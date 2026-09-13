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धनबाद में अवैध खनन के दौरान धंसी मिट्टी, 4 की मौत, विधायक जयराम महतो ने साधा ढुल्लू महतो पर निशाना

धनबाद में कतरास में अवैध कोयला खनन के दौरान बड़ा हादसा. यहां मिट्टी धंसने से चार की मौत की सूचना है. वहीं, विधायक जयराम महतो ने खाकी-खादी गठजोड़ होने का आरोप लगाया है.

Written ByNitesh Kumar MishraEdited ByShailendra
Published: Sep 13, 2026, 05:50 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 05:53 PM IST
धनबाद में अवैध खनन के दौरान धंसी मिट्टी, 4 की मौत, विधायक जयराम महतो ने साधा ढुल्लू महतो पर निशाना
Image Credit: कतरास में अवैध कोयला खनन के दौरान बड़ा हादसा (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Nitesh Kumar Mishra

Nitesh Kumar Mishra

सीनियर जर्नलिस्ट नितेश कुमार मिश्रा ने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. उनके पास पत्रकारिता क्षेत्र में 20 वर्षों का अनुभव है. वे निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट की खबरों की सटीक रिपोर्टिंग करते हैं. कानून से जुड़ी जटिल और तकनीकी खबरों को आम दर्शकों के लिए सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करने की काबिलियत उन्हें दूसरों से अलग करती है. अपने करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण और चर्चित मामलों की रिपोर्टिंग की है, जिनमें संवैधानिक मुद्दे, जनहित याचिकाएं और बड़े कानूनी फैसले शामिल रहे हैं.

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