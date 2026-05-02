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धनबाद के मुनीडीह में BCCL कोल वाशरी में बड़ा हादसा, मलबे में दबकर 4 मजदूरों की मौत, 2 को सुरक्षित निकाला गया

धनबाद के मुनीडीह ओपी क्षेत्र में बीसीसीएल कोल वाशरी प्रोजेक्ट में ट्रक लोडिंग के दौरान अचानक कोयला पाउडर गिर गया. इस हादसे में चार मजदूर मलबे के नीचे दब गए. मलबे के नीचे दबे सभी चारों मजदूरों के शव बरामद कर लिए गए हैं.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 02, 2026, 08:30 PM IST

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धनबाद के मुनीडीह में बीसीसीएल कोल वाशरी में बड़ा हादसा
धनबाद के मुनीडीह में बीसीसीएल कोल वाशरी में बड़ा हादसा

झारखंड के धनबाद जिले से एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई है. मुनीडीह इलाके में स्थित बीसीसीएल (BCCL) के कोल वाशरी प्रोजेक्ट में काम के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया. यहां ट्रक में 'सैलरी' यानी कोयले का पाउडर लोड किया जा रहा था, तभी अचानक भारी मात्रा में कोयला पाउडर नीचे गिर गया. इस मलबे की चपेट में आने से वहां काम कर रहे 6 मजदूर बुरी तरह दब गए. घटना के बाद पूरे इलाके में शोर-शराबा और अफरा-तफरी मच गई. लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे और चारों तरफ बस धूल और कोयले का गुबार छा गया.

रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मलबे से 4 मजदूरों के शव बाहर निकाले गए हैं, जबकि 2 मजदूरों को सुरक्षित बचा लिया गया है. इस दर्दनाक घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों और मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा है. आक्रोशित लोगों ने चारों शवों को कोल वाशरी के मुख्य गेट के सामने रखकर जोरदार प्रदर्शन किया और रास्ता जाम कर दिया. ग्रामीणों और परिजनों का स्पष्ट आरोप है कि बीसीसीएल प्रबंधन की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है.

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जैसे ही इस हादसे की सूचना मिली, स्थानीय पुलिस और सीआईएसएफ (CISF) के जवान तुरंत मौके पर पहुंच गए. उनके साथ-साथ बड़ी संख्या में गांव वाले भी वहां जमा हो गए और बचाव कार्य में मदद करने लगे. मुनीडीह कोल वाशरी प्रोजेक्ट के आस-पास अभी बहुत गमगीन माहौल है. मजदूरों के परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है. प्रशासन और बीसीसीएल के अधिकारी भी वहां पहुंच गए हैं, हालांकि अभी तक इस हादसे को लेकर उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. फिलहाल मौके पर स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है और बचाव कार्य बंद कर दिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे.

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