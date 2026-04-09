Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3172757
Zee Bihar JharkhandJharkhand

हजारीबाग ट्रेजरी घोटाला: 15.41 करोड़ गबन में 3 सिपाही गिरफ्तार, ये रहा पूरा मामला

Hazaribagh News: हजारीबाग ट्रेजरी घोटाले के मामले में 3 कांस्टेबल पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इस पर 15.41 करोड़ रुपये के गबन का आरोप है. जांच के दौरान सामने आया कि आरोपियों ने अस्थायी पे आईडी बनाकर सरकारी खजाने से अवैध रूप से रकम निकाली और उसे कई बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 09, 2026, 11:48 PM IST

Trending Photos

हजारीबाग ट्रेजरी घोटाले के मामले में 3 कांस्टेबल गिरफ्तार
हजारीबाग ट्रेजरी घोटाले के मामले में 3 कांस्टेबल गिरफ्तार

Hazaribagh Treasury Scam Case: हजारीबाग जिला कोषागार से करोड़ों रुपये के गबन के मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है. करीब 15.41 करोड़ रुपये की अवैध निकासी करने के आरोप में पुलिस ने तीन सिपाहियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है. इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शंभू कुमार, पंकज सिंह और धीरेंद्र सिंह के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, वित्त विभाग की तरफ से किए गए डाटा एनालिसिस के दौरान संदिग्ध ट्रांजेक्शन का पता चला.

जांच के दौरान सामने आया कि आरोपियों ने अस्थायी पे आईडी बनाकर सरकारी खजाने से अवैध रूप से रकम निकाली और उसे कई बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया. जांच के बाद 21 संदिग्ध बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है. इन खातों में मौजूद करीब 1.60 करोड़ रुपये की राशि को भी सुरक्षित कर लिया गया है. इस मामले में जिला कोषागार पदाधिकारी द्वारा लोहसिंगना थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है.

यह मामला सिर्फ तीन सिपाहियों तक सीमित नहीं दिख रहा, बल्कि पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है. आखिर इतने लंबे समय (करीब 8 साल) तक इतनी बड़ी राशि की निकासी कैसे होती रही और किसी को भनक तक नहीं लगी? 

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि हाल ही में बोकारो जिले में भी इसी तरह का मामला सामने आया था, जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय के लेखा शाखा में पदस्थापित लेखपाल कौशल कुमार पांडेय ने सेवानिवृत्त हवलदार के नाम पर करीब 4.28 करोड़ रुपये की अवैध निकासी कर ली थी.

रिपोर्ट: यदुवेंद्र मन्नु

यह भी पढ़ें: हजारीबाग में ACB की दबिश, घूस लेते जल संसाधन विभाग के दो इंजीनियर गिरफ्तार

TAGS

Jharkhand news