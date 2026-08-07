/DNA: प्रदर्शन में 13 दिन बाद अचानक एक्टिव हुआ लेफ्ट इकोसिस्टम, क्या हाईजैक हो रहा झारखंड के छात्रों का आंदोलन?

Jharkhand Protest: झारखंड में छात्रों का भविष्य संवारने के लिए चल रहे आंदोलन को भटकाने का आरोप लग रहा है. 25 जुलाई 2026 से ये आंदोलन चल रहा है. अब आरोप लग रहे हैं कि झारखंड के छात्र आंदोलन को भटकाने की साजिश हो रही है. उसे हैक करने की साजिश हो रहा है. आंदोलन के 14वें दिन सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच पहले राउंड की बातचीत हो रही है. रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में दोनों पक्षों के बीच बातचीत हो रही है. बातचीत में सरकार का प्रतिनिधित्व चार मंत्रियों की कमेटी कर रही है. इस कमेटी में मंत्री सुदिव्य सोनू, दीपिका पाण्डेय सिंह, चमरा लिंडा और संजय यादव शामिल हैं. सीएम हेमंत सोरेन ने आंदोलनकारियों से बात करने के लिए ये विशेष कमेटी बनाई है.
बातचीत में आंदोलनकारियों का प्रतिनिधित्व 10 सदस्यों की कमेटी कर रही है. इस कमेटी में रवीन्द्र पासवान, पीयूष कुमार, राजेश कुमार, नीतू कुजूर, अंकित राज, कार्तिक सोरेन, शालू कुमारी, रवींद्र कुमार रवि, आनंद कुमार और अंकित कुमार शामिल हैं. सरकार से अपनी मांगों पर चर्चा के लिए आज ही आंदोलनकारियों ने 10 सदस्यों की ये कमेटी बनाई थी. इस कमेटी में रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों को ही शामिल किया गया. एक दिन पहले छात्रों ने बातचीत के लिए 11 सदस्यों की कमेटी बनाई थी. उस कमेटी में 8 छात्रों के साथ 2 पत्रकारों और 1 वकील को भी शामिल किया गया था. हेमंत सरकार ने उस कमेटी पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि बातचीत सिर्फ छात्रों से की जाएगी.
दिल्ली के जंतर-मंतर में आंदोलन का एक चेहरा रहीं आइसा नेता नेहा बोरा आज रांची पहुंची थी. जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचकर नेहा बोरा ने अनशन कर रहे छात्रों से मुलाकात की. ये झारखंड छात्र आंदोलन के मंच पर वामपंथी छात्र संगठनों की पहली मौजूदगी थी. सवाल ये है 25 जुलाई को रांची में जो आंदोलन स्थानीय छात्रों ने शुरू किया था, जब छात्रों और राज्य सरकार के बीच बातचीत होने वाली थी, उस दिन लेफ्ट की नेता क्यों छात्र आंदोलन के मंच पर पहुंचीं. नेहा बोरा आज जब जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची तो यहां छात्रों के एक समूह ने उनका विरोध भी किया। पहले नेहा को मंच पर जाने से रोका गया. हालांकि कुछ लोगों ने आंदोलनकारियों को समझाया. उसके बाद नेहा मंच पर गईं. लेकिन फिर उन्हें मंच से उतार दिया गया.
आंदोलन कर रहे छात्रों के एक ग्रुप ने नेहा को घेरकर मंच से उतार दिया. जो छात्र, आंदोलन का समर्थन करने वालों का स्वागत कर रहे हैं, आखिर उन्होंने लेफ्ट नेताओं का क्यों विरोध किया. जो लेफ्ट दिल्ली के आंदोलन का क्रेडिट ले रहा है, आखिर रांची का छात्र आंदोलन क्यों उससे दूरी बनाना चाहता है. ये वैचारिक विरोध है. या इसके पीछे वजह कुछ और है. ये मूल और बड़ा सवाल है
रांची में आज हुए लेफ्ट के विधानसभा मार्च में लेफ्ट ने छात्रों के समर्थन में विधानसभा तक मोर्चा निकाला. इस विरोध प्रदर्शन मे नेहा बोरा की स्टार अपियरेंस हुई, लेकिन प्रदर्शन के दौरान ही एक नाराज युवा ने नेहा बोरा पर स्याही फेंक दी. नेहा बोरा पर स्याही फेंकनेवाले आंदोलनकारी ने कहा कि ये देशद्रोही हैं, उमर खालिद की समर्थक हैं.
नेहा बोरा पर स्याही फेंकनेवाले प्रदर्शनकारी ने जो कुछ कहा उससे साफ है कि झारखंड में छात्रों की ऊर्जा को भटकाने की साजिश हो रही है. 25 जुलाई को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहा आंदोलन खत्म हो गया था. उसी दिन रांची में छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ था. दोनों छात्र आंदोलन हैं. लेकिन दोनों आंदोलनों का चरित्र अलग है. दिल्ली के आंदोलन में जहां सनातन विरोधी नारे लगे. गालियां दी गईं. वहीं झारखंड के आंदोलनकारियों ने अपने मंच को सनातन और गाली-गलौच से दूर रखा.
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रांची का आंदोलन पूरी तरह स्थानीय छात्रों की भागीदारी से खड़ा आंदोलन है. स्थानीय लोगों की मदद से चलनेवाला आंदोलन है. जंतर-मंतर की तरह रांची के आंदोलन में लेफ्ट की मौजूदगी नहीं थी. रांची के आंदोलनकारियों ने पूरी सतर्कता और सावधानी से ये सुनिश्चित किया कि उनके मंच का दुरुपयोग नहीं हो. मंच और आंदोलन स्थल पर भारत विरोधी, सनातन विरोधी नारेबाजी नहीं हो. रांची के आंदोलनकारी इस बात को लेकर सचेत थे कि आंदोलन का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं हो. वहीं दिल्ली का आंदोलन खत्म होने के बाद अपने राजनीतिक एजेंडे का विस्तार करने के लिए लेफ्ट को नए राजनीतिक टूल की जरूरत थी, लेकिन उसने इंतजार किया. 13 दिन तक इनमें से कोई नजर नहीं आया और जब पता चला कि छात्रों से बातचीत के लिए सरकार तैयार हो गई है तो लेफ्ट विंग रांची आ गई.
लेफ्ट संगठनों ने रांची के आंदोलन को हाईजैक करने के लिए 7 अगस्त यानी आज के दिन विधानसभा तक विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया, जबकि छात्रों ने पहले ही 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान किया था. लेफ्ट ने अपने संगठन, अपने संसाधन और अपने इकोसिस्टम के जरिए रांची के छात्र आंदोलन का नेतृत्व हाईजैक करने की कोशिश की. लेफ्ट इकोसिस्टम के पार्ट बन चुके कुछ यूट्यूबर्स दो दिन पहले ही उनके लिए फील्ड में उतर गए. मतलब, जिन्होंने रांची के छात्र आंदोलन से 10 दिन तक दूरी बना रखी थी, वो सब आ गए.
रांची में आंदोलन कर रहे युवा पूरी तरह सजग हैं. इसलिए उन्हें भटकाने और उनके आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कामयाब होती नहीं दिख रही है. युवाओं की सजगता के कारण आज रांची में लेफ्ट का प्रदर्शन रस्मअदायगी बनकर रह गया. अगर नेहा बोरा पर स्याही नहीं फेंकी गई होती तो इस प्रदर्शन की चर्चा भी नहीं होती. रांची में नौजवानों का आंदोलन एक कदम और आगे बढ़ गया है. सरकार के साथ बातचीत शुरु हो गई है. इनकी मांग है कि 19 अप्रैल को हुई 14वीं JPSC संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा रद्द की जाए, परीक्षा करानेवाली एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड ने झारखंड में जीतनी भी परीक्षाएं कराई हैं उनकी जांच हो, गड़बड़ी मिलने पर उन्हें रद्द किया जाए, पिछले 7 साल में झारखंड में हुई नौकरी की परीक्षाओं की CBI, ED से जांच कराई जाए, OMR शीट, उत्तर पुस्तिकाएं और श्रेणी-वार यानी हर कैटेगरी का कट ऑफ सार्वजनिक किया जाए, विवादित परीक्षा एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट किया जाए. यानी ये व्यवस्था की जाए की भविष्य में कोई परीक्षा को लेकर फिर विवाद नहीं हो और UPSC- SSC की तरह झारखंड में एक निश्चित परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए.
रांची के आंदोलनकारी झारखंड में सरकारी नौकरी की परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की मांग कर रहे हैं. उनका एजेंडा नौजवानों के भविष्य से जुड़ा है. वो नौजवानों के हित में नौकरी की साफ-सुथरी व्यवस्था चाहते हैं. लेफ्ट की तरह उनका कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है. इसलिए वो अपने आंदोलन को लेफ्ट से दूर रख रहे हैं.