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धनबाद में मार्च महीने में 65 सड़क हादसे, 39 लोगों ने गवाई जान, पढ़िए रोड एक्सीडेंट रिपोर्ट

Dhanbad News: धनबाद में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों और दोपहिया वाहन चालकों की मौतों को देखते हुए जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस ने एक बार फिर सख्त कदम उठाने का फैसला किया है. अब जिले में दोबारा 'नो हेलमेट, नो पेट्रोल' विशेष अभियान चलाया जाएगा.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 20, 2026, 05:26 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 05:26 PM IST
धनबाद में मार्च महीने में 65 सड़क हादसे, 39 लोगों ने गवाई जान, पढ़िए रोड एक्सीडेंट रिपोर्ट
Image Credit: धनबाद रोड एक्सीडेंट रिपोर्ट

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Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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