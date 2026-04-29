गुमलाः पुलिस स्टेशन से 200 मीटर दूर BOI बैंक से ₹1 करोड़ की लूट, 36 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली

Gumala Bank Loot Case: गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में अपराधियों के बढ़ते हौसले ने व्यवसायियों की चिंता बढ़ा दी है. सोमवार शाम करीब 7 बजे मेन रोड पर, बैंक ऑफ इंडिया की घाघरा शाखा के पास स्थित हरि ओम गहना घर के संचालक शशांक सोनी अपनी मां के साथ दुकान बंद कर स्कूटी से घर लौट रहे थे. तभी पहले से घात लगाए लगभग सात हथियारबंद अपराधियों ने उन्हें रोककर ₹70 हजार नकद और करीब ₹1 करोड़ के जेवरात लूट लिए. दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने फायरिंग भी की और आराम से फरार हो गए.

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि घटना स्थल और थाना की दूरी महज 200 मीटर है, वह भी भीड़भाड़ वाले इलाके में. 36 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर छापेमारी कर रही है.

पहले भी नहीं सुलझी बड़ी चोरी

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इसी इलाके में स्थित मां जगदंबा ज्वेलर्स में 29 दिसंबर 2024 को हुई चोरी की घटना का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है. लगातार दूसरी बड़ी वारदात ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

पेट्रोलिंग और सुरक्षा दावों पर सवाल

स्थानीय व्यवसायियों का कहना है कि यदि नियमित पुलिस पेट्रोलिंग होती, तो अपराधियों के हौसले इतने बुलंद नहीं होते. शांति समिति की बैठकों में सुरक्षा के बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीन पर उसका असर नहीं दिखता. लोगों का आरोप है कि पुटो रोड जैसे संवेदनशील इलाकों में अपराधियों का जमावड़ा रहता है, जिसकी शिकायतें पहले भी दी जाती रही हैं.

पुलिस क्या कहती है?

मामले की सूचना मिलते ही एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव और इंस्पेक्टर विनय कुमार मौके पर पहुंचे. एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस हर तकनीकी पहलू की जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है.

व्यवसायियों में दहशत का माहौल

घटना के बाद घाघरा के व्यवसायियों में भारी आक्रोश है. उनका कहना है कि जब थाना के आसपास ही लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो बाकी इलाके की सुरक्षा का अंदाजा लगाया जा सकता है. यह वारदात प्रशासनिक दावों की पोल खोलने वाली बड़ी चेतावनी बनकर सामने आई है.

रिपोर्ट- रणधीर