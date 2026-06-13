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रामगढ़ में मौत की सुरंग बनी कोयला खदान, रोजी-रोटी की तलाश में बुझ गए 4 घरों के चिराग

Jharkhand News: रामगढ़ के सीसीएल अरगड्डा में अवैध कोयला खदान में चार लोगों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि अवैध कोयला खदान के भीतर जहरीली गैस और ऑक्सीजन की कमी ने चार नौजवानों की जिंदगी हमेशा के लिए छीन ली.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 13, 2026, 06:44 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 06:44 PM IST
रामगढ़ में मौत की सुरंग बनी कोयला खदान, रोजी-रोटी की तलाश में बुझ गए 4 घरों के चिराग
Image Credit: रामगढ़ में अवैध कोयला खदान में 4 लोगों की मौत

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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