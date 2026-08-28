/दोस्त को डूबता देख बचाने गए दो और बच्चे, धनबाद के तोपचांची में 3 मासूमों की डूबने से हुई मौत

देखते ही देखते तीनों बच्चे पानी में डूब गए

मृतकों की पहचान रलझल, कुंदरो और आभा के रूप में की गई है. परिजनों के अनुसार, तीनों बच्चे अक्सर इसी तालाब में नहाने जाते थे. शुक्रवार को भी वे तालाब में नहाने पहुंचे थे. इसी दौरान नहाते-नहाते एक बच्ची गहरे पानी में चली गई और डूबने लगी. बताया जा रहा है कि बच्ची को डूबता देख बाकी दोनों बच्चों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान वे भी गहरे पानी में चले गए. देखते ही देखते तीनों बच्चे पानी में डूब गए.