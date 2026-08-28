Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /दोस्त को डूबता देख बचाने गए दो और बच्चे, धनबाद के तोपचांची में 3 मासूमों की डूबने से हुई मौत

दोस्त को डूबता देख बचाने गए दो और बच्चे, धनबाद के तोपचांची में 3 मासूमों की डूबने से हुई मौत

Dhanbad News: तोपचांची में दर्दनाक हादसा हो गया. यहां पर तालाब में डूबने से तीन बच्चों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान गहरे पानी में चले गए तीनों बच्चे और मौत हो गई.

Written ByNitesh Kumar MishraEdited ByShailendra
Published: Aug 28, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 04:54 PM IST
दोस्त को डूबता देख बचाने गए दो और बच्चे, धनबाद के तोपचांची में 3 मासूमों की डूबने से हुई मौत
Image Credit: धनबाद के तोपचांची में 3 मासूमों की डूबने से हुई मौत (Photo- वीडियो ग्रैब)

About the Author

Nitesh Kumar Mishra

Nitesh Kumar Mishra

सीनियर जर्नलिस्ट नितेश कुमार मिश्रा ने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. उनके पास पत्रकारिता क्षेत्र में 20 वर्षों का अनुभव है. वे निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट की खबरों की सटीक रिपोर्टिंग करते हैं. कानून से जुड़ी जटिल और तकनीकी खबरों को आम दर्शकों के लिए सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करने की काबिलियत उन्हें दूसरों से अलग करती है. अपने करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण और चर्चित मामलों की रिपोर्टिंग की है, जिनमें संवैधानिक मुद्दे, जनहित याचिकाएं और बड़े कानूनी फैसले शामिल रहे हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दोस्त को डूबता देख बचाने गए दो और बच्चे, धनबाद के तोपचांची में 3 मासूमों की मौत
2
3
4
5