/छात्रों की जीत, सोरेन के 5 वादे और बीजेपी के सवालिया तीर...झारखंड में पिछले 12 घंटों में क्या-क्या हुआ?

Jharkhand exam cancellation: झारखंड में लंबे वक्त से चल रहे प्रदर्शन में छात्रों की बड़ी जीत हुई है. हेमंत सोरेन सरकार ने सोमवार को राज्य में TDPL की ओर से आयोजित JSSC-CGL और अन्य भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की. रिपोर्ट के मुताबिक, इसके बाद झारखंड के छात्र नेता देवेंद्र महतो ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी. झारखंड में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के 24वें दिन लिए गए इस फैसले पर मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली. जहां गड़बड़ियों के खिलाफ विरोध कर रहे छात्रों ने इस फैसले का स्वागत किया, वहीं परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों ने कहा कि इसे सुप्रीम कोर्ट की 'मंजूरी' मिली हुई थी और वे एक 'निष्पक्ष प्रक्रिया' के जरिए चुने गए थे.
उन्होंने इस फैसले का विरोध किया. सोरेन ने कहा,'CID और SIT की चल रही जांच में कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. कैबिनेट में काफी विचार-विमर्श के बाद JSSC CGL को रद्द करने का फैसला किया गया है. TDPL की ओर से आयोजित अन्य सभी परीक्षाएं भी रद्द कर दी जाएंगी.'
महतो ने परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और पेपर लीक को रोकने के लिए सख्त कानूनों और सुधारों की भी मांग की. उन्होंने कहा, 'झारखंड के लिए एक बड़ी जीत है. हालांकि मैं अपना विरोध प्रदर्शन अभी रोक रहा हूं, लेकिन सुधार के लिए मेरा संघर्ष जारी रहेगा. मैं एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की कल्पना करता हूं जहां पेपर लीक और गड़बड़ियां न हों,एक ऐसी व्यवस्था जो यह गारंटी दे कि जो बच्चे अभी प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल में हैं, उन्हें भविष्य में JPSC या JSSC परीक्षाओं में शामिल होने पर ऐसे बलिदान न देने पड़ें या ऐसी लड़ाइयां न लड़नी पड़ें. अगर इसके लिए विधानसभा को नए कानून बनाने पड़ें या संविधान में संशोधन करना पड़े, तो ऐसा किया जाना चाहिए. हर परीक्षा की निगरानी होनी चाहिए, हर परीक्षा का ऑडिट होना चाहिए, और हर परीक्षा और हर चरण के लिए एक क्लियर सर्टिफिकेट होना चाहिए; हम इसके लिए संघर्ष जारी रखेंगे.' अब आपको बताते हैं कि सीएम हेमंत सोरेन ने कौन से 5 बड़े ऐलान किए हैं.
TDPL से जुड़ी सभी परीक्षाएं और भर्तियां रद्द कर दी जाएंगी.
JPSC और JSSC CGL परीक्षाएं रद्द कर दी जाएंगी.
2014 से हुई सभी गलतियों, चाहे वे छोटी हों या बड़ी, की जांच की जाएगी. CID 2014 से झारखंड में आयोजित सभी परीक्षाओं की जांच करेगी.
आईएएस अमिताभ कौशल की अगुआई में रिफॉर्म कमेटी बनाई जाएगी.
सोरेन ने कहा, झारखंड सरकार छात्रों के प्रदर्शन को लेकर चिंतित है और वह उनके हितों को देखते हुए जल्द ही एक मजबूत कानून लाएगी.
दूसरी ओर, JSSC-CGL परीक्षा और TDPL के जरिए आयोजित परीक्षाओं को रद्द करने के सरकार के फैसले के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. बीजेपी नेताओं ने इसे छात्र आंदोलन की बड़ी जीत बताते हुए मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग दोहराई है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने 23 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्रों को बधाई दी. उन्होंने कहा, जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा का रद्द होना छात्रों की बड़ी जीत है.लेकिन सरकार की ओर से सीबीआई जांच के आदेश नहीं दिए जाने से उसकी मंशा पर सवाल खड़े होते हैं.
मरांडी ने कहा कि जेएसएससी-सीजीएल में कथित नौकरी बिक्री के आरोपों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दोस्त विनोद सिंह, जेएसएससी के तत्कालीन अधिकारियों नीरज सिन्हा, सुधीर गुप्ता, प्रशांत और मुख्यमंत्री आवास की कथित भूमिका की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. उन्होंने यह भी मांग की कि जेपीएससी परीक्षाओं में कथित धांधली और उसमें मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और गिरिडीह के झामुमो जिला अध्यक्ष की कथित भूमिका की भी जांच कराई जाए.
मरांडी ने कहा, 'परीक्षा रद्द होना केवल पहला चरण है. सीबीआई जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई ही छात्रों के संघर्ष की वास्तविक जीत होगी.' इसी मुद्दे पर BJP प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि झारखंड में हजारों छात्र 23 दिनों से आंदोलन और आमरण अनशन कर रहे थे. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले छह वर्षों में युवाओं को रोजगार देने के बजाय उनकी नौकरियों को बेचने का काम किया गया.
साहू ने कहा कि छात्रों की प्रमुख मांग थी कि पिछले छह वर्षों में टीडीपीएल के जरिए आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द किया जाए.उन्होंने दावा किया कि छात्रों के दबाव के कारण हेमंत सोरेन सरकार को उनकी मांगें माननी पड़ीं. उन्होंने कहा कि BJP छात्रों के साथ खड़ी है और मामले की सीबीआई जांच जरूरी है. साहू ने आरोप लगाया कि अगर जांच हुई तो कई भ्रष्ट अधिकारी और जिम्मेदार लोग जांच के दायरे में आएंगे.