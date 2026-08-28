/दोस्त को डूबता देख बचाने गए दो और बच्चे, धनबाद के तोपचांची में 3 मासूमों की डूबने से हुई मौत

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धनबाद के तोपचांची थाना क्षेत्र से 28 अगस्त, 2026 दिन शुक्रवार को एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है. रंगलीटांड स्थित एक तालाब में नहाने के दौरान तीन बच्चों की डूबने से मौत हो गई. मृतकों में दो बच्चियां और एक बच्चा शामिल है.
घटना तोपचांची थाना क्षेत्र के रंगलीटांड की
बताया जा रहा है कि एक बच्चे को डूबता देख उसे बचाने के प्रयास में बाकी दो बच्चे भी गहरे पानी में चले गए. इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया है. घटना तोपचांची थाना क्षेत्र के रंगलीटांड की है, जहां शुक्रवार को तीन बच्चे पास के तालाब में नहाने गए थे.
देखते ही देखते तीनों बच्चे पानी में डूब गए
मृतकों की पहचान रलझल, कुंदरो और आभा के रूप में की गई है. परिजनों के अनुसार, तीनों बच्चे अक्सर इसी तालाब में नहाने जाते थे. शुक्रवार को भी वे तालाब में नहाने पहुंचे थे. इसी दौरान नहाते-नहाते एक बच्ची गहरे पानी में चली गई और डूबने लगी. बताया जा रहा है कि बच्ची को डूबता देख बाकी दोनों बच्चों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान वे भी गहरे पानी में चले गए. देखते ही देखते तीनों बच्चे पानी में डूब गए.
लोगों ने तत्काल तालाब में उतरकर तीनों बच्चों को बाहर निकाला
घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी मच गई. लोगों ने तत्काल तालाब में उतरकर तीनों बच्चों को बाहर निकाला और आनन-फानन में इलाज के लिए धनबाद स्थित शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया.
इलाके में मातम पसरा
घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई है. वहीं, एक साथ तीन बच्चों की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और इलाके में मातम पसरा हुआ है.