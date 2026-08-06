Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /बेटी बोल रही घर चलो, लेकिन बिना न्याय नहीं जाऊंगी..., रांची के एकजुट छात्रों की कहानी ने किया हैरान; कब खत्म होगी महतो की भूख-हड़ताल?

'बेटी बोल रही घर चलो, लेकिन बिना न्याय नहीं जाऊंगी...', रांची के एकजुट छात्रों की कहानी ने किया हैरान; कब खत्म होगी महतो की भूख-हड़ताल?

रांची में छात्रों का आंलदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. छात्रों की एकजुट यही मांग है कि सबसे पहले परीक्षाओं में जारी अनियमितताओं को समाप्त किया जाए और जिन एग्जाम्स में गड़बड़ी हुई है, उनकी सीबीआई जांच कराई जाए.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 06, 2026, 10:14 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 12:41 PM IST
'बेटी बोल रही घर चलो, लेकिन बिना न्याय नहीं जाऊंगी...', रांची के एकजुट छात्रों की कहानी ने किया हैरान; कब खत्म होगी महतो की भूख-हड़ताल?
Image Credit: AI

About the Author

abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Rapido बाइक टैक्सी से हुआ हादसा! महिला के इलाज में खर्च हुए 20 लाख रुपये,अब कंपनी...
2
3
4
5