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Ramgarh News: रामगढ़ में रोजी-रोटी की तलाश एक बार फिर मौत की काली सुरंग में तब्दील हो गई. जिले के अरगड्डा क्षेत्र से दिल दहला देने वाली एक दर्दनाक खबर ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है. एक अवैध कोयला खदान के भीतर जहरीली गैस और ऑक्सीजन की कमी ने चार नौजवानों की जिंदगी हमेशा के लिए छीन ली. देव कुमार बेदिया, डब्ल्यू बेदिया, किशोर रवानी और आशीष रजवार. ये सिर्फ चार नाम नहीं हैं, ये चार हंसते-खेलते परिवारों के वो चिराग थे, जो अवैध खनन की भेंट चढ़ गए.
इस हादसे की सूचना पर रामगढ़ एसडीपीओ आलोक रंजन मौके पर दल बल के साथ पहुंचे. साथ ही सीसीएल अरगड्डा के माइंस रेस्क्यू से आए टीम ने काफी मशक्कत के बाद सभी मजदूरों को माइंस के अंदर से बाहर निकाला और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
रामगढ़ जिले के अरगड्डा क्षेत्र में नव-निर्मित अवैध कोयला खदान के भीतर जहरीली गैस का रिसाव और दम घुटने (ऑक्सीजन की कमी) चारों मजदूर की मौत हो गई, कोयला निकालने गए दो मजदूर फंसे, उन्हें बचाने या देखने गए दो अन्य भी समाए.
मृतकों में देव कुमार बेदिया (25 वर्ष)- निवासी छोटकी टोंगी, डब्ल्यू बेदिया (26 वर्ष) - निवासी छोटकी टोंगी, किशोर रवानी (26 वर्ष) - निवासी सिरका बुध बाजार और आशीष रजवार (29 वर्ष) - निवासी सिरका बुध बाजार के थे.
रिपोर्ट: झूलन अग्रवाल