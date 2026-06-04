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Dhanbad News: निरसा में दुष्कर्म के बाद 5 साल की बच्ची की मौत, आरोपी मामा गिरफ्तार, मालिकडीह बस्ती में आक्रोश

Dhanbad News: मामा ने अपनी 5 साल की भांजी के साथ दुष्कर्म करके एक तरह से रिश्तों का खून किया है. इसके साथ ही आरोपी ने अपनी वहशियत भी दिखाई है. जब बच्ची अपने घर में सुरक्षित नहीं रहेगी तो कहां रहेगी?

Written By  Nitesh Kumar Mishra|Edited By: Sunil MIshra|Last Updated: Jun 04, 2026, 06:16 PM IST

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धनबाद की घटना से लोगों में आक्रोश है. (File Photo)
धनबाद की घटना से लोगों में आक्रोश है. (File Photo)

Dhanbad News: धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां 5 साल की आदिवासी बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. दुष्कर्म के बाद बच्ची की मौत भी हो गई है. आरोप है कि रिश्ते में मामा लगने वाले व्यक्ति ने बच्ची को घर में अकेला पाकर इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया. गंभीर हालत में बच्ची को इलाज के लिए एसएनएमएमसीएच, धनबाद में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई. घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. 

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जानकारी के अनुसार, निरसा के मालिकडीह बस्ती में रहने वाली 5 वर्षीय बच्ची घर में अकेली थी. इसी दौरान रिश्ते में मामा लगने वाले मनोज मरांडी ने कथित रूप से उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद बच्ची गंभीर रूप से घायल और बेसुध अवस्था में मिली. परिजनों ने तत्काल उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों के प्रयास के बावजूद उसकी जान नहीं बच सकी. मासूम की मौत की खबर फैलते ही इलाके में आक्रोश फैल गया. ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की. पूरे मालिकडीह बस्ती में मातम का माहौल है और लोग पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं.

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घटना की सूचना मिलते ही धनबाद पुलिस सक्रिय हो गई. ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया और फरार आरोपी मनोज मरांडी को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने बच्ची के शव का वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम कराया है. एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि दुराचार और बच्ची की मौत की सूचना मिलने के बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

रिश्तों को कलंकित करने वाली इस घटना ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है. अब पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों की मांग है कि मामले की सुनवाई त्वरित न्यायालय में हो और दोषी को कठोरतम सजा मिले.

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