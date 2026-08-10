झारखंड में छात्र आंदोलन के ये हैं 5 बड़े चेहरे, 17 दिन में कैसे प्रदर्शन कर रहे छात्रों की बन गए 'आवाज'

झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन अब 17वें दिन में पहुंच गया है. JPSC और JSSC की परीक्षाओं में कथित धांधली और पेपर लीक के आरोपों ने छात्रों के बीच नाराजगी बढ़ा दी है. पिछले कई दिनों से जारी प्रदर्शन सोमवार को उस वक्त और तेज हो गया, जब हजारों छात्र रांची में झारखंड विधानसभा की ओर मार्च करने निकल पड़े.
आंदोलन को समर्थन देने वाले छात्र नेताओं का कहना है कि उनकी लड़ाई सिर्फ किसी एक परीक्षा या भर्ती तक सीमित नहीं है. उनका आरोप है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार सामने आ रही अनियमितताओं ने राज्य के युवाओं के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं. देवेंद्रनाथ महतो के साथ ब्रह्मानंद कुमार महतो, सबिता कुमारी, राहुल क्रांति कुमार और उम्मे हबीबा आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल हैं. इनमें कई लोग भूख हड़ताल पर हैं, जबकि बाकी आंदोलन को मजबूती देने में जुटे हैं. इन सभी की कहानी अलग है, लेकिन मांग एक ही है भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच.
आंदोलन के प्रमुख चेहरों में देवेंद्रनाथ महतो का नाम सबसे आगे है. उन्हें झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से जुड़े छात्र नेता के तौर पर बताया जाता है. उन्होंने 2 अगस्त से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी. शुरुआत में उन्होंने खाना ही नहीं, पानी भी छोड़ दिया था. बाद में तबीयत बिगड़ने पर सोनम वांगचुक ने उनसे वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की और पानी पीने के लिए समझाया. इसके बाद देवेंद्रनाथ ने पानी लेना शुरू किया, लेकिन उनका अनशन जारी रहा. उनकी मुख्य मांग भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच और सरकारी नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार को लेकर है. आंदोलन के दौरान उनके संघर्ष की तुलना सोनम वांगचुक के आंदोलनों से भी की गई और उन्हें कई जगह ‘वांगचुक 2.0’ कहा गया.
रामगढ़ के रहने वाले 30 वर्षीय ब्रह्मानंद कुमार महतो इस आंदोलन के भावनात्मक चेहरों में शामिल हैं. उन्होंने बॉटनी में पीएचडी की है, लेकिन सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया को लेकर उनकी नाराजगी खत्म नहीं हुई. महतो पिछले चार दिनों से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में खुले आसमान के नीचे अनशन पर बैठे हैं. उनका कहना है कि उन्होंने इससे पहले कभी भूख हड़ताल नहीं की थी. वह प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और चटाई बिछाकर वहीं बैठ गए. बारिश और लगातार कमजोर होती सेहत के बावजूद उनका अनशन जारी है. उनका कहना है कि उन्हें नहीं मालूम कि यह संघर्ष कितने समय तक चलेगा, लेकिन न्याय की उम्मीद में जहां रहना पड़े, वह तैयार हैं. वह JSSC कीटपालक भर्ती समेत कई परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठा रहे हैं. फिलहाल प्रदर्शन में शामिल साथी उनकी देखभाल कर रहे हैं और डॉक्टर भी उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.
राहुल क्रांति कुमार की कहानी उन अभ्यर्थियों की बेचैनी को सामने लाती है, जो सरकारी नौकरी की तैयारी में अपनी जिंदगी के कई साल लगा देते हैं. 40 वर्षीय राहुल के मुताबिक, वह करीब 20 वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं. उनका दावा है कि हाई स्कूल TGT परीक्षा में उन्हें 172 अंक मिले थे, इसके बावजूद उनका चयन नहीं हुआ. परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए वह ट्यूशन पढ़ाते हैं. इतने लंबे समय तक तैयारी करने के बाद भी सरकारी नौकरी नहीं मिलने का दर्द उनके बयान में साफ झलकता है. उनका कहना है कि युवावस्था का बड़ा हिस्सा परीक्षा की तैयारी में निकल गया और अब अपने हक की मांग के लिए सड़क पर बैठकर अनशन करना पड़ रहा है. राहुल की कहानी इस आंदोलन को केवल किसी एक भर्ती परीक्षा तक सीमित नहीं रहने देती. इसमें उन हजारों अभ्यर्थियों की बेचैनी दिखाई देती है, जिन्होंने सरकारी नौकरी की उम्मीद में वर्षों तक तैयारी की है.
आंदोलन में सबिता कुमारी भी प्रमुख भूमिका निभा रही हैं. वह मंगलवार रात से अनिश्चितकालीन अनशन में शामिल हुईं. उनका विरोध JPSC और JSSC की भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के खिलाफ है. महिला अभ्यर्थियों की बढ़ती भागीदारी ने आंदोलन का दायरा और बड़ा कर दिया है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहीं युवतियां भी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियुक्तियों को समय पर पूरा किए जाने की मांग उठा रही हैं. सबिता का अनशन इसी बढ़ते असंतोष का एक चेहरा है.
रांची की JPSC अभ्यर्थी उम्मे हबीबा भी आंदोलन में लगातार सक्रिय हैं. वह लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं. बताया गया कि करीब 10 दिनों तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन में हिस्सा लेने के बाद उन्होंने भूख हड़ताल का रास्ता चुना. उनके आंदोलन में शामिल होने से यह साफ होता है कि प्रदर्शन अब केवल छात्र नेताओं तक सीमित नहीं है. वे अभ्यर्थी भी सीधे आंदोलन में उतर रहे हैं, जिन्होंने लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं.
ब्रह्मानंद कुमार महतो से लेकर देवेंद्रनाथ महतो और राहुल क्रांति कुमार तक, इन प्रदर्शनकारियों की परिस्थितियां अलग हैं. किसी ने वर्षों पढ़ाई की है, किसी ने पीएचडी की डिग्री हासिल की है तो कोई लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है. लेकिन इन सभी को एक सवाल जोड़ता है-अगर भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं तो अभ्यर्थियों को उसका स्पष्ट और निष्पक्ष जवाब कौन देगा?
आंदोलनकारियों का दावा है कि भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों का असर सिर्फ एक परीक्षा या कुछ अभ्यर्थियों तक नहीं रहता. इसका सीधा असर उन हजारों युवाओं पर पड़ता है जो सरकारी नौकरी की उम्मीद में वर्षों मेहनत करते हैं. यही वजह है कि आंदोलन में शामिल चेहरे अब अपने व्यक्तिगत संघर्ष से आगे बढ़कर भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग को मुद्दा बना रहे हैं.