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Jharkhandचतरा में भीषण वज्रपात का तांडव, 2 सगी बहनों समेत 3 महिलाओं की मौत

चतरा में भीषण वज्रपात का तांडव, 2 सगी बहनों समेत 3 महिलाओं की मौत

Chatra Latest News: चतरा जिले के पत्थलगड़ा प्रखंड में शुक्रवार का दिन काल बनकर आया. बेमौसम बारिश के साथ हुए भीषण वज्रपात ने दो अलग-अलग गांवों में तीन महिलाओं की जान ले ली.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 20, 2026, 08:24 PM IST

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चतरा में आसमानी कहर का तांडव: तीन महिलाओं की मौत
चतरा में आसमानी कहर का तांडव: तीन महिलाओं की मौत

Chatra News: चतरा के पत्थलगड़ा प्रखंड में शुक्रवार को कुदरत का खौफनाक रूप देखने को मिला. बेमौसम बारिश और भीषण वज्रपात ने दो अलग-अलग घटनाओं में तीन महिलाओं की जान ले ली, जिससे पूरे जिले में शोक की लहर है. पहली हृदयविदारक घटना जेहरा गांव की है, जहां घर के आंगन में काम कर रही दो सगी बहनें, पूनम देवी और कल्याणी देवी, वज्रपात की चपेट में आ गईं. ये दोनों बहनें एक ही व्यक्ति, संजय भुइयां, की पत्नियां थीं. दोनों की एक साथ मौत से संजय का पूरा संसार उजड़ गया है.

दूसरी घटना सिंघानी गांव की है, जहां महुआ चुन रही सम्मा परवीन की बिजली गिरने से मौत हो गई. ईद से ठीक पहले इस मुस्लिम परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं. हादसे में एक बच्ची समेत दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं. मौके पर पहुंचे सीओ उदल राम और पुलिस टीम जांच में जुटी है, वहीं ग्रामीण प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं.

रिपोर्ट: धर्मेंद्र पाठक

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