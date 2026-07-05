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देवघरः इस साल सावन में 56 लाख कांवड़िए पहुंच सकते हैं बाबाधाम, श्रावणी मेले की तैयारियों में अभी से जुटी झारखंड सरकार

Sawan Shravani Mela 2026: इस बार सावन महीने में 56 लाख श्रद्धालुओं के देवघर पहुंचने का अनुमान लगाया गया है. सावन में लगने वाले श्रावणी मेले की तैयारियां बड़ी जोरदारी के साथ जारी हैं. कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए कांवरिया पथ से लेकर देवघर में सुव्यवस्थित इंतजाम के निर्देश दिए गए हैं.

Written ByKUMAR CHANDANEdited By:K Raj Mishra
Published: Jul 05, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 01:20 PM IST
देवघरः इस साल सावन में 56 लाख कांवड़िए पहुंच सकते हैं बाबाधाम, श्रावणी मेले की तैयारियों में अभी से जुटी झारखंड सरकार
Image Credit: इस साल सावन में 56 लाख कांवड़िए पहुंच सकते हैं बाबाधाम (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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KUMAR CHANDAN

KUMAR CHANDAN

कुमार चंदन सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में लगभग दो दशक का अनुभव रखते हैं. मुख्यत राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते रहे हैं. इसके अलावा, अन्य सामाजिक खबरों से पर भी पैनी नजर रहती है. झारखंड में पत्रकारिता का लम्बा अनुभव है.

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