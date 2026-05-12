Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3214486
Zee Bihar JharkhandJharkhand

फ्रॉड करने वाले थे या कर चुके! बोकारो में लावारिस पड़े मिले 600 वोटर, 26 पैन और 75 ATM कार्ड, इलाके में सनसनी

Bokaro News: सोचिए, फ्रॉड करने वाले कितने शातिर हैं. अगर उनका काम हो गया होगा तो आने वाले दिनों में बड़ी जालसाजी का खुलासा हो सकता है और अगर नहीं हुआ होगा तो मान लीजिए कि उनका प्लान फेल हो गया है.

Edited By:  Sunil MIshra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 12, 2026, 05:34 PM IST

Trending Photos

बोकारो में मिले सैकड़ों लावारिस कार्ड (VIDEO Grab)
बोकारो में मिले सैकड़ों लावारिस कार्ड (VIDEO Grab)

Bokaro News: बोकारो में टीवी टावर के पास करीब 600 वोटर कार्ड, 26 पैन कार्ड और 75 ATM कार्ड सेक्टर-6 थाना क्षेत्र के जंगल से बरामद किए गए हैं. इतनी बड़ी संख्या में वोटर कार्ड, पैन कार्ड और ATM कार्ड मिलने से सनसनी फैल गई है. सूचना पर सेक्टर-6 थाना पुलिस वहां पहुंची और सभी कार्ड जब्त कर लिए गए हैं. सभी वोटर कार्ड माराफारी थाना क्षेत्र के बताए जा रहे हैं. इनमें से कुछ नामों को ट्रैस भी कर लिया गया है. 

स्थानीय लोगों ने सेक्टर-6 थाना क्षेत्र के टीवी टावर के पास झाड़ियों में बड़ी मात्रा में लावारिस हालत में कार्ड देखे तो पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़ी संख्या में वोटर आईडी, पैन कार्ड और अलग-अलग बैंकों के ATM कार्ड और एक पासबुक बरामद किया. सभी कार्ड अलग-अलग नाम-पते के हैं. अब पुलिस जांच कर रही है कि ये कार्ड फर्जी तरीके से बनाए गए थे या किसी बड़े फ्रॉड में इस्तेमाल होने थे या फिर किसी ने डिलीवर करने के बदले झाड़ी में फेंक दिया है. 

सेक्टर-6 थाना प्रभारी ने बताया कि कार्डों की सूची बनाई जा रही है. पैन कार्ड व ATM कार्ड की डिटेल खंगाली जाएगी. वोटर कार्ड की जांच के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय से भी संपर्क किया गया है. वही अधिकतर कार्ड माराफारी थाना क्षेत्र के बताए जा रहे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

बोकारो उपायुक्त अजय नाथ झा ने इस बारे में कहा, पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जाएगी. यह पता लगाया जाएगा कि इतनी संख्या में वोटर, पैन और ATM कार्ड कहां से आए. अगर इसमें कोई गिरोह या फर्जीवाड़ा सामने आता है तो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट: मृत्युंजय मिश्रा

TAGS

Bokaro News