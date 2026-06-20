धनबाद में बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं चिंता का कारण बनी हुईं है. इस वर्ष मार्च महीने में 65 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिसमें 39 लोगों ने जान गवाई. यह आंकड़ा जिला परिवहन विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया. डीटीओ दिवाकर सी द्विवेदी ने बताया कि वर्ष 2025 -26 में 139 सड़क दुर्घटना में 30 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. जबकि, 94 दुर्घटना के घातक परिणाम आए हैं. इसमें ओवर स्पीड के 87, रॉन्ग साइड के 9, नाबालिक की ओर से वाहन चलाने के 9, अंधेरे के कारण 8, ओवरटेकिंग के 5, ड्रिंक और ड्राइव के 5, मोबाइल इस्तेमाल के एक और 14 दुर्घटना अन्य कारणों से हुई है. डीटीओ ने लोगों से अपील की है कि लोग वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का सही से पालन करें, ताकि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके.