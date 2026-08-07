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DNA: प्रदर्शन में 13 दिन बाद अचानक एक्टिव हुआ लेफ्ट इकोसिस्टम, क्या हाईजैक हो रहा झारखंड के छात्रों का आंदोलन?

Jharkhand Protest Hijacked: झारखंड में छात्र पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. हालांकि, अब ऐसा लग रहा है कि छात्रों के इस प्रदर्शन को हाईजैक किया जा रहा है. अबतक चुप रहने वाले लोग इसपर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 07, 2026, 11:23 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 11:23 PM IST
DNA: प्रदर्शन में 13 दिन बाद अचानक एक्टिव हुआ लेफ्ट इकोसिस्टम, क्या हाईजैक हो रहा झारखंड के छात्रों का आंदोलन?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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