/झारखंड में फर्जी कागजात के आधार पर 19 विदेशियों ने बनवा लिया पासपोर्ट, ऐसे हुआ खुलासा

झारखंड में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के दौरान जमशेदपुर से तीन अफगानी नागरिक सामने आए थे. तीनों ने अवैध तरीके से वोटर लिस्ट में भी अपना नाम दर्ज करवा लिया था और भारतीय नागरिक बनकर वोट डाला करते थे. जांच में बड़े लेवल का फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद जिला प्रशासन अब इनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है. इस बीच एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है. अब झारखंड में जनवरी से अगस्त तक महज 8 महीनों के अंदर 19 विदेशियों ने फर्जी कागजात के आधार पर भारतीय पासपोर्ट बनवाने की बात का खुलासा हुआ है. पासपोर्ट वेरिफिकेशन के दौरान ऐसे 19 लोगों की पहचान की गई. फिलहाल, सभी के पासपोर्ट को खारिज कर दिया गया है, लेकिन इस खबर से हड़कंप मच गया है.