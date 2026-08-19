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झारखंड सरकार के फैसले से 45 नियुक्ति परीक्षाएं प्रभावित, बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट, JPSC-JSSC में अब निगरानी सेल

JPSC-JSSC Exam: झारखंड सरकार के फैसले से 45 नियुक्ति परीक्षाएं प्रभावित हुई है. भविष्य में होने वाली परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने के लिए व्यवस्था में संस्थागत बदलाव किए जाएंगे.

Edited ByRanjana Dubey
Published: Aug 19, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 01:29 PM IST
झारखंड सरकार के फैसले से 45 नियुक्ति परीक्षाएं प्रभावित, बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट, JPSC-JSSC में अब निगरानी सेल
Image Credit: झारखंड सरकार के फैसले से 45 नियुक्ति परीक्षाएं प्रभावित (फाइल फोटो)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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