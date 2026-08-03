/DNA: न भड़काऊ भाषण, न जाति-धर्म का खेल! जानिए क्यों झारखंड के शांत छात्र आंदोलन से घबराए नेता और यूट्यूबर्स?

झारखंड की अगली पीढ़ी अपने हक के लिए आंदोलन कर रही है..लेकिन इनकी आवाज कोई सुनने को तैयार नहीं है..कोई बड़ा चेहरा इनकी आवाज बनने को तैयार नहीं है.. यहां उन हस्तियों की भीड़ नहीं पहुंच रही है जो जंतर मंतर पर पहुंच रही थी. सोशल मीडिया के वो धुरंधर इनका हैशटैग ट्रेंड नहीं करवा रहे हैं..जो जंतर मंतर के दौरान जुटे थे. ऐसे में सवाल उठता है कि इस आंदोलन में किस बात की कमी है.. सबसे बड़ा सस्पेंस यह है कि जंतर-मंतर पर पलक झपकते ही प्रकट होने वाले नेता, अभिनेता और धुरंधर यूट्यूब पत्रकार यहां क्यों नहीं पहुंच रहे हैं. आपको इसकी वजह समझनी चाहिए.
दरअसल रांची के छात्रों के मंच से कोई धार्मिक, जातीय या राजनीतिक बातें नहीं की जा रही हैं. इसीलिए राजनीतिक पार्टियों ने इससे मुंह मोड़ लिया है..
रांची में छात्रों के मंच से भारत को बदनाम करने का मौका नहीं मिल रहा है...शायद इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया यहां नहीं पहुंच रही है..
और शायद इस आंदोलन की सभ्य भाषा और यहां जुटे संयमित छात्र उन यूट्यूबर्स के एजेंडे को सूट नहीं कर रहे हैं..
इसीलिए यहां मोबाइल कैमरे वाली कथित पत्रकारिता भी नहीं हो रही है.
आपको देखना चाहिए कि रांची में छात्रों के मंच का कोड ऑफ कंडक्ट यानी अचार संहिता क्या है..
ये आंदोलन कई मायनों में अलग है क्योंकि ये जेन जी के साथ साथ जेन अल्फा का भी आंदोलन है.. इस आंदोलन से लोग इस उम्मीद से भी जुड़ रहे हैं कि उनके साथ साथ उनके बच्चों का भविष्य संवरे.. इस आंदोलन में आए लोग क्या कह रहे हैं, ये आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए. इन लोगों की आंखों में ये आंसू.. इनकी आवाज में ये बेबसी.. और इनके अंदर ये आक्रोश क्यों है. अब आपको उसके पीछे की वजह भी जाननी चाहिए. कागजों पर झारखंड देश में तीसरा सबसे कम बेरोजगारी वाला राज्य है..लेकिन जमीनी आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं.
राज्य सरकार के पोर्टल पर करीब चार लाख शिक्षित बेरोजगार दर्ज हैं.
लेकिन एक सर्वे के मुताबिक राज्य में शिक्षित बेरोजगारों का वास्तविक आंकड़ा 15 लाख के पार है.
सर्वे के मुताबिक 49 प्रतिशत लोगों ने सरकारी नौकरी की संभावना को बहुत कम बताया.
वहीं 21 प्रतिशत नाउम्मीद हो गए हैं.
झारखंड की एक विडंबना ये भी है कि राज्य में 2 लाख 75 हजार सरकारी पद खाली हैं.. लेकिन भर्ती मशीनरी, सिंडिकेट एजेंसी और नेक्सस में फंसी है, जिससे परीक्षाएं कोर्ट-कचहरी और CID जांच में अटकी हैं. झारखंड में परीक्षाओं में अनियमितता के आंकड़े क्यों बढ़ते जा रहे हैं, आपको उसकी एक वजह भी जाननी चाहिए.
झारखंड में JPSC और JSSC की परीक्षा का संचालन निजी एजेंसी करती है..
मई 2025 में JSSC ने जिस एजेंसी को पेपर लीक की वजह से ब्लैकलिस्ट किया था..
जून के महीने में उसी एजेंसी को JPSC की परीक्षा करवाने का ठेका दे दिया गया..
इस एजेंसी पर ये आरोप लगते हैं कि यहां काम करने वाले कुछ कर्मचारियों और कंपनी में काम करने वालों के नजदीकी रिश्तेदारों की नियुक्ति करवा दी गई. अब सवाल उठता है कि जब इतना कुछ खुलेआम चल रहा है तो फिर सरकार क्या कर रही है.. तो आपको जानना चाहिए कि झारखंड में कानून का मजाक कैसे बनाया जा रहा है.
