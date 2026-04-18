झारखंड पुलिस में 46 IPS अधिकारियों का तबादला, एक दर्जन जिलों के बदले गए SP

Jharkhand IPS Transfer List: झारखंड में प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए राज्य सरकार ने शुक्रवार की देर रात एक बड़ा कदम उठाया है. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, पुलिस विभाग में अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल करते हुए 46 आईपीएस (IPS) अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है. इस बदलाव की लहर में एडीजी स्तर से लेकर एएसपी स्तर तक के अधिकारी शामिल हैं. कानून-व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सरकार ने लगभग एक दर्जन जिलों के पुलिस कप्तानों को बदल दिया है.

तबादला सूची: कौन कहाँ गया?

नए जिला एसपी:

नाथू सिंह मीणा: एसपी, बोकारो

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अमन कुमार: एसपी, हजारीबाग

प्रवीण पुष्कर: एसपी, देवघर

कपिल चौधरी: एसपी, पलामू

आशुतोष शेखर: एसपी, गढ़वा

निधि द्विवेदी: एसपी, सरायकेला-खरसावां

मुकेश कुमार लुनायत: एसपी, रामगढ़

अनिमेष नैथानी: एसपी, चतरा

कुमार शिवाशीष: एसपी, कोडरमा

अनुदीप सिंह: एसपी, पाकुड़

शंभू कुमार सिंह: एसपी, जामताड़ा

ऋषभ गर्ग: एसपी, खूंटी

आईजी और मुख्यालय स्तर (IG & HQ):

मनोज कौशिक: एडीजी सीआईडी (मुख्यालय एडीजी का अतिरिक्त प्रभार)

पंकज कम्बोज: एमडी झारखंड पुलिस हाउसिंग (आईजी मानवाधिकार का अतिरिक्त प्रभार)

नरेंद्र कुमार सिंह: आईजी पलामू जोन (आईजी अभियान का अतिरिक्त प्रभार)

शैलेंद्र कुमार सिन्हा: आईजी, बोकारो

माइकलराज एस: आईजी, रेल

सुनील भास्कर: आईजी, जेएपी (JAP)

राजकुमार मेहता: एसपी, एटीएस (ATS)

मूमल राजपुरोहित: रेल एसपी, धनबाद

ग्रामीण एवं सिटी एसपी (Rural & City SP):

गौरव गोस्वामी: ग्रामीण एसपी, रांची

एस. मोहम्मद याकूब: ग्रामीण एसपी, धनबाद

शुभम कुमार खंडेवाल: ग्रामीण एसपी, जमशेदपुर

ललित मीणा: सिटी एसपी, जमशेदपुर

युवा एवं एएसपी/एसडीपीओ नियुक्तियां:

निखिल राय: एएसपी, रांची कोतवाली

श्रुति: एसडीपीओ, चैनपुर

दिव्यांश शुक्ला: एसडीपीओ, हुसैनाबाद

राघवेंद्र शर्मा: एसडीपीओ, पतरातू

नागरगोजे शुभम: एसडीपीओ, सिमरिया

सैयद मुस्तफा हासमी: एसडीपीओ, चक्रधरपुर

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युवा और ट्रेनिंग ले रहे अफसरों को नई कमान

सरकार ने इस फेरबदल में युवा आईपीएस अधिकारियों पर भी काफी भरोसा जताया है. कई अधिकारियों को प्रशिक्षण के बाद सीधे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) और एएसपी की जिम्मेदारी दी गई है. निखिल राय को रांची कोतवाली का एएसपी बनाया गया है, वहीं श्रुति को चैनपुर, दिव्यांश शुक्ला को हुसैनाबाद, नागरगोजे शुभम भाउसाहेब को सिमरिया और राघवेंद्र शर्मा को पतरातू का एसडीपीओ नियुक्त किया गया है. मूमल राजपुरोहित को धनबाद का नया रेल एसपी बनाया गया है, जबकि राजकुमार मेहता एटीएस (ATS) एसपी की कमान संभालेंगे.