. आंदोलनकारी मांग कर रहे थे कि हेड टीचर की पोस्ट को शिक्षण से अलग किया जाए. Lower Primary School Teacher की मौजूदा रैंक लिस्ट की वैलिडिटी डेढ़ साल है. ये लिस्ट 31 मई 2025 को प्रकाशित हुई थी. सरकार ने इस वैलिडिटी को बढ़ाने का भी भरोसा दिलाया है.
सरकार की तरफ से आश्वासन मिलने के बाद आंदोलनकारियों ने विरोध-प्रदर्शन वापस लेने का ऐलान किया, लेकिन तिरुवनंतपुरम में सचिवालय के बाहर उनका टेंट लगा रहेगा. एक जिम्मेदार मीडिया प्लेटफॉर्म होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम सही मुद्दों को उठाए. केरलम के नौजवानों का मुद्दा हमने इसलिए उठाया क्योंकि ये देश के भविष्य कहे जाने वाले नौजवानों से जुड़ा मुद्दा था. ऐसे मुद्दे हम आगे भी उठाते रहेंगे.