फरवरी 2023 में झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम को पारित किया गया..
इसके तहत पेपर लीक के मामले में आजीवन कारावास और 10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान किया गया..
लेकिन कानून लागू होने के 11 महीने के अंदर JSSC CGL का पेपर लीक हो गया..
लेकिन इस मामले में अभी तक कोई दोषी करार नहीं दिया गया है..
सजा दिलवाने के लिए 'पेपर लीक' साबित करना जरूरी है.. जो CID नहीं कर पाई
यही वजह है कि रांची में जारी आंदोलन की एक बड़ी मांग ये है कि JPSC और JSSC पेपर लीक के मामले की जांच CBI को सौंपी जाए.. अपनी मांगों के साथ छात्र डटे हैं.. लेकिन सोशल मीडिया पर एक मशीनरी ऐसी भी लगी है जो ये दिखाने में जुटी है कि झारखंड सरकार छात्रों के हितों में तो पहले से ही काम कर रही है. एक साथ सोशल मीडिया पर कई ऐसे पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं.. जिनमें लगभग एक ही चीज लिखी हुई है. या यूं कहें कि कॉपी पेस्ट की गई है..
इसके जरिए ये बताया जा रहा है कि झारखंड सरकार पेपर लीक के मुद्दे पर कितनी संवेदनशीलता दिखा रही है. किस तरह गंभीरता के साथ कार्रवाई की जा रही है. इस कॉपी पेस्ट टूलकिट ने एक दूसरे की गलतियों को भी कॉपी पेस्ट कर दिया.. इन POSTS में OMR यानी Optical Mark Recognition को ORM लिखा हुआ है. एक ही गलती सब के सब कैसे कर सकते हैं..आखिर ऐसे मैसेज कहां से आते हैं..कौन भेज रहा है इन्हें..क्या ये छात्रों के आंदोलन को दबाने की कोई साजिश है. इन प्रयासों के बीच आंदोलन को अनिश्चितकाल तक चलाने का अल्टीमेटम दे दिया है.. लेकिन सरकार की तरफ से संवाद स्थापित करने के बजाय क्या कहा रही है.. आपको बहुत ही ध्यान से देखना और सुनना चाहिए
JMM महासचिव के इस बयान को क्या माना जाए.. सुप्रियो भट्टाचार्या कह रहे हैं कि संवाद उस तरह होगा जिस तरह सोनम वांगचुक के साथ हुआ.. तो क्या सरकार छात्रों के ये मैसेज दे रही है कि छात्रों को भी सोनम वांगचुक की तरह 26 दिनों तक अनशन करना पड़ेगा. दिल्ली आंदोलन के दौरान NDA सरकार ने 26 दिन बाद सोनम वांगचुक से बात की थी. इसी तर्ज पर जेएमएम के नेता कह रहे हैं कि छात्रों से ऐसे ही बात की जाएगी. अरे भई ये बदले का खेल चल रहा है क्या? और अगर आपलोग बदले की राजनीति कर रहे हैं तो आपस में कीजिए. इसमें छात्रों को क्यों पीस रहे हैं.
अजीब स्थिति हो गई देश में. अगर आरोप दूसरी सरकार पर लगे तो नेता इस्तीफा मांगने में सबसे आगे खड़े रहते हैं..लेकिन जब बात खुद पर आती है..अपनी सरकार में हुई धांधली पर आती है..तो छात्रों से अनशन पर बैठने को कह देते हैं.. JMM के महासचिव के साथ साथ कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे भी छात्रों को अनशन पर बैठने को कह रहे हैं. उन्होंने भी छात्रों को खिलौना समझ लिया है. उन्हें लगता है, कि आंदोलनकारियों के साथ जैसा बर्ताव एनडीए सरकार ने किया, वही कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार भी करेगी.
कर्नाटक के विजयपुरा में सिपाही भर्ती परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगा.. आरोप है कि OMR शीट और प्रश्न पत्र का नंबर मैच नहीं हुआ.. जिसके बाद कई अभ्यर्थी एग्जाम सेंटर से बाहर निकल गए.. इस दौरान खूब हंगामा हुआ.. अभ्यर्थियों ने कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे का इस्तीफा मांगा.. जब खड़गे साहब से पूछा गया कि क्या वो इस्तीफा देंगे.. तो उन्होंने क्या कहा.. उसे बहुत ध्यान से सुनियेगा.. हां मैं इस्तीफा दे दूंगा पहले उन्हें 25 दिन तक भूख हड़ताल करने दीजिए. अगर वो नहीं मानेंगे तो हम लाठीचार्ज करेंगे और फिर मैं इस्तीफा दे दूंगा.