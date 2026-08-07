/DNA: प्रदर्शन में 13 दिन बाद अचानक एक्टिव हुआ लेफ्ट इकोसिस्टम, क्या हाईजैक हो रहा झारखंड के छात्रों का आंदोलन?

रांची में आंदोलन कर रहे युवा पूरी तरह सजग हैं. इसलिए उन्हें भटकाने और उनके आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कामयाब होती नहीं दिख रही है. युवाओं की सजगता के कारण आज रांची में लेफ्ट का प्रदर्शन रस्मअदायगी बनकर रह गया. अगर नेहा बोरा पर स्याही नहीं फेंकी गई होती तो इस प्रदर्शन की चर्चा भी नहीं होती. रांची में नौजवानों का आंदोलन एक कदम और आगे बढ़ गया है. सरकार के साथ बातचीत शुरु हो गई है. इनकी मांग है कि 19 अप्रैल को हुई 14वीं JPSC संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा रद्द की जाए, परीक्षा करानेवाली एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड ने झारखंड में जीतनी भी परीक्षाएं कराई हैं उनकी जांच हो, गड़बड़ी मिलने पर उन्हें रद्द किया जाए, पिछले 7 साल में झारखंड में हुई नौकरी की परीक्षाओं की CBI, ED से जांच कराई जाए, OMR शीट, उत्तर पुस्तिकाएं और श्रेणी-वार यानी हर कैटेगरी का कट ऑफ सार्वजनिक किया जाए, विवादित परीक्षा एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट किया जाए. यानी ये व्यवस्था की जाए की भविष्य में कोई परीक्षा को लेकर फिर विवाद नहीं हो और UPSC- SSC की तरह झारखंड में एक निश्चित परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए.