/झारखंड में फर्जी कागजात के आधार पर 19 विदेशियों ने बनवा लिया पासपोर्ट, ऐसे हुआ खुलासा

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झारखंड में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के दौरान जमशेदपुर से तीन अफगानी नागरिक सामने आए थे. तीनों ने अवैध तरीके से वोटर लिस्ट में भी अपना नाम दर्ज करवा लिया था और भारतीय नागरिक बनकर वोट डाला करते थे. जांच में बड़े लेवल का फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद जिला प्रशासन अब इनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है. इस बीच एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है. अब झारखंड में जनवरी से अगस्त तक महज 8 महीनों के अंदर 19 विदेशियों ने फर्जी कागजात के आधार पर भारतीय पासपोर्ट बनवाने की बात का खुलासा हुआ है. पासपोर्ट वेरिफिकेशन के दौरान ऐसे 19 लोगों की पहचान की गई. फिलहाल, सभी के पासपोर्ट को खारिज कर दिया गया है, लेकिन इस खबर से हड़कंप मच गया है.
जानकारी के मुताबिक, सबसे अधिक जमशेदपुर से अवैध घुसपैठिए सामने आए हैं. यहां 9 लोगों ने फर्जी डॉक्युमेंट के सहारे भारतीय पासपोर्ट बनवा रखा था. इनमें तीन अफगानी भी शामिल हैं. इसके अलावा धनबाद से 3, रांची और पश्चिमी सिंहभूम से 2-2 फर्जी पासपोर्ट धारक सामने आए हैं. बोकारो और साहेबगंज से एक-एक अवैध घुसपैठिया मिला है. जांच में पाया गया कि इन लोगों की नागरिकता संदिग्ध है. सूत्रों के मुताबिक, ये लोग भारत के नहीं, बल्कि दूसरे देशों के नागरिक हैं. इसके बाद सभी के पासपोर्ट खारिज कर दिए गए.
इस खुलासे के बाद से जांच एजेंसियों और प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है. जांच एजेंसियों को आशंका है कि पासपोर्ट को हासिल करने के लिए इन लोगों ने फर्जी दस्तावेजों और गलत पहचान का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया. इनमें अफगानी, बांग्लादेशी समेत अन्य देशों के नागरिक भी शामिल हैं. वहीं, पासपोर्ट कार्यालय ने संबंधित जिलों के डीसी, एसएसपी या एसपी और देश की सुरक्षा एजेंसियों को इसकी जानकारी दी है. अब इस मामले में पुलिस एफआइआर दर्ज करेगी और ऐसे लोगों को जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन अब यह भी पता लगाएगा कि इस फर्जीवाड़े में पासपोर्ट विभाग या पुलिस प्रशासन से जुड़े किसी व्यक्ति की संलिप्तता थी या नहीं.