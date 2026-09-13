/धनबाद में अवैध खनन के दौरान धंसी मिट्टी, 4 की मौत, विधायक जयराम महतो ने साधा ढुल्लू महतो पर निशाना

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धनबाद के कतरास स्थित रामकनाली ओपी क्षेत्र के केशलपुर कुमारपट्टी में रविवार सुबह अवैध कोयला खनन के दौरान बड़ा हादसा होने की सूचना है. बताया जा रहा है कि अवैध खनन के दौरान अचानक मिट्टी का बड़ा हिस्सा धंस गया, जिसमें दबने से चार लोगों की मौत की सूचना सामने आई है. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.
घटना को लेकर डुमरी विधायक जयराम महतो ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने पूरे मामले को खाकी और खादी के गठजोड़ से जुड़ा बताते हुए स्थानीय विधायक और धनबाद सांसद ढुल्लू महतो पर भी निशाना साधा. जयराम महतो ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में चल रहे अवैध कोयला कारोबार से कई लोग पनपे हैं.
उन्होंने कहा कि इस मामले को भी मैनेज करने की कोशिश हो सकती है. विधायक जयराम महतो ने कहा कि इसके बावजूद वह घटना स्थल का दौरा करेंगे और पूरे मामले की जानकारी लेंगे. हादसे के बाद अवैध कोयला खनन को लेकर एक बार फिर प्रशासन की भूमिका और स्थानीय स्तर पर चल रहे कथित अवैध कारोबार पर सवाल खड़े हो गए हैं.
बताया जा रहा है कि कुछ महिला और पुरुष अवैध सुरंगों में घुसकर कोयला काटने का काम करते थे. इसके बाद बाइक सवारों के माध्यम से कोयले को बाहर ले जाकर बेचा जाता था. इसी दौरान सुरंग का एक हिस्सा अचानक धंस गया और दो लोग मलबे में दब गए. इस हादसे में केवटकुली निवासी मुनिया देवी और बेलोंजाबाद निवासी धनंजय कुमार के मलबे में दबने की सूचना है.
मिली जानकारी के अनुसार, घटना के दौरान कुछ अन्य लोग भी सुरंग के अंदर मौजूद थे. इनमें से तीन लोगों के पहले ही बाहर निकाल लिया गया है, जबकि कई अन्य लोगों के भी अंदर दबे होने की आशंका जताई जा रही है. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल पर जुट गए.