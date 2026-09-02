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रांची में बिना ट्रेड लाइसेंस कोचिंग चलाने पर गाज, नगर निगम ने 4 संस्थानों को किया सील

Ranchi News: झारखंड की राजधानी रांची में नगर निगम पूरे एक्शन में बुधवार को नजर आया. यहां पर बिना ट्रेड लाइसेंस कोचिंग चलाने पर गाज गिरी है. नगर निगम ने चारों संस्थानों को सील कर दिया है.

Reported ByIANSEdited ByShailendra
Published: Sep 02, 2026, 08:49 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 08:49 PM IST
रांची में बिना ट्रेड लाइसेंस कोचिंग चलाने पर गाज, नगर निगम ने 4 संस्थानों को किया सील
Image Credit: रांची में बिना ट्रेड लाइसेंस चल रहे चार कोचिंग संस्थान सील (Photo-AI)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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