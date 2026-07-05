/देवघरः इस साल सावन में 56 लाख कांवड़िए पहुंच सकते हैं बाबाधाम, श्रावणी मेले की तैयारियों में अभी से जुटी झारखंड सरकार

झारखंड सरकार श्रावणी मेले के सफल आयोजन की तैयारी में जुटा है. इस बार 56 लाख श्रद्धालुओं के देवघर पहुंचने का अनुमान लगाया गया है और उसके मुताबिक कांवरिया पथ से लेकर देवघर में सुव्यवस्थित इंतजाम के निर्देश दिए गए हैं. 20 जुलाई को मंत्री की अध्यक्षता में आयोजन की तैयारियों को लेकर फाइनल बैठक आयोजित है. श्रावणी मेले के आयोजन को लेकर झारखंड सरकार के कला संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री सुदिव्य सोनू ने बताया कि हर वर्ष श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि का अनुमान रहता है. उन्होंने कहा कि इस बार लगभग 56 लाख लोगों के पहुंचने अनुमान है. श्रावणी मेले को लेकर उन्होंने बताया कि मेले की तैयारियों की समीक्षा हो रही है. 30 जुलाई से शुरु होने वाले इस श्रावणी मेले की फाइनल समीक्षात्मक बैठक 20 जुलाई को आयोजित की जाएगी.