/देवघरः इस साल सावन में 56 लाख कांवड़िए पहुंच सकते हैं बाबाधाम, श्रावणी मेले की तैयारियों में अभी से जुटी झारखंड सरकार

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झारखंड सरकार श्रावणी मेले के सफल आयोजन की तैयारी में जुटा है. इस बार 56 लाख श्रद्धालुओं के देवघर पहुंचने का अनुमान लगाया गया है और उसके मुताबिक कांवरिया पथ से लेकर देवघर में सुव्यवस्थित इंतजाम के निर्देश दिए गए हैं. 20 जुलाई को मंत्री की अध्यक्षता में आयोजन की तैयारियों को लेकर फाइनल बैठक आयोजित है. श्रावणी मेले के आयोजन को लेकर झारखंड सरकार के कला संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री सुदिव्य सोनू ने बताया कि हर वर्ष श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि का अनुमान रहता है. उन्होंने कहा कि इस बार लगभग 56 लाख लोगों के पहुंचने अनुमान है. श्रावणी मेले को लेकर उन्होंने बताया कि मेले की तैयारियों की समीक्षा हो रही है. 30 जुलाई से शुरु होने वाले इस श्रावणी मेले की फाइनल समीक्षात्मक बैठक 20 जुलाई को आयोजित की जाएगी.
मंत्री सुदिव्य सोनू ने बताया कि इस साल कुछ नई योजनाओं पर काम हो रहा है. वर्तमान समय में टेम्परेरी स्ट्रेचकर में श्रावणी मेले का आयोजन होता है, उसे परमानेंट स्ट्रक्चर पर ले जाने का विचार है. इस दिशा में काम शुरू हो गया है. हालांकि, यह काम इस साल पूरा नहीं हो सकेगा. इस कारण से इस बार के श्रावणी मेले में यह योजना धरातल पर नहीं दिखेगी. मंत्री ने कहा कि इस बार अभी विभागों का समन्वय है, ताकि बाबा नगरी आने वाले श्रद्धालुओं को एक बेहतर अनुभव मिले. उन्होंने कहा कि हर वर्ष कांवड़िाया पथ पर बालू बिछाकर यात्रा के बजाए उसके परमानेंट व्यवस्था की तरफ ले जाना चाहते हैं. सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में समय लगता है. उम्मीद है आने वाले वर्ष में यह और बेहतर होगा.
वहीं, झारखंड के पर्यटन सचिव मुकेश कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन डिटेल्ड होमवर्क के साथ तैयारियों में जुटा है. मंत्री की अध्यक्षता में कई बैठकें हो चुकी हैं. आगे भी बैठकें देखने को मिल सकती हैं. उन्होंने कहा कि डिटेल्ड प्लानिंग पर काम चल रहा है. प्रयास है आने वाले श्रद्धालुओं को श्रावणी मेले में किसी तरह की बाधा नहीं हो. उन्होंने कहा किपिछले वर्ष की तुलना में इस साल व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जा रहा है. श्रावणी मेले की भव्यता के साथ-साथ श्रद्धालुओं की सुरक्षा का भी ख्याल रखा जा रहा है.
इस पर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि पिछले 6 साल से श्रावणी मेले का स्वरुप बदल गया है. सीएम के निर्देश पर और उनके देख रेख में व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहती है. खास कर इसको लेकर नगर विकास मंत्री भी बेहतर आयोजन में जुट हुए हैं. पिछले वर्ष भी मेले की क्लोज मॉनिटरिंग पर्यटन मंत्री ने खुद की खी. सभी से तालमेल बना कर व्यवस्था सुदृढ़ करने का प्रयास रहा है. वहीं, श्रावणी मेले पर बीजेपी नेता दीपक बंका ने कहा कि यह सिर्फ झारखंड का नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का मेला है. ये मेला लोकआस्था और जन-जन की भावना से जुड़ा हुआ त्यौहार है.
उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार इसको लेकर पूरी व्यवस्था करे. कानून व्यवस्था की अच्छी रहे. श्रद्धालुओं और पैदल कांवड़ियों को लेकर सुल्तानगंज से ने वालों के लिए उचित व्यवस्था हो. चिकित्सा व्यवस्था का इंतजाम हो, ताकि शिव भक्त को कोई दिक्कत न हो.