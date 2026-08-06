'बेटी बोल रही घर चलो, लेकिन बिना न्याय नहीं जाऊंगी...', रांची के एकजुट छात्रों की कहानी ने किया हैरान; कब खत्म होगी महतो की भूख-हड़ताल?

इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए राज्य के अलग-अलग हिस्सों से छात्र पहुंच रहे हैं. धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए धनबाद के 37 वर्षीय मोहम्मद शमशेर आलम ने बताया कि मैं कपड़ों का एक छोटा-सा बैग लेकर आया था, यह पक्का नहीं था कि कब लौटूंगा. जिन उम्मीदवारों के मुझसे 50–60 नंबर कम थे, उन्हें नौकरी मिल गई. परीक्षा पास किए हुए मुझे 10 साल हो गए हैं. मेरी शादी हो गई, अब मेरे बच्चे हैं और परिवार का खर्च चलाने के लिए मैंने प्राइवेट नौकरी कर ली है, लेकिन मुझे अब तक वह नौकरी नहीं मिली, जिसके लिए मैं क्वालिफाई हुआ था.