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धनबाद में बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं चिंता का कारण बनी हुईं है. इस वर्ष मार्च महीने में 65 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिसमें 39 लोगों ने जान गवाई. यह आंकड़ा जिला परिवहन विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया. डीटीओ दिवाकर सी द्विवेदी ने बताया कि वर्ष 2025 -26 में 139 सड़क दुर्घटना में 30 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. जबकि, 94 दुर्घटना के घातक परिणाम आए हैं. इसमें ओवर स्पीड के 87, रॉन्ग साइड के 9, नाबालिक की ओर से वाहन चलाने के 9, अंधेरे के कारण 8, ओवरटेकिंग के 5, ड्रिंक और ड्राइव के 5, मोबाइल इस्तेमाल के एक और 14 दुर्घटना अन्य कारणों से हुई है. डीटीओ ने लोगों से अपील की है कि लोग वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का सही से पालन करें, ताकि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके.
धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि जिले में नो हेलमेट नो पेट्रोल का विशेष अभियान, हाइवे सेफ्टी मोनेटरिंग टीम गठित, सर्विस लेन पर गाड़ी पार्क करने पर होगी सीज की कार्रवाई फिर से होगी. धनबाद में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों और दोपहिया वाहन चालकों की मौतों को देखते हुए जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस ने एक बार फिर सख्त कदम उठाने का फैसला किया है. अब जिले में दोबारा 'नो हेलमेट, नो पेट्रोल' विशेष अभियान चलाया जाएगा.
एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि पिछले दो महीनों में सड़क दुर्घटनाओं में 15 बाइक सवारों की जान जा चुकी है, जिनमें अधिकांश मामलों में हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया गया था. उन्होंने बताया कि शहर के कई पेट्रोल पंप बगैर हेलमेट वालों को भी पेट्रोल दे रहे हैं. इसी को देखते हुए जिला प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग ने संयुक्त रूप से 'नो हेलमेट, नो पेट्रोल' अभियान को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है.
एसएसपी ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए हाईवे टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है. उन्होंने बताया कि सर्विस लेन में गाड़ियों की पार्किंग के खिलाफ भी अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है. सर्विस लेन में गाड़ी पार्क करने पर गाड़ियों को सीज किया जायेगा.
बैठक में उपायुक्त ने 11 पेट्रोल पंप को नो हेलमेट नो पेट्रोल का उल्लंघन करने के लिए नोटिस भेजने का निर्देश दिया है. बैठक के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर बढ़ती सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए एक्सीडेंट फ्री बनाने के लिए हाईवे टास्क फोर्स का गठन किया गया. टास्क फोर्स के साथ पुलिस की टीम भी रहेगी. जो केवल एनएच की निगरानी करेगी. टास्क फोर्स के साथ हाइड्रा और क्रेन भी रहेगी. जो एनएच पर जहां-तहां खड़े वाहनों को हटाकर उनपर कार्रवाई करेगी.
रिपोर्ट: नितेश मिश्रा