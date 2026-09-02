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झारखंड में 30 दिनों में स्वाइन फ्लू के 36 मामले, अलर्ट हुआ स्वास्थ्य विभाग

झारखंड में 30 दिनों में स्वाइन फ्लू के 36 मामले सामने आए हैं. राज्य के तमाम मेडिकल कॉलेज अस्पतालों और सदर अस्पतालों में कम से कम 10-10 अतिरिक्त बेड आरक्षित रखने का आदेश दिया गया है.

Edited ByRanjana Dubey
Published: Sep 02, 2026, 04:35 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 04:35 PM IST
झारखंड में 30 दिनों में स्वाइन फ्लू के 36 मामले, अलर्ट हुआ स्वास्थ्य विभाग
Image Credit: झारखंड में 30 दिनों में स्वाइन फ्लू के 36 मामले (AI Generated Image)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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