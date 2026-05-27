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Jharkhand Weather: 60KMPH रफ्तार से आंधी-बारिश, ओले-ठनका की चेतावनी! पलामू में हीटवेव की वॉर्निंग, देखें आज का मौसम

Jharkhand Aaj Ka Mausam: रांची IMD के अनुसार, आज देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, गिरिडीह, साहिबगंज में भारी बारिश हो सकती है. वहीं पलामू, गढ़वा और चतरा में हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट घोषित हुआ है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: May 27, 2026, 10:16 AM IST

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प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)
प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

Jharkhand Weather Report Today: साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से झारखंड के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग की ओर से उत्तर-पश्चिमी झारखंड को छोड़कर बाकी पूरे प्रदेश में आज (बुधवार, 27 मई) बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, दक्षिण बिहार और आसपास के इलाकों में एक्टिव हुए चक्रवाती परिसंचरण के कारण झारखंड का मौसम बदल चुका है. 

रांची IMD के अनुसार, आज देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, गिरिडीह, साहिबगंज में भारी बारिश हो सकती है. इसके अलावा राजधानी रांची समेत रामगढ़, हजारीबाग, खूंटी, धनबाद, बोकारो, गुमला, कोडरमा, लोहरदगा में भी बारिश होने का अनुमान जताया गया है. इन जिलों में बारिश के दौरान 50 से 60 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इसके अलावा कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

मौसम विभाग के मुताबिक, 28 मई को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और राज्य के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है. पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो राज्य में कहीं-कहीं हल्की वर्षा हुई जबकि उत्तर पश्चिमी हिस्से में हीटवेव का असर देखने को मिला. सबसे अधिक वर्षापात 19.5 मिमी पूर्वी सिंहभूम के दारीसाई में रिकॉर्ड किया गया है.

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