/छात्रों की जीत, सोरेन के 5 वादे और बीजेपी के सवालिया तीर...झारखंड में पिछले 12 घंटों में क्या-क्या हुआ?

महतो ने परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और पेपर लीक को रोकने के लिए सख्त कानूनों और सुधारों की भी मांग की. उन्होंने कहा, 'झारखंड के लिए एक बड़ी जीत है. हालांकि मैं अपना विरोध प्रदर्शन अभी रोक रहा हूं, लेकिन सुधार के लिए मेरा संघर्ष जारी रहेगा. मैं एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की कल्पना करता हूं जहां पेपर लीक और गड़बड़ियां न हों,एक ऐसी व्यवस्था जो यह गारंटी दे कि जो बच्चे अभी प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल में हैं, उन्हें भविष्य में JPSC या JSSC परीक्षाओं में शामिल होने पर ऐसे बलिदान न देने पड़ें या ऐसी लड़ाइयां न लड़नी पड़ें. अगर इसके लिए विधानसभा को नए कानून बनाने पड़ें या संविधान में संशोधन करना पड़े, तो ऐसा किया जाना चाहिए. हर परीक्षा की निगरानी होनी चाहिए, हर परीक्षा का ऑडिट होना चाहिए, और हर परीक्षा और हर चरण के लिए एक क्लियर सर्टिफिकेट होना चाहिए; हम इसके लिए संघर्ष जारी रखेंगे.' अब आपको बताते हैं कि सीएम हेमंत सोरेन ने कौन से 5 बड़े ऐलान किए हैं.