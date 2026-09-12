Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /झारखंड में फर्जी कागजात के आधार पर 19 विदेशियों ने बनवा लिया पासपोर्ट, ऐसे हुआ खुलासा

झारखंड में फर्जी कागजात के आधार पर 19 विदेशियों ने बनवा लिया पासपोर्ट, ऐसे हुआ खुलासा

महज 8 महीनों के अंदर 19 विदेशियों ने फर्जी कागजात के आधार पर भारतीय पासपोर्ट बनवाने की बात का खुलासा हुआ है. सबसे अधिक जमशेदपुर से अवैध घुसपैठिए सामने आए हैं. इस खुलासे के बाद से जांच एजेंसियों और प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Sep 12, 2026, 10:58 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 10:58 AM IST
झारखंड में फर्जी कागजात के आधार पर 19 विदेशियों ने बनवा लिया पासपोर्ट, ऐसे हुआ खुलासा
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर

About the Author

K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सारणः बारिश में भी नहीं थमा महावीरी मेला का जोश, रातभर लगते रहे ठुमके
2
3
4
5