/रांची में बिना ट्रेड लाइसेंस कोचिंग चलाने पर गाज, नगर निगम ने 4 संस्थानों को किया सील

रांची में बिना ट्रेड लाइसेंस चल रहे कोचिंग संस्थानों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई तेज हो गई है. इसी क्रम में निगम की टीम ने बुधवार को लालपुर थाना क्षेत्र के हरिओम टावर में संचालित चार कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया. इनमें पतंजलि आईएएस एकेडमी, मोशन और पाठशाला समेत चार संस्थान शामिल हैं. नगर निगम के अनुसार, इन संस्थानों को पहले ही ट्रेड लाइसेंस से जुड़े नियमों का पालन करने के लिए नोटिस दिया गया था. नोटिस के बावजूद संचालन जारी रहने पर निगम की इंफोर्समेंट टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और संस्थानों को सील कर दिया. निगम की टीम ने संस्थानों के दस्तावेज और ट्रेड लाइसेंस की स्थिति की जांच की. नियमों का पालन नहीं पाए जाने पर सीलिंग की कार्रवाई की गई